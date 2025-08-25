Апелляционный суд отложил рассмотрение дела детектива НАБУ Магамедрасулова на 9 сентября
Киевский апелляционный суд рассматривал жалобу на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Магамедрасулов ходатайствовал о том, чтобы его доставили на судебное заседание.
"Если это связано с тайной судебного заседания, то я согласен быть онлайн. Адвокаты направляли заблаговременно запросы в суд и следователей, я направлял запросы", - сказал детектив НАБУ.
Судьи посоветовались и решили отложить рассмотрение дела и обеспечить непосредственное участие Магамедрасулова в судебном заседании.
Следующее заседание состоится 9 сентября в 15:45.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
