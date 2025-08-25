УКР
Новини Відео Справа Руслана Магамедрасулова
706 16

Справою проти Магамедрасулова намагаються залякати інших детективів, які розслідують топкорупцію, - ЦПК. ВIДЕО

У Центрі протидії корупції вважають справу Руслана Магамедрасулова тиском на інших детективів НАБУ, які розслідують корупційні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі ЗМІ повідомила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

За її словами, з "публічного вкиду СБУ робиться вигляд, що це державний зрадник, який співпрацює з Росією".

"І Руслан Магамедрасулов, і його батько, який вже літня людина, перебувають за ґратами без розуміння, які там є докази і без можливості навіть фізично бути присутніми в залі суду. В батька є проблеми зі здоров'ям. Оголосили державними зрадниками і тримають за ґратами, не надаючи можливості навіть для захисту", - зазначила Каленюк.

Заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан нагадала, що Магамедрасулов вже 10 років працює в НАБУ.

"Він залучався до документування дуже серйозних осіб в нашій країні - починаючи від олігархів і до нардепів. Звісно, що саме через це СБУ проявила до нього інтерес. Зокрема він документував працівників СБУ. Друга історія полягає в тому, що Офіс Президента розуміє, що є справи наближені особисто до президента Зеленського, хвилюється за свою репутацію та вирішили просто тримати детектива НАБУ в заручниках, щоб якось налякати інших детективів, які розслідують подібні справи, щоб вони боялися взагалі реалізації робити та проводити слідчі дії. Друга причина - для того, щоб цим триманням в СІЗО показати, що "ми посадимо вас ще більше, не проводьте слідчі дії у цих справах, не документуйте, не висувайте підозри топпосадовцям в цій країні", - додала вона.

Щербан також припускає, що засідання суду відклали, щоб додати у справу Магамедрасулова нових звинувачень.

Дивіться: Наразі недоведено, чи є записи розмов Магамедрасулова оригінальними. Клопотання про експертизи не розглядають, - адвокатка Охрімчук. ВIДЕО

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте: На засідання суду у справі Магамедрасулова прийшли невідомі у військовій формі з плакатами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Центр протидії корупції (288) Каленюк Дар’я (24) Магамедрасулов Руслан (7)
Топ коментарі
+3
Це повод фальсифвкувати кримінальні справи проти детективів НАБУ?
показати весь коментар
25.08.2025 14:36 Відповісти
+2
Там, під судом, два взвода, готових штурмовиків в чудовій фізичній ( і вже у військовій) формі!
а тцк-туплять...
показати весь коментар
25.08.2025 14:17 Відповісти
+1
1. Ти не зовсім розумієш про що стаття?
2. Ти навмисно зміщаєш акцент з зловмисника на жертву, як це робить постійно *****, наприклад?

У першому випадку ти дебіл.
У другому випадку рідкісний підарас.
показати весь коментар
25.08.2025 14:45 Відповісти
З твоєю ні.
Бо вона явно потребує не дружби, а консультацій психолога.
показати весь коментар
25.08.2025 15:24 Відповісти
А стаття про що?
показати весь коментар
25.08.2025 15:31 Відповісти
А це ти у Малюка спитай, який своїм ротом публічно сказав, що у детективів НАБУ, які прийдуть з обшуками до СБУ, треба випустити 2 ріжка патронів.

Мабуть є чому лякатися та лякати, якщо до прямих погроз вбивством дійшло.
показати весь коментар
25.08.2025 15:36 Відповісти
Російського шпигуна і крадуна зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
25.08.2025 14:29 Відповісти
То давайте їх вбивати, як пропонує Малюк.
показати весь коментар
25.08.2025 15:25 Відповісти
 
 