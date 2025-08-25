На заседание суда по делу Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме с плакатами. ВИДЕО+ФОТО

На заседание Апелляционного суда, который рассматривал обжалование меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, пришли неизвестные в военной форме и с плакатами.

Адвокат Магамедрасулова попросила суд, чтобы на заседании не присутствовали люди с плакатами.

Движение "Автомайдан" отметило: "Тем временем у здания Киевского апелляционного суда, где сейчас рассматривают дело детектива НАБУ Магамедрасулова, собрались вот такие "военные" без опознавательных знаков. Мы ранее предупреждали о возможных подобных провокациях со стороны СБУ. Вот и они", - отметили там.









Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

