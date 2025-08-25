УКР
3 552 52

"Тітушки" у військовій формі прибули на суд по детективу НАБУ Магамедрасулову. ВIДЕО

На засідання суду у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова прийшли невідомі у військовій формі. Вони не вказували, чому прийшли до суду.

Про це повідомила голова Антикорцентру "МЕЖА" Мартина Богуславець, передає Цензор.НЕТ.

"На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який розслідував друга Зеленського Мінідіча. Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду", - зазначила вона.

Також читайте: Справа НАБУ: детективів тримають у СІЗО та намагаються сфальсифікувати докази

Дар'я Каленюк показала на відео чоловіка у формі, який відмовився назвати своє імʼя.

За її словами, він координував в залі суду дві групи "протестуючих" - молодиків у спортивних чорних худі та штанях, а також групу з целофановими пакетами у військовій формі.

"В пакетах були картонки з надписами а-ля "за державну зраду в тюрму". Їх централізовано координатор відправив стати вкінці зали судових засідань з піднятими картонками з надписами. Ні перші, ні другі, не говорили хто вони і чому прийшли.

Ось цей бородатий координатор вважає, що доказів від СБУ про державну зраду Магамедрасулова достатньо і я підтримую російського агента. А він просто людина, яка у відпустці, прийшла в суд над російським шпіоном.

А потім продовжив та обізвав мене російською підстилкою. Йому, для цього твердження, також, напевно, достатньо доказів.

Хочу звернутися до очільника СБУ Василя Малюка - ну вам не соромно це шоу в стилі тітушок Яника влаштовувати?" - додала вона.

Також дивіться: Справою проти Магамедрасулова намагаються залякати інших детективів, які розслідують топкорупцію, - ЦПК. ВIДЕО

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Дивіться: Наразі не доведено, чи є записи розмов Магамедрасулова оригінальними. Клопотання про експертизи не розглядають, - адвокатка Охрімчук. ВIДЕО

Автор: 

тітушки (189) Магамедрасулов Руслан (7)
Топ коментарі
+18
Зєльониє человєчкі від Зеленського? Вєрной дорогой таваріща Януковіча йде таваріщь Зє.
показати весь коментар
25.08.2025 16:28 Відповісти
+15
Немає кому хлопців в окопах замінити? Чи комбайнерів мають лише комбайнери міняти?
показати весь коментар
25.08.2025 16:27 Відповісти
+14
а де ТЦК? Ця тітушкована бидлота кругом,-віджимають бізнес, не дають приватним і державним виконавцям виконувати рішення судів, просто б'ють людей на замовлення і ніхто їхне чіпає..
показати весь коментар
25.08.2025 16:32 Відповісти
Це злочинці у військовій формі, які порушують закон про заборону несення військової форми не представниками ЗСУ
показати весь коментар
25.08.2025 16:42 Відповісти
Військові у відпустці не носять військову форму....Вони її одягають, тільки коли повертаються на своє місце дислокації...Мій Син так завжди робить.
показати весь коментар
25.08.2025 16:59 Відповісти
Перепрошую, військова форма (!) БЕЗ розпізнавальних знаків! Війна, воєнний стан, якщо що.
Так то ж кацапські диверсанти, напевно! І що, до них ніяких запитань, ніяки претензій? Хай собі тут прогулюються?
показати весь коментар
25.08.2025 16:45 Відповісти
Якщо в неї є питання - вона повинна негайно викликати поліцію - нехай вони розбираються ! А якщо вона цього не зробила - отже вона сама порушила закон - Стаття 396 КК
показати весь коментар
25.08.2025 16:48 Відповісти
ну, що можна однозначно констатувати, це те що юрист з вас як з гімна куля.
показати весь коментар
25.08.2025 17:03 Відповісти
Прикинь у нас УСІ військові в місті ходять БЕЗ розпізнавальних знаків.
Тільки на блокпостах стоять з нашивками ВСП.
показати весь коментар
25.08.2025 16:51 Відповісти
Військові (!) БЕЗ ЗНАКІВ?!
Щось ви куме звиздите... Якщо БЕЗ знаків, то не військові, то, або тітушки, або диверсанти.
показати весь коментар
25.08.2025 16:55 Відповісти
ТАК БЕЗ ЗНАКІВ. Клоунські шеврони з воєнторгу накшталт ПТН ПНХ чи русні пі++++ я за знаки не рахую. Максимум буває кольоровий скотч, це ті що з передової.
показати весь коментар
25.08.2025 16:59 Відповісти
Тілько офіцери бувають з погоном на грудях.
показати весь коментар
25.08.2025 17:01 Відповісти
Ти про цих?
показати весь коментар
25.08.2025 17:04 Відповісти
Своїх друзяків показуєш з-за прорєбріка?

