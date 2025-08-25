На заседание суда по делу Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме с плакатами. ВИДЕО+ФОТО
На заседание Апелляционного суда, который рассматривал обжалование меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, пришли неизвестные в военной форме и с плакатами.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Адвокат Магамедрасулова попросила суд, чтобы на заседании не присутствовали люди с плакатами.
Движение "Автомайдан" отметило: "Тем временем у здания Киевского апелляционного суда, где сейчас рассматривают дело детектива НАБУ Магамедрасулова, собрались вот такие "военные" без опознавательных знаков. Мы ранее предупреждали о возможных подобных провокациях со стороны СБУ. Вот и они", - отметили там.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
а це якісь "ряжені" від зельоних гнид схоже
вже видають себе за ЗСУ
І звісно слава ЗСУ! Добре що військові вискащали своє відношення і цьому питанні, бо це дуже важливо. Не можна потурати тим хто намагається правоохоронний орга перетворити в політичну партію. Це прямо заборонено Конституцією.
Мабуть охочих дійсних військовослужбовців героїв, без перебільшення, не знайшлося.
Тому боневтіки разом зі своїм прихвостнем малюком, який до речі до призначення головою керував самим корупційним управлінням СБУ ("К"), вдаються до провокацій та перевдягають у пікселя без ідентифікації своїх хлопчиків з цього ж управління "К" та залучених довірених осіб "агентів", щоб створювати громадську думку про начебто доведеність винуватості, що детектива Магамедрасулова, що розвідника героя Червінського.