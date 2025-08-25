Апеляційний суд відклав розгляд справи детектива НАБУ Магамедрасулова на 9 вересня
Київський апеляційний суд розглядав скаргу на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Магамедрасулов клопотав про те, щоб його доставили на судове засідання.
"Якщо це пов'язано з таємницею судового засідання, то я погоджуюсь бути онлайн. Адвокати направляли завчасно запити до суду та слідчих, я направляв запити", - сказав детектив НАБУ.
Судді порадились та вирішили відкласти розгляд справи та забезпечити безпосередню участь Магамедрасулова у судовому засіданні.
Наступне засідання відбудеться 9 вересня о 15:45.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
