РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
854 11

Дело НАБУ: детективов держат в СИЗО и пытаются сфальсифицировать доказательства

Магамедрасулов в суде

Массовые обыски детективов НАБУ в июле 2025 года показали, что власть стремится подорвать независимость расследований топ-коррупции. Двое детективов до сих пор находятся в СИЗО, еще несколько - под мерами пресечения. 25 августа в 12:30 будут рассматривать жалобу на содержание под стражей Руслана Магамедрасулова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице написала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Член правления Центр противодействия коррупции Елена Щербань зашла адвокатом в дело, чтобы оценить доказательства от службы и иметь доступ к подозреваемому, ведь детектива с 21 июля держат в СИЗО без права выйти под залог.

И мы все в шоке от позора, который на себя взял глава СБУ Василий Малюк и Генпрокурор Руслан Кравченко, чтобы только подслужить президенту и защитить его дружбанов типа Миндича от расследований в коррупции", - говорится в заметке.

По словам адвоката Елены Щербань, дела в отношении детективов показывают, что главный расчет СБУ и Генпрокурора Кравченко был на то, чтобы просто зайти на обыск и найти хоть какой-то компромат в гаджетах на НАБУшников, а дальше уже разбираться. Именно поэтому первичные обвинения и поводы для обысков банально слеплены из того, что попалось под руку.

Она назвала дело Магамедрасулова - ярким примером такой работы. Поскольку СБУ публично объявила о "разоблачении ведения бизнеса в РФ". На очередном видео, которое Служба обнародовала в пятницу 22 августа якобы с новыми доказательствами, представитель СБУ Артем Дегтяренко говорит об "организации торговли с РФ". На интернет-ресурсах вообще гуляют заголовки о якобы государственной измене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коллектив НАБУ обратился в Апелляционный суд по делу Магамедрасулова: просят обеспечить публичное рассмотрение. ДОКУМЕНТ

"Но в реальности в материалах дела, которые поданы СБУ и прокурорами в суд, нет никаких доказательств торговли с РФ и обвинений таких в тексте подозрения нет. Элементарный анализ доступных источников показывает, что и не может быть таких обвинений", - добавила Щербань.

Как сообщалось ранее, Магамедрасулову инкриминируются другие правонарушения.

"То есть еще раз - в СБУ нет доказательств факта продажи чего-то в Россию, или сотрудничества детектива или его членов семьи с РФ, или государственной измены. Несмотря на громкую официальную публичную коммуникацию, в которой СБУ с Магамедрасулова слепила государственного изменника и российского пособника", - отмечает Каленюк.

Она отмечает, что все, на чем опирается подозрение - это сомнительные записи разговора якобы Руслана с кем-то о то ли Дагестане, то ли Узбекистане, а также сомнительная телеграм-переписка кого-то с отцом Руслана за 10 дней до проведения "спецоперации". Защите Руслана саму оригинальную запись разговора для проведения необходимой экспертизы не дают.

"Сегодня буду в суде, чтобы продолжить документировать позор Малюка и комсомольца Кравченко, который лично подписал это сфальсифицированное подозрение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело детектива НАБУ Магамедрасулова: 25 августа рассмотрят обжалование меры пресечения

Интересно, Генпрокурор сам появится в этом судебном заседании, чтобы отстоять тот трэш, который он легализовал? Кравченко же ходит по громким делам на заседания и пытается так пиариться. Так, может, пришел бы и сюда попиариться", - добавила Каленюк.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Автор: 

НАБУ (4547) суд (25200) Каленюк Дарья (21) Магамедрасулов (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
велика @@да настала.
Вже "мирні студенти" з картонками не канають...
Або Майдан або розпад з наступною Коліївщиною...
вони самім владу ніколи не захочать відпустити
показать весь комментарий
25.08.2025 12:25 Ответить
+2
То ганьба перед світом: що в країні, яка до того ж борониться від агресії, так легко можуть проходити такі процеси: росія-білорусь вивчають досвід.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:35 Ответить
+2
Ситуація набагато гірша , ніж це може здатися на перший погляд. ВасяДвамагазина зайняв відверто злочинну позицію, а це вкрай небезпечно, бо світ вже має приклад одного злочинця при владі- Пуйла болотного, теж оборотня в погонах. Необхідно негайно ініціювати відставку ВасіДвамагазина і розпочати по ньому кримінальну справу. Ця особа дискредитує СБУ, яка веде непримириму боротьбу з ворогами України.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
велика @@да настала.
Вже "мирні студенти" з картонками не канають...
Або Майдан або розпад з наступною Коліївщиною...
вони самім владу ніколи не захочать відпустити
показать весь комментарий
25.08.2025 12:25 Ответить
Ситуація набагато гірша , ніж це може здатися на перший погляд. ВасяДвамагазина зайняв відверто злочинну позицію, а це вкрай небезпечно, бо світ вже має приклад одного злочинця при владі- Пуйла болотного, теж оборотня в погонах. Необхідно негайно ініціювати відставку ВасіДвамагазина і розпочати по ньому кримінальну справу. Ця особа дискредитує СБУ, яка веде непримириму боротьбу з ворогами України.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:02 Ответить
Так їм дармоїдам і треба..нічого було 10 років жерти народний хліб і не виеонувати свою роботу
показать весь комментарий
25.08.2025 12:26 Ответить
То ганьба перед світом: що в країні, яка до того ж борониться від агресії, так легко можуть проходити такі процеси: росія-білорусь вивчають досвід.
показать весь комментарий
25.08.2025 12:35 Ответить
І цим подають сигнал іншим детективам НАБУ - не лізти в справи Зельоних Гнид і дозволити безкарно красти
показать весь комментарий
25.08.2025 12:37 Ответить
ЗЄПлісняву знищить ТІЛЬКИ новий МАЙДАН. Якби не москалі все б уже почалося.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:18 Ответить
А де їх мають тримати?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:45 Ответить
Сбушников давно пора реформировать
показать весь комментарий
25.08.2025 12:56 Ответить
В ОПі оговталися і тепер продовжують давити НАБУ та САП...
показать весь комментарий
25.08.2025 13:21 Ответить
 
 