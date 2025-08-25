Дело НАБУ: детективов держат в СИЗО и пытаются сфальсифицировать доказательства

Массовые обыски детективов НАБУ в июле 2025 года показали, что власть стремится подорвать независимость расследований топ-коррупции. Двое детективов до сих пор находятся в СИЗО, еще несколько - под мерами пресечения. 25 августа в 12:30 будут рассматривать жалобу на содержание под стражей Руслана Магамедрасулова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице написала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Член правления Центр противодействия коррупции Елена Щербань зашла адвокатом в дело, чтобы оценить доказательства от службы и иметь доступ к подозреваемому, ведь детектива с 21 июля держат в СИЗО без права выйти под залог.

И мы все в шоке от позора, который на себя взял глава СБУ Василий Малюк и Генпрокурор Руслан Кравченко, чтобы только подслужить президенту и защитить его дружбанов типа Миндича от расследований в коррупции", - говорится в заметке.

По словам адвоката Елены Щербань, дела в отношении детективов показывают, что главный расчет СБУ и Генпрокурора Кравченко был на то, чтобы просто зайти на обыск и найти хоть какой-то компромат в гаджетах на НАБУшников, а дальше уже разбираться. Именно поэтому первичные обвинения и поводы для обысков банально слеплены из того, что попалось под руку.

Она назвала дело Магамедрасулова - ярким примером такой работы. Поскольку СБУ публично объявила о "разоблачении ведения бизнеса в РФ". На очередном видео, которое Служба обнародовала в пятницу 22 августа якобы с новыми доказательствами, представитель СБУ Артем Дегтяренко говорит об "организации торговли с РФ". На интернет-ресурсах вообще гуляют заголовки о якобы государственной измене.

"Но в реальности в материалах дела, которые поданы СБУ и прокурорами в суд, нет никаких доказательств торговли с РФ и обвинений таких в тексте подозрения нет. Элементарный анализ доступных источников показывает, что и не может быть таких обвинений", - добавила Щербань.

Как сообщалось ранее, Магамедрасулову инкриминируются другие правонарушения.

"То есть еще раз - в СБУ нет доказательств факта продажи чего-то в Россию, или сотрудничества детектива или его членов семьи с РФ, или государственной измены. Несмотря на громкую официальную публичную коммуникацию, в которой СБУ с Магамедрасулова слепила государственного изменника и российского пособника", - отмечает Каленюк.

Она отмечает, что все, на чем опирается подозрение - это сомнительные записи разговора якобы Руслана с кем-то о то ли Дагестане, то ли Узбекистане, а также сомнительная телеграм-переписка кого-то с отцом Руслана за 10 дней до проведения "спецоперации". Защите Руслана саму оригинальную запись разговора для проведения необходимой экспертизы не дают.

"Сегодня буду в суде, чтобы продолжить документировать позор Малюка и комсомольца Кравченко, который лично подписал это сфальсифицированное подозрение.

Интересно, Генпрокурор сам появится в этом судебном заседании, чтобы отстоять тот трэш, который он легализовал? Кравченко же ходит по громким делам на заседания и пытается так пиариться. Так, может, пришел бы и сюда попиариться", - добавила Каленюк.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.