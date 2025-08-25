РУС
"Титушки" в военной форме прибыли на суд по детективу НАБУ Магамедрасулову. ВИДЕО

На заседание суда по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме. Они не указывали, почему пришли в суд.

Об этом сообщила председатель Антикорцентра "МЕЖА" Мартына Богуславец, передает Цензор.НЕТ.

"На 4 году полномасштабки людей, одетых в военную форму без опознавательных шевронов, которые не могут объяснить, кто они и почему здесь, привели под суд, где судят детектива, который расследовал дела друга Зеленского - Миндича. Эти люди не могут ответить на вопрос, чье дело слушается и почему они здесь. Но они охраняют таблички, где написано что-то о государственной измене", - отметила она.

Также читайте: Дело НАБУ: детективов держат в СИЗО и пытаются сфальсифицировать доказательства

Дарья Каленюк показала на видео мужчину в форме, который отказался назвать свое имя.

По ее словам, он координировал в зале суда две группы "протестующих" - молодых людей в спортивных черных худи и штанах, а также группу с целлофановыми пакетами в военной форме.

"В пакетах были картонки с надписями а-ля "за государственную измену - в тюрьму". Их централизованно координатор отправил стать в конце зала судебных заседаний с поднятыми картонками с надписями. Ни первые, ни вторые не говорили кто они и почему пришли.

Вот этот бородатый координатор считает, что доказательств от СБУ о государственной измене Магамедрасулова достаточно, и я поддерживаю российского агента. А он - просто человек в отпуске, пришел в суд над российским шпионом.

А потом продолжил и обозвал меня российской подстилкой. Ему для этого утверждения, также, наверное, достаточно доказательств.

Хочу обратиться к главе СБУ Василию Малюку - ну вам не стыдно это шоу в стиле титушек Яныка устраивать?" - добавила она.

Также смотрите: Делом против Магамедрасулова пытаются запугать других детективов, которые расследуют топ-коррупцию, - ЦПК. ВИДЕО

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Смотрите: Пока не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова оригинальными. Ходатайство об экспертизах не рассматривают, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

титушки (507) Магамедрасулов (5)
Зєльониє человєчкі від Зеленського? Вєрной дорогой таваріща Януковіча йде таваріщь Зє.
25.08.2025 16:28 Ответить
Немає кому хлопців в окопах замінити? Чи комбайнерів мають лише комбайнери міняти?
25.08.2025 16:27 Ответить
а де ТЦК? Ця тітушкована бидлота кругом,-віджимають бізнес, не дають приватним і державним виконавцям виконувати рішення судів, просто б'ють людей на замовлення і ніхто їхне чіпає..
25.08.2025 16:32 Ответить
Це злочинці у військовій формі, які порушують закон про заборону несення військової форми не представниками ЗСУ
25.08.2025 16:42 Ответить
Військові у відпустці не носять військову форму....Вони її одягають, тільки коли повертаються на своє місце дислокації...Мій Син так завжди робить.
показать весь комментарий
Перепрошую, військова форма (!) БЕЗ розпізнавальних знаків! Війна, воєнний стан, якщо що.
Так то ж кацапські диверсанти, напевно! І що, до них ніяких запитань, ніяки претензій? Хай собі тут прогулюються?
25.08.2025 16:45 Ответить
Якщо в неї є питання - вона повинна негайно викликати поліцію - нехай вони розбираються ! А якщо вона цього не зробила - отже вона сама порушила закон - Стаття 396 КК
25.08.2025 16:48 Ответить
ну, що можна однозначно констатувати, це те що юрист з вас як з гімна куля.
25.08.2025 17:03 Ответить
Прикинь у нас УСІ військові в місті ходять БЕЗ розпізнавальних знаків.
Тільки на блокпостах стоять з нашивками ВСП.
25.08.2025 16:51 Ответить
Військові (!) БЕЗ ЗНАКІВ?!
Щось ви куме звиздите... Якщо БЕЗ знаків, то не військові, то, або тітушки, або диверсанти.
25.08.2025 16:55 Ответить
ТАК БЕЗ ЗНАКІВ. Клоунські шеврони з воєнторгу накшталт ПТН ПНХ чи русні пі++++ я за знаки не рахую. Максимум буває кольоровий скотч, це ті що з передової.
25.08.2025 16:59 Ответить
Тілько офіцери бувають з погоном на грудях.
25.08.2025 17:01 Ответить
Ти про цих?
25.08.2025 17:04 Ответить
Своїх друзяків показуєш з-за прорєбріка?

