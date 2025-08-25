На засідання суду у справі Магамедрасулова прийшли невідомі у військовій формі з плакатами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На засідання Апеляційного суду, який розглядав оскарження запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, прийшли невідомі у військовій формі та з плакатами.

Адвокатка Магамедрасулова попросила суд, щоб на засіданні не були присутні люди з плакатами.

Рух "Автомайдан" зазначив: "Тим часом біля будівлі Київського апеляційного суду, де зараз розглядають справу детектива НАБУ Магамедрасулова, зібралися ось такі "військові" без жодних розпізнавальних знаків. Ми раніше попереджали про можливі подібні провокації з боку СБУ. Ось і вони", - зазначили там.









Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

