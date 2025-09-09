Апелляционный суд снова отложил рассмотрение дела детектива НАБУ Магамедрасулова: теперь - на 24 сентября
Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заседание перенесли на 24 сентября из-за болезни одного из судей.
"Апелляционную жалобу должны были рассмотреть еще 29 июля... Таким образом, Магамедрасулов уже почти 50 дней незаконно находится под стражей по сфальсифицированному подозрению без права на обжалование", - говорится в сообщении.
В ЦПК подчеркнули, что Магамедрасулову фактически отказали в праве на апелляцию.
"Похоже, частью плана является изменение подозрения и инкриминирование Магамедрасулову других статей в последний момент. ЦПК предупреждал, что так и произойдет. СБУ и в дальнейшем пытается удерживать Магамедрасулова в заложниках в СИЗО, а судьи Киевской апелляции им в этом подыгрывают.
21 сентября истекает срок меры пресечения, поэтому никакого смысла в проведении заседания 24 сентября уже не будет.
ЦПК считает, что к тому времени Магамедрасулову могут сфабриковать новое подозрение, а Печерский суд снова в ручном режиме продолжит содержание под стражей", - отметили там.
Также заседание по делу отца Магамедрасулова, которое должно было отложили на 17 сентября.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
Вже "вбивць" Шеремета "ловили" - Музикант особисто понти з свитою- генпрокурором, міністром МВС, СБУ колотив , мовляв маладєци піймали всіх!
А по факту -Зеро на все татарівсько-95квартальне рило.