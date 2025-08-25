УКР
2 564 26

На засідання суду у справі Магамедрасулова прийшли невідомі у військовій формі з плакатами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На засідання Апеляційного суду, який розглядав оскарження запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, прийшли невідомі у військовій формі та з плакатами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокатка Магамедрасулова попросила суд, щоб на засіданні не були присутні люди з плакатами.

Рух "Автомайдан" зазначив: "Тим часом біля будівлі Київського апеляційного суду, де зараз розглядають справу детектива НАБУ Магамедрасулова, зібралися ось такі "військові" без жодних розпізнавальних знаків. Ми раніше попереджали про можливі подібні провокації з боку СБУ. Ось і вони", - зазначили там.

Справа Магамедрасулова Під судом люди у військовій формі
Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Справа Магамедрасулова Під судом люди у військовій формі

Топ коментарі
+9
у військових має бути шеврон та прізвище ..
а це якісь "ряжені" від зельоних гнид схоже
показати весь коментар
25.08.2025 13:30 Відповісти
+8
Переодягнені "тітушки".Справжні військові своїх облич не ховають їх видно зразу.
показати весь коментар
25.08.2025 13:31 Відповісти
+7
Як звуться тітушки зеленського? Зеленушки
показати весь коментар
25.08.2025 13:34 Відповісти
у військових має бути шеврон та прізвище ..
а це якісь "ряжені" від зельоних гнид схоже
показати весь коментар
25.08.2025 13:30 Відповісти
Переодягнені "тітушки".Справжні військові своїх облич не ховають їх видно зразу.
показати весь коментар
25.08.2025 13:31 Відповісти
вони не мають ніякого відношення до ЗСУ
показати весь коментар
25.08.2025 13:32 Відповісти
бохатый чорт...что военнослужащие в рабочее время делают в суде???
показати весь коментар
25.08.2025 13:32 Відповісти
Теперь зеленые гниды из ОПы везде будут «военными» прикрываться!
показати весь коментар
25.08.2025 13:33 Відповісти
Гундосий виріший, якщо позоритися, то вже до кінця... Худоба.
показати весь коментар
25.08.2025 13:33 Відповісти
РЯЖЕНІ КЛОУНИ. Гидота.
показати весь коментар
25.08.2025 13:33 Відповісти
іспанська срамота .. ряжені зельоні пітушки ..в мультикамі..особливо те чмо в окулярах

вже видають себе за ЗСУ
показати весь коментар
25.08.2025 13:34 Відповісти
Точка G ти помовсалоб коли приводили дебілів малолітніх за 30копійок фсбшні гнили набу і сап то ти мовчало кацап смердиш поцькою
показати весь коментар
25.08.2025 13:49 Відповісти
о, зесрань пішло в атаку
показати весь коментар
25.08.2025 13:55 Відповісти
Як звуться тітушки зеленського? Зеленушки
показати весь коментар
25.08.2025 13:34 Відповісти
Повилізало все кацапсяче гімно згинь нечість дірява
показати весь коментар
25.08.2025 13:51 Відповісти
нах ти, опецьок, із дзеркалом розмовляєш?
показати весь коментар
25.08.2025 14:02 Відповісти
Це мабуть у комбата тишком нишком спитали дозвіл, та замість наряду по їдальні приїхали на засідання висловить свою солдатську думку? Бо на ветеранів інвалідів не схожі руки ноги цілі.
показати весь коментар
25.08.2025 13:40 Відповісти
Зелені довбограї, нічого не вміють, лиш тупорило копіювати інших
показати весь коментар
25.08.2025 13:41 Відповісти
це ті військові що будуть в ОПі, як анонсував Єрмак
показати весь коментар
25.08.2025 13:42 Відповісти
Почерк антимайдану під керівництвом татарова на яву. Не ганьбіть однострої ЗСУ. Вони ці однострої захистили у тяжких боях з найлютішим ворогом, а ОПа використовуєх у своїх брудних справах. Найбільші зрадники сидять в ОПі, туди не бажають ці військові пядтягнутися?
показати весь коментар
25.08.2025 13:43 Відповісти
ти більше це поки що не однострой ..мультикам лише недавно дозволили
показати весь коментар
25.08.2025 13:46 Відповісти
чомусь зельона мусорня не перевіряє чому ці "ряжені" носять військову форму (навіть мультикам) ..це адміністративна відповідальність якщо не мають права
показати весь коментар
25.08.2025 13:47 Відповісти
Ціла Конституція на паузі, а тут якийсь КУпАП...
показати весь коментар
25.08.2025 13:54 Відповісти
Дивовижно коли потрібно мусорня навіть в ***** псевдовійсковому не плюне.
показати весь коментар
25.08.2025 13:57 Відповісти
Ряжені найняті ОПою. Шоу наше усьо!
показати весь коментар
25.08.2025 13:49 Відповісти
зесрань вже і військову форму лайном вимазала
показати весь коментар
25.08.2025 13:53 Відповісти
Так викличте ТЦК, й вони перевірять у них війсково облікові документи, може хлопці служити зібрались, та переплутали будівлю куди їм потрібно було з"явитися по повістці?
показати весь коментар
25.08.2025 13:56 Відповісти
Ряжена тітушня, все як за Януковича,тільки замість спортформи і шкіряних курток - військова форма.
показати весь коментар
25.08.2025 14:01 Відповісти
 
 