Приїзджай до нас сам побачиш які хлопці знаки носять.
показати весь коментар
25.08.2025 17:07 Відповісти
Та ні, нагадую, як виглядають військові БЕЗ ЗНАКІВ.
Військовий тим і визначається, що має знаки і шеврони! Без того, то тітушки або диверсанти.
Тобто, щоб стверджувати, що перед тобою ВІЙСЬКОВИЙ, на його формі мають бути ті самі знаки!
Дійшло? Чи ще раз повторити?
показати весь коментар
25.08.2025 17:12 Відповісти
Я тобі кажу ПО ФАКТУ як воно Є, а не те що ти там собі навигадував.
Знаки відзнаки носять тільки офіцери і ВСП. Просто прийми це як факт.
показати весь коментар
25.08.2025 17:17 Відповісти
"Хочу звернутися до очільника СБУ Василя Малюка - ну вам не соромно це шоу в стилі тітушок Яника влаштовувати?" - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/v3570434-це цитата. Кому, ВасіДвамагазина соромно? Особі, яка вважає що в співробітника НАБУ при виконанні службових обов'язків нормально всадити два магазина з пістолета? Видається так, що ВасяДвамагазина недопустимо довго задержався на посаді. Він за своїм інтелектом і моральними якостями не відповідає посадовим вимогам. І Вова ********* його тримає на посаді тільки із-за собачої відданості і виконання важливої місії- голови лейбгвардії Бєні Бородача, свого шефа, пахана і духовного наставника.
показати весь коментар
25.08.2025 16:50 Відповісти
они с колчаковских фронтов...
показати весь коментар
25.08.2025 16:29 Відповісти
а де ТЦК? Ця тітушкована бидлота кругом,-віджимають бізнес, не дають приватним і державним виконавцям виконувати рішення судів, просто б'ють людей на замовлення і ніхто їхне чіпає..
показати весь коментар
25.08.2025 16:32 Відповісти
Тцк і полюція обісралися проти них ( так же по морді можна отримати) це не простого Миколу бусифікувати який їм нічого не зробить, ти що?! І взагалі вони не навчені воювать...
показати весь коментар
25.08.2025 16:39 Відповісти
Гламурні пацанчик не для окопів.
показати весь коментар
25.08.2025 16:33 Відповісти
У нас взагалі-то кримінальна відповідальність за незаконне носіння камуфляжу... Треба було копів і ВСП викликати, хай би документи перевірили!
показати весь коментар
25.08.2025 16:35 Відповісти
A ti kto takoi , ni stoi kompashki ? 🤔
показати весь коментар
25.08.2025 16:57 Відповісти
На кожен квартальний цирк знайдеться хтось потужніший і цікавіший. Те саме стосується і хитродупих слугоригів
показати весь коментар
25.08.2025 16:38 Відповісти
Спортивки вде не у тренді.
Тепер чьоткі пацики під ветеранів косять.

ТЦК, ольо, тут вас чекають вже екіпіровані добровольці.
показати весь коментар
25.08.2025 16:38 Відповісти
прийшли "малюки" - відробляти "зелені "хліби
показати весь коментар
25.08.2025 16:40 Відповісти
Звичайні тітушки від Зеленського. Форма збройних сил піксель, а це ряжені
показати весь коментар
25.08.2025 16:40 Відповісти
От військових залучати до політичної боротьби... а навіть тітушок, переодітих в однострій, військовий, чи відомчої охорони - зась!

