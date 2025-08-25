"Тітушки" у військовій формі прибули на суд по детективу НАБУ Магамедрасулову. ВIДЕО

На засідання суду у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова прийшли невідомі у військовій формі. Вони не вказували, чому прийшли до суду.

Про це повідомила голова Антикорцентру "МЕЖА" Мартина Богуславець, передає Цензор.НЕТ.

"На 4 році повномасштабки людей, одягнених у військову форму без розпізнавальних шевронів, які не можуть пояснити хто вони і чому тут, привели під суд, де судять детектива, який розслідував друга Зеленського Мінідіча. Ці люди не можуть відповісти на питання, чия справа слухається і чому вони тут. Але вони охороняють таблички, де написано щось про державну зраду", - зазначила вона.

Дар'я Каленюк показала на відео чоловіка у формі, який відмовився назвати своє імʼя.

За її словами, він координував в залі суду дві групи "протестуючих" - молодиків у спортивних чорних худі та штанях, а також групу з целофановими пакетами у військовій формі.

"В пакетах були картонки з надписами а-ля "за державну зраду в тюрму". Їх централізовано координатор відправив стати вкінці зали судових засідань з піднятими картонками з надписами. Ні перші, ні другі, не говорили хто вони і чому прийшли.

Ось цей бородатий координатор вважає, що доказів від СБУ про державну зраду Магамедрасулова достатньо і я підтримую російського агента. А він просто людина, яка у відпустці, прийшла в суд над російським шпіоном.

А потім продовжив та обізвав мене російською підстилкою. Йому, для цього твердження, також, напевно, достатньо доказів.

Хочу звернутися до очільника СБУ Василя Малюка - ну вам не соромно це шоу в стилі тітушок Яника влаштовувати?" - додала вона.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