Приїзджай до нас сам побачиш які хлопці знаки носять.
25.08.2025 17:07 Ответить
Та ні, нагадую, як виглядають військові БЕЗ ЗНАКІВ.
Військовий тим і визначається, що має знаки і шеврони! Без того, то тітушки або диверсанти.
Тобто, щоб стверджувати, що перед тобою ВІЙСЬКОВИЙ, на його формі мають бути ті самі знаки!
Дійшло? Чи ще раз повторити?
25.08.2025 17:12 Ответить
Я тобі кажу ПО ФАКТУ як воно Є, а не те що ти там собі навигадував.
Знаки відзнаки носять тільки офіцери і ВСП. Просто прийми це як факт.
25.08.2025 17:17 Ответить
"Хочу звернутися до очільника СБУ Василя Малюка - ну вам не соромно це шоу в стилі тітушок Яника влаштовувати?" - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/v3570434-це цитата. Кому, ВасіДвамагазина соромно? Особі, яка вважає що в співробітника НАБУ при виконанні службових обов'язків нормально всадити два магазина з пістолета? Видається так, що ВасяДвамагазина недопустимо довго задержався на посаді. Він за своїм інтелектом і моральними якостями не відповідає посадовим вимогам. І Вова ********* його тримає на посаді тільки із-за собачої відданості і виконання важливої місії- голови лейбгвардії Бєні Бородача, свого шефа, пахана і духовного наставника.
25.08.2025 16:50 Ответить
якщо бути точнiшим андрюха
25.08.2025 17:51 Ответить
они с колчаковских фронтов...
25.08.2025 16:29 Ответить
Тцк і полюція обісралися проти них ( так же по морді можна отримати) це не простого Миколу бусифікувати який їм нічого не зробить, ти що?! І взагалі вони не навчені воювать...
25.08.2025 16:39 Ответить
Гламурні пацанчик не для окопів.
25.08.2025 16:33 Ответить
У нас взагалі-то кримінальна відповідальність за незаконне носіння камуфляжу... Треба було копів і ВСП викликати, хай би документи перевірили!
25.08.2025 16:35 Ответить
A ti kto takoi , ni stoi kompashki ? 🤔
25.08.2025 16:57 Ответить
На кожен квартальний цирк знайдеться хтось потужніший і цікавіший. Те саме стосується і хитродупих слугоригів
25.08.2025 16:38 Ответить
Спортивки вде не у тренді.
Тепер чьоткі пацики під ветеранів косять.

ТЦК, ольо, тут вас чекають вже екіпіровані добровольці.
25.08.2025 16:38 Ответить
прийшли "малюки" - відробляти "зелені "хліби
25.08.2025 16:40 Ответить
Звичайні тітушки від Зеленського. Форма збройних сил піксель, а це ряжені
25.08.2025 16:40 Ответить
От військових залучати до політичної боротьби... а навіть тітушок, переодітих в однострій, військовий, чи відомчої охорони - зась!