Це ми вже проходили... В 2019-му Беня переодів нацсук в однострій і послав закидувати Порошенка свинками...
показати весь коментар
25.08.2025 16:42 Відповісти
Слуги і їх посіпаки обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Пиляй поки можеш?!
https://www.youtube.com/watch?v=Ux5FCEhwH3s
показати весь коментар
25.08.2025 16:44 Відповісти
Покажіть мені військового, який буде свій дорогоцінний час відпустки витрачати на таку хєрню, замість того, щоб бути з друзями та родиною.
Тітушня, як вона є...
показати весь коментар
25.08.2025 16:44 Відповісти
Роман Ви подивіться на їхні обличя, війсковому одразу видно хто є хто.
показати весь коментар
25.08.2025 16:48 Відповісти
Хто це мурло в мультікамі з рідким пушком на пиці? Новітній войнушка-тітушка?
показати весь коментар
25.08.2025 16:46 Відповісти
Опрічнікі єрмака! Попереджав, що набирає в ОПу, військовослужбовців., ось і вони...
показати весь коментар
25.08.2025 16:48 Відповісти
Картонки мають право тримати тільки спеціальни люди ("антикорупціонери"), тільки з дозволу "антикорупціонерів" у цілях зазначених "антикорупціонерами".
"Антикорупціонерам" треба оформити патент на це.
показати весь коментар
25.08.2025 16:48 Відповісти
І це співробітник СБУ оперує такими "аргументами"( в інтернеті так написано , або СБУ надало докази) тільки вирок суду може звинуватити у держ.зраді . А цей смотрящий над даними тітушками прекрасно розуміє що порушує закон але як зверхньо він себе поводить розуміючи що криша в нього не те що навіть СБУ а сам єрмак з татаровим.
показати весь коментар
25.08.2025 16:52 Відповісти
Потенційні мененджери оп
показати весь коментар
25.08.2025 17:12 Відповісти
По обличчю "тітушек", можна їх розпізнати журналістам-це для них не проблема: запускають обличчя в програму,а вона видає їх дані по соцмережах,якраз тих,з яких вони взяли,що Магамедрасулов-злочинець і рос.гнида.
показати весь коментар
25.08.2025 16:57 Відповісти
Хальоні, прилизані та бодрі. Перевірити документи, зателефонувати командиру частини та запитати чим його підлеглі зараз зайняті?
показати весь коментар
25.08.2025 17:00 Відповісти
30 сребників зелена наволоч відробляє. 73% зепадлюків нікуди не ділись.
показати весь коментар
25.08.2025 17:01 Відповісти
**** *** скільки гівна в Україні, ТЦК не там шукають!
показати весь коментар
25.08.2025 17:03 Відповісти
Бачу, Залужному вдруге прийдеться захищати країну. Хоче-не хоче - має балотуватися в Президенти!
показати весь коментар
25.08.2025 17:04 Відповісти
Система,вибудувана портновим і ермаком через підпис і печатку зе.
Як тепер зе буде дивитись Трампу в очі на черговій зустрічі?
Хоча Трамп пильно розглядає,ніби скануючи,що в голові співрозмовника...
показати весь коментар
25.08.2025 17:10 Відповісти
А де наші місцеві войовничі? Де Адріан Боянов, Порохобандерівець, Санчес, де вони всі? А, я ж забув: тут можна копняка отримати 😂
показати весь коментар
25.08.2025 17:19 Відповісти
це ті що з ОПи Єрмака
показати весь коментар
25.08.2025 17:21 Відповісти
Були тітушки, а тепер у нас вже зєлєнушки.
показати весь коментар
25.08.2025 17:22 Відповісти
Бльо. Так то ж і є ТЦК. Хамовиті, підкачані, у мультикамі без розпізнавальних знаків. Прийшли, напевне, оповістити Руслана Магамедрасулова, що унас тут війна-муйня, а головне-маневри. Задонатьте 300 гривень на соляру, бо ви у нас в розшуку.
показати весь коментар
25.08.2025 17:31 Відповісти
Здоровий борів обзиває жінку підстилкою і боїться назвати своє ім'я.
показати весь коментар
25.08.2025 17:49 Відповісти
 
 