Наразі недоведено, чи є записи розмов Магамедрасулова оригінальними. Клопотання про експертизи не розглядають, - адвокатка Охрімчук. ВIДЕО

Захист Руслана Магамедрасулова заявив, що станом на сьогодні не було проведено експертиз записів його розмов, які оприлюднила СБУ.

Про це у коментарі ЗМІ повідомила адвокатка Тетяна Охрімчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми ще подали клопотання щодо проведення фоноскопічної експертизи, але наразі мої клопотання залишаються без будь-якого розгляду", - зазначила вона.

Йдеться про записи розмов, на яких, як стверджує СБУ, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан). У ЦПК заявляли, що насправді йшлося про Узбекистан.

Також адвокатка зазначила, що сторона обвинувачення викладає та оприлюднює листування та протоколи НСРД, а саме аудіозаписи.

"Станом на сьогодні недоведено, чи це є оригінальні записи. Не проведено відповідних експертиз, але всебічно намагаються вказати українському народу, що детектив НАБУ скоїв злочин, який є особливо тяжким. Далі буде", - підсумувала Охрімчук.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

