Справа НАБУ: детективів тримають у СІЗО та намагаються сфальсифікувати докази

Масові обшуки детективів НАБУ в липні 2025 року показали, що влада прагне підірвати незалежність розслідувань топкорупції. Двоє детективів досі перебувають у СІЗО, ще кілька – під запобіжними заходами. 25 серпня о 12:30 розглядатимуть скаргу на тримання під вартою Руслана Магамедрасулова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй фейсбук-сторінці написала виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

"Член правління Центр протидії корупції Олена Щербан зайшла адвокатом в справу, аби оцінити докази від служби та мати доступ до підозрюваного, адже детектива від 21 липня тримають в СІЗО без права вийти під заставу.

І ми всі вшочені від ганьби, яку на себе взяв очільник СБУ Василь Малюк та Генпрокурор Руслан Кравченко, аби тільки підслужити президентові та захистити його дружбанів типу Міндіча від розслідувань в корупції", - йдеться в дописі.

За словами адвоката Олени Щербан, справи щодо детективів показують, що головний розрахунок СБУ та Генпрокурора Кравченка був на те, аби просто зайти на обшук та знайти хоч якийсь компромат в гаджетах на НАБУшників, а далі вже розбиратися. Саме тому первинні звинувачення та приводи для обшуків банально зліплені з того, що трапилося під руку.

Вона назвала справу Магамедрасулова - яскравим прикладом такої роботи. Оскільки СБУ публічно оголосила про "викриття ведення бізнесу в РФ". На черговому відео, яке Служба оприлюднила в п’ятницю 22 серпня буцімто з новими доказами, речник СБУ Артем Дегтяренко каже про "організацію торгівлі з РФ". На інтернет-ресурсах взагалі гуляють заголовки про нібито державну зраду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колектив НАБУ звернувся до Апеляційного суду щодо справи Магамедрасулова: просять забезпечити публічний розгляд. ДОКУМЕНТ

"Але в реальності у матеріалах справи, які подані СБУ та прокурорами в суд, немає ніяких доказів торгівлі з РФ та і звинувачень таких в тексті підозри немає. Елементарний аналіз доступних джерел показує, що і не може бути таких обвинувачень", - додала Щербан.

Як повідомлялось раніше, Магамедрасулову інкримінуються інші правопорушення.

"Тобто ще раз - в СБУ немає доказів факту продажу чогось в Росію, чи співпраці детектива або його членів родини з рф, чи державної зради. Попри гучну офіційну публічну комунікацію, в якій СБУ з Магамедрасулова зліпила державного зрадника і російського пособника", - наголошує Каленюк.

Вона зазначає, що все, на чому опирається підозра - це сумнівні записи розмови нібито Руслана з кимось про чи то Дагестан, чи то Узбекистан, а також сумнівна телеграм-переписка когось з батьком Руслана за 10 днів до проведення "спецоперації". Захисту Руслана сам оригінальний запис розмови для проведення необхідної експертизи не дають.

"Сьогодні буду в суді, аби продовжити документувати ганьбу Малюка та комсомольця Кравченка, який особисто підписав цю сфальсифіковану підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: 25 серпня розглянуть оскарження запобіжного заходу

Цікаво, чи Генпрокурор сам з'явиться в цьому судовому засіданні, аби відстояти той треш, який він легалізував? Кравченко же ж ходить по гучних справах на засідання і намагається так піаритися. То може, би прийшов і сюди попіаритися", - додала Каленюк.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.