Делом против Магамедрасулова пытаются запугать других детективов, расследующих топкоррупцию, - ЦПК. ВИДЕО

В Центре противодействия коррупции считают дело Руслана Магамедрасулова давлением на других детективов НАБУ, которые расследуют коррупционные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии СМИ сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

По ее словам, из "публичного вброса СБУ делается вид, что это государственный предатель, который сотрудничает с Россией".

"И Руслан Магамедрасулов, и его отец, который уже пожилой человек, находятся за решеткой без понимания, какие там есть доказательства и без возможности даже физически присутствовать в зале суда. У отца есть проблемы со здоровьем. Объявили государственными изменниками и держат за решеткой, не предоставляя возможности даже для защиты", - отметила Каленюк.

Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань напомнила, что Магамедрасулов уже 10 лет работает в НАБУ.

"Он привлекался к документированию очень серьезных лиц в нашей стране - начиная от олигархов и до нардепов. Конечно, именно поэтому СБУ проявила к нему интерес. В частности он документировал работников СБУ. Вторая история заключается в том, что Офис Президента понимает, что есть дела приближенные лично к президенту Зеленскому, волнуется за свою репутацию и решили просто держать детектива НАБУ в заложниках, чтобы как-то напугать других детективов, которые расследуют подобные дела, чтобы они боялись вообще реализации делать и проводить следственные действия. Вторая причина - для того, чтобы этим содержанием в СИЗО показать, что "мы посадим вас еще больше, не проводите следственные действия по этим делам, не документируйте, не выдвигайте подозрения топ-чиновникам в этой стране", - добавила она.

Щербань также предполагает, что заседание суда отложили, чтобы добавить в дело Магамедрасулова новых обвинений.

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

