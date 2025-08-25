Справою проти Магамедрасулова намагаються залякати інших детективів, які розслідують топкорупцію, - ЦПК. ВIДЕО

У Центрі протидії корупції вважають справу Руслана Магамедрасулова тиском на інших детективів НАБУ, які розслідують корупційні злочини.

За її словами, з "публічного вкиду СБУ робиться вигляд, що це державний зрадник, який співпрацює з Росією".

"І Руслан Магамедрасулов, і його батько, який вже літня людина, перебувають за ґратами без розуміння, які там є докази і без можливості навіть фізично бути присутніми в залі суду. В батька є проблеми зі здоров'ям. Оголосили державними зрадниками і тримають за ґратами, не надаючи можливості навіть для захисту", - зазначила Каленюк.

Заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан нагадала, що Магамедрасулов вже 10 років працює в НАБУ.

"Він залучався до документування дуже серйозних осіб в нашій країні - починаючи від олігархів і до нардепів. Звісно, що саме через це СБУ проявила до нього інтерес. Зокрема він документував працівників СБУ. Друга історія полягає в тому, що Офіс Президента розуміє, що є справи наближені особисто до президента Зеленського, хвилюється за свою репутацію та вирішили просто тримати детектива НАБУ в заручниках, щоб якось налякати інших детективів, які розслідують подібні справи, щоб вони боялися взагалі реалізації робити та проводити слідчі дії. Друга причина - для того, щоб цим триманням в СІЗО показати, що "ми посадимо вас ще більше, не проводьте слідчі дії у цих справах, не документуйте, не висувайте підозри топпосадовцям в цій країні", - додала вона.

Щербан також припускає, що засідання суду відклали, щоб додати у справу Магамедрасулова нових звинувачень.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

