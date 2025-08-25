"Титушки" в военной форме прибыли на суд по детективу НАБУ Магамедрасулову. ВИДЕО

На заседание суда по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме. Они не указывали, почему пришли в суд.

Об этом сообщила председатель Антикорцентра "МЕЖА" Мартына Богуславец, передает Цензор.НЕТ.

"На 4 году полномасштабки людей, одетых в военную форму без опознавательных шевронов, которые не могут объяснить, кто они и почему здесь, привели под суд, где судят детектива, который расследовал дела друга Зеленского - Миндича. Эти люди не могут ответить на вопрос, чье дело слушается и почему они здесь. Но они охраняют таблички, где написано что-то о государственной измене", - отметила она.

Дарья Каленюк показала на видео мужчину в форме, который отказался назвать свое имя.

По ее словам, он координировал в зале суда две группы "протестующих" - молодых людей в спортивных черных худи и штанах, а также группу с целлофановыми пакетами в военной форме.

"В пакетах были картонки с надписями а-ля "за государственную измену - в тюрьму". Их централизованно координатор отправил стать в конце зала судебных заседаний с поднятыми картонками с надписями. Ни первые, ни вторые не говорили кто они и почему пришли.

Вот этот бородатый координатор считает, что доказательств от СБУ о государственной измене Магамедрасулова достаточно, и я поддерживаю российского агента. А он - просто человек в отпуске, пришел в суд над российским шпионом.

А потом продолжил и обозвал меня российской подстилкой. Ему для этого утверждения, также, наверное, достаточно доказательств.

Хочу обратиться к главе СБУ Василию Малюку - ну вам не стыдно это шоу в стиле титушек Яныка устраивать?" - добавила она.

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

