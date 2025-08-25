РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Апелляционный суд отложил рассмотрение дела детектива НАБУ Магамедрасулова на 9 сентября

Дело детектива НАБУ Магамедрасулова Что решил Апелляционный суд

Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов ходатайствовал о том, чтобы его доставили на судебное заседание.

"Если это связано с тайной судебного заседания, то я согласен быть онлайн. Адвокаты направляли заблаговременно запросы в суд и следователей, я направлял запросы", - сказал детектив НАБУ.

Судьи посоветовались и решили отложить рассмотрение дела и обеспечить непосредственное участие Магамедрасулова в судебном заседании.

Следующее заседание состоится 9 сентября в 15:45.

Также читайте: Коллектив НАБУ обратился в Апелляционный суд по делу Магамедрасулова: просят обеспечить публичное рассмотрение. ДОКУМЕНТ

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги

Апелляционный суд (417) Магамедрасулов (5)
Тому що влаштували пряму трансляцію. ОПа !!!
25.08.2025 13:15 Ответить
торгівля плівками міндіча відкрита ..дедлайн 9 вересня
25.08.2025 13:24 Ответить
Не треба робити з набушників та інших "борцунів "з корупцією ангелочків. Ці структури осідлали корупційні потоки та успішно їми рулять,маючи на товстий бутерброд з маслом. Гляньте на їхні статки та спосіб життя. А рішень суду з реальними вироками за набу бабу поданням-рівно нуль. Це їхній хліб- не буде корупції-на який ...здалися ці структури?
25.08.2025 15:01 Ответить
 
 