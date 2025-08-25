"Титушки" в военной форме прибыли на суд по детективу НАБУ Магамедрасулову. ВИДЕО
На заседание суда по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме. Они не указывали, почему пришли в суд.
Об этом сообщила председатель Антикорцентра "МЕЖА" Мартына Богуславец, передает Цензор.НЕТ.
"На 4 году полномасштабки людей, одетых в военную форму без опознавательных шевронов, которые не могут объяснить, кто они и почему здесь, привели под суд, где судят детектива, который расследовал дела друга Зеленского - Миндича. Эти люди не могут ответить на вопрос, чье дело слушается и почему они здесь. Но они охраняют таблички, где написано что-то о государственной измене", - отметила она.
Дарья Каленюк показала на видео мужчину в форме, который отказался назвать свое имя.
По ее словам, он координировал в зале суда две группы "протестующих" - молодых людей в спортивных черных худи и штанах, а также группу с целлофановыми пакетами в военной форме.
"В пакетах были картонки с надписями а-ля "за государственную измену - в тюрьму". Их централизованно координатор отправил стать в конце зала судебных заседаний с поднятыми картонками с надписями. Ни первые, ни вторые не говорили кто они и почему пришли.
Вот этот бородатый координатор считает, что доказательств от СБУ о государственной измене Магамедрасулова достаточно, и я поддерживаю российского агента. А он - просто человек в отпуске, пришел в суд над российским шпионом.
А потом продолжил и обозвал меня российской подстилкой. Ему для этого утверждения, также, наверное, достаточно доказательств.
Хочу обратиться к главе СБУ Василию Малюку - ну вам не стыдно это шоу в стиле титушек Яныка устраивать?" - добавила она.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так то ж кацапські диверсанти, напевно! І що, до них ніяких запитань, ніяки претензій? Хай собі тут прогулюються?
Тільки на блокпостах стоять з нашивками ВСП.
Щось ви куме звиздите... Якщо БЕЗ знаків, то не військові, то, або тітушки, або диверсанти.
Приїзджай до нас сам побачиш які хлопці знаки носять.
Військовий тим і визначається, що має знаки і шеврони! Без того, то тітушки або диверсанти.
Тобто, щоб стверджувати, що перед тобою ВІЙСЬКОВИЙ, на його формі мають бути ті самі знаки!
Дійшло? Чи ще раз повторити?
Знаки відзнаки носять тільки офіцери і ВСП. Просто прийми це як факт.
Тепер чьоткі пацики під ветеранів косять.
ТЦК, ольо, тут вас чекають вже екіпіровані добровольці.
Це ми вже проходили... В 2019-му Беня переодів нацсук в однострій і послав закидувати Порошенка свинками...
https://www.youtube.com/watch?v=Ux5FCEhwH3s
Тітушня, як вона є...
"Антикорупціонерам" треба оформити патент на це.
Як тепер зе буде дивитись Трампу в очі на черговій зустрічі?
Хоча Трамп пильно розглядає,ніби скануючи,що в голові співрозмовника...
сором і ганьба вбогій зеленській блдскій владі жлобської какаразнічної пєтушні..