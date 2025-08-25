РУС
Новости Фото Дело Руслана Магамедрасулова
4 252 36

На заседание суда по делу Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме с плакатами. ВИДЕО+ФОТО

На заседание Апелляционного суда, который рассматривал обжалование меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, пришли неизвестные в военной форме и с плакатами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Адвокат Магамедрасулова попросила суд, чтобы на заседании не присутствовали люди с плакатами.

Движение "Автомайдан" отметило: "Тем временем у здания Киевского апелляционного суда, где сейчас рассматривают дело детектива НАБУ Магамедрасулова, собрались вот такие "военные" без опознавательных знаков. Мы ранее предупреждали о возможных подобных провокациях со стороны СБУ. Вот и они", - отметили там.

Дело Магамедрасулова Под судом люди в военной форме
Также читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов об обыске СБУ: Были многочисленные побои, из другой квартиры исчезли деньги

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Также читайте: Дело НАБУ: детективов держат в СИЗО и пытаются сфальсифицировать доказательства

Дело Магамедрасулова Под судом люди в военной форме

Автор: 

Апелляционный суд (417) автомайдан (424) Магамедрасулов (5)
Топ комментарии
+25
у військових має бути шеврон та прізвище ..
а це якісь "ряжені" від зельоних гнид схоже
показать весь комментарий
25.08.2025 13:30 Ответить
+23
Переодягнені "тітушки".Справжні військові своїх облич не ховають їх видно зразу.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:31 Ответить
+22
Теперь зеленые гниды из ОПы везде будут «военными» прикрываться!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:33 Ответить
у військових має бути шеврон та прізвище ..
а це якісь "ряжені" від зельоних гнид схоже
показать весь комментарий
25.08.2025 13:30 Ответить
Переодягнені "тітушки".Справжні військові своїх облич не ховають їх видно зразу.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:31 Ответить
вони не мають ніякого відношення до ЗСУ
показать весь комментарий
25.08.2025 13:32 Ответить
бохатый чорт...что военнослужащие в рабочее время делают в суде???
показать весь комментарий
25.08.2025 13:32 Ответить
Теперь зеленые гниды из ОПы везде будут «военными» прикрываться!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:33 Ответить
Гундосий виріший, якщо позоритися, то вже до кінця... Худоба.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:33 Ответить
РЯЖЕНІ КЛОУНИ. Гидота.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:33 Ответить
іспанська срамота .. ряжені зельоні пітушки ..в мультикамі..особливо те чмо в окулярах

вже видають себе за ЗСУ
показать весь комментарий
25.08.2025 13:34 Ответить
Точка G ти помовсалоб коли приводили дебілів малолітніх за 30копійок фсбшні гнили набу і сап то ти мовчало кацап смердиш поцькою
показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
о, зесрань пішло в атаку
показать весь комментарий
25.08.2025 13:55 Ответить
Як звуться тітушки зеленського? Зеленушки
показать весь комментарий
25.08.2025 13:34 Ответить
Повилізало все кацапсяче гімно згинь нечість дірява
показать весь комментарий
25.08.2025 13:51 Ответить
нах ти, опецьок, із дзеркалом розмовляєш?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:02 Ответить
*********
показать весь комментарий
25.08.2025 14:09 Ответить
******* )
показать весь комментарий
25.08.2025 14:17 Ответить
Це мабуть у комбата тишком нишком спитали дозвіл, та замість наряду по їдальні приїхали на засідання висловить свою солдатську думку? Бо на ветеранів інвалідів не схожі руки ноги цілі.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:40 Ответить
Зелені довбограї, нічого не вміють, лиш тупорило копіювати інших
показать весь комментарий
25.08.2025 13:41 Ответить
це ті військові що будуть в ОПі, як анонсував Єрмак
показать весь комментарий
25.08.2025 13:42 Ответить
Почерк антимайдану під керівництвом татарова на яву. Не ганьбіть однострої ЗСУ. Вони ці однострої захистили у тяжких боях з найлютішим ворогом, а ОПа використовуєх у своїх брудних справах. Найбільші зрадники сидять в ОПі, туди не бажають ці військові пядтягнутися?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:43 Ответить
ти більше це поки що не однострой ..мультикам лише недавно дозволили
показать весь комментарий
25.08.2025 13:46 Ответить
чомусь зельона мусорня не перевіряє чому ці "ряжені" носять військову форму (навіть мультикам) ..це адміністративна відповідальність якщо не мають права
показать весь комментарий
25.08.2025 13:47 Ответить
Ціла Конституція на паузі, а тут якийсь КУпАП...
показать весь комментарий
25.08.2025 13:54 Ответить
Дивовижно коли потрібно мусорня навіть в ***** псевдовійсковому не плюне.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:57 Ответить
Ряжені найняті ОПою. Шоу наше усьо!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:49 Ответить
зесрань вже і військову форму лайном вимазала
показать весь комментарий
25.08.2025 13:53 Ответить
Так викличте ТЦК, й вони перевірять у них війсково облікові документи, може хлопці служити зібрались, та переплутали будівлю куди їм потрібно було з"явитися по повістці?
показать весь комментарий
25.08.2025 13:56 Ответить
Ряжена тітушня, все як за Януковича,тільки замість спортформи і шкіряних курток - військова форма.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:01 Ответить
О, зелені 3.14дари, пробили чергове дно...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:09 Ответить
Військові проти викриття корупції в кварталі95? Квартал на фронті?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:11 Ответить
ой зовсім позорняк дрімучий від Малюка !!! Малюк ,отямся , як людям в очі дивитися будеш... на селі ?!!!...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:28 Ответить
Малюк та низько ти опустився.Призначення ЗЕленським відпрацьовуєш?.Під Єрмаком з Татаровим ходиш?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:49 Ответить
Цікаво, скільки зараз коштує продаж душі зеленій чортівні?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:49 Ответить
Час НАБУ або припинити перетворюватись в партію інощемних агентів, або припиняти існування НАБУ. Україна зразне в тому стані аби вивезти цю гру набушників проти України.
І звісно слава ЗСУ! Добре що військові вискащали своє відношення і цьому питанні, бо це дуже важливо. Не можна потурати тим хто намагається правоохоронний орга перетворити в політичну партію. Це прямо заборонено Конституцією.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:03 Ответить
Зовсім недавно офіс зеленого єрмака заволав про залучення до своїх лав поранених військовослужбовців.
Мабуть охочих дійсних військовослужбовців героїв, без перебільшення, не знайшлося.
Тому боневтіки разом зі своїм прихвостнем малюком, який до речі до призначення головою керував самим корупційним управлінням СБУ ("К"), вдаються до провокацій та перевдягають у пікселя без ідентифікації своїх хлопчиків з цього ж управління "К" та залучених довірених осіб "агентів", щоб створювати громадську думку про начебто доведеність винуватості, що детектива Магамедрасулова, що розвідника героя Червінського.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:05 Ответить
Малюк з героя перетворився на останього покидька!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 15:07 Ответить
 
 