Це ми вже проходили... В 2019-му Беня переодів нацсук в однострій і послав закидувати Порошенка свинками...
25.08.2025 16:42 Ответить
Слуги і їх посіпаки обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Пиляй поки можеш?!
https://www.youtube.com/watch?v=Ux5FCEhwH3s
25.08.2025 16:44 Ответить
Покажіть мені військового, який буде свій дорогоцінний час відпустки витрачати на таку хєрню, замість того, щоб бути з друзями та родиною.
Тітушня, як вона є...
25.08.2025 16:44 Ответить
Роман Ви подивіться на їхні обличя, війсковому одразу видно хто є хто.
25.08.2025 16:48 Ответить
Хто це мурло в мультікамі з рідким пушком на пиці? Новітній войнушка-тітушка?
25.08.2025 16:46 Ответить
Опрічнікі єрмака! Попереджав, що набирає в ОПу, військовослужбовців., ось і вони...
25.08.2025 16:48 Ответить
Картонки мають право тримати тільки спеціальни люди ("антикорупціонери"), тільки з дозволу "антикорупціонерів" у цілях зазначених "антикорупціонерами".
"Антикорупціонерам" треба оформити патент на це.
25.08.2025 16:48 Ответить
І це співробітник СБУ оперує такими "аргументами"( в інтернеті так написано , або СБУ надало докази) тільки вирок суду може звинуватити у держ.зраді . А цей смотрящий над даними тітушками прекрасно розуміє що порушує закон але як зверхньо він себе поводить розуміючи що криша в нього не те що навіть СБУ а сам єрмак з татаровим.
25.08.2025 16:52 Ответить
Потенційні мененджери оп
25.08.2025 17:12 Ответить
По обличчю "тітушек", можна їх розпізнати журналістам-це для них не проблема: запускають обличчя в програму,а вона видає їх дані по соцмережах,якраз тих,з яких вони взяли,що Магамедрасулов-злочинець і рос.гнида.
25.08.2025 16:57 Ответить
Хальоні, прилизані та бодрі. Перевірити документи, зателефонувати командиру частини та запитати чим його підлеглі зараз зайняті?
25.08.2025 17:00 Ответить
30 сребників зелена наволоч відробляє. 73% зепадлюків нікуди не ділись.
25.08.2025 17:01 Ответить
**** *** скільки гівна в Україні, ТЦК не там шукають!
25.08.2025 17:03 Ответить
Бачу, Залужному вдруге прийдеться захищати країну. Хоче-не хоче - має балотуватися в Президенти!
25.08.2025 17:04 Ответить
Система,вибудувана портновим і ермаком через підпис і печатку зе.
Як тепер зе буде дивитись Трампу в очі на черговій зустрічі?
Хоча Трамп пильно розглядає,ніби скануючи,що в голові співрозмовника...
25.08.2025 17:10 Ответить
А де наші місцеві войовничі? Де Адріан Боянов, Порохобандерівець, Санчес, де вони всі? А, я ж забув: тут можна копняка отримати 😂
25.08.2025 17:19 Ответить
це ті що з ОПи Єрмака
25.08.2025 17:21 Ответить
Були тітушки, а тепер у нас вже зєлєнушки.
25.08.2025 17:22 Ответить
Бльо. Так то ж і є ТЦК. Хамовиті, підкачані, у мультикамі без розпізнавальних знаків. Прийшли, напевне, оповістити Руслана Магамедрасулова, що унас тут війна-муйня, а головне-маневри. Задонатьте 300 гривень на соляру, бо ви у нас в розшуку.
25.08.2025 17:31 Ответить
Здоровий борів обзиває жінку підстилкою і боїться назвати своє ім'я.
25.08.2025 17:49 Ответить
це не тiтушки це петушки!!!!
25.08.2025 17:50 Ответить
яке право має ця дівчинка називати людей у військовій формі "титушками"??? та ще. подаруйте їй окуляри, щоб вона змогла прочитати не "щось про державну зраду", а повний текст! у нас в країні дивна "демократія" - якісь дівки з вулиці маючи вихід в інтернет, на свій розум визначають - "ось цей, активіст", "а ось цей, титушка"!
25.08.2025 18:25 Ответить
Татаров свою роботу знає. Тільки Гундоса почвара може не встигнути з країни втікти...
25.08.2025 18:37 Ответить
у дермовського безіменного тітухана у яскравоосвітленому приміщенні неприродньо розширені банькИ, наркомансько-зеленські очі, таким боляче дивитися, коли їх витягають на світ Божий...
сором і ганьба вбогій зеленській блдскій владі жлобської какаразнічної пєтушні..
25.08.2025 18:38 Ответить
Так може вони прийшли мобілізуватись до ЗСУ? Де ТЦК, коли вони потрібні?
25.08.2025 18:42 Ответить
95-й квартал В ДІЇ !!!!
25.08.2025 18:47 Ответить
 
 