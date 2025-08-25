На данный момент не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова подлинными. Ходатайство об экспертизе не рассматривается, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

Защита Руслана Магамедрасулова заявила, что по состоянию на сегодня не было проведено экспертиз записей его разговоров, которые обнародовала СБУ.

Об этом в комментарии СМИ сообщила адвокат Татьяна Охримчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы еще подали ходатайство о проведении фоноскопической экспертизы, но пока мои ходатайства остаются без какого-либо рассмотрения", - отметила она.

Речь идет о записях разговоров, на которых, как утверждает СБУ, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан). В ЦПК заявляли, что на самом деле речь шла об Узбекистане.

Также адвокат отметила, что сторона обвинения выкладывает и обнародует переписку и протоколы НСРД, а именно аудиозаписи.

"По состоянию на сегодня не доказано, являются ли это оригинальные записи. Не проведены соответствующие экспертизы, но всесторонне пытаются указать украинскому народу, что детектив НАБУ совершил преступление, которое является особо тяжким. Дальше будет", - подытожила Охримчук.

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

