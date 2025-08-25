Делом против Магамедрасулова пытаются запугать других детективов, расследующих топкоррупцию, - ЦПК. ВИДЕО
В Центре противодействия коррупции считают дело Руслана Магамедрасулова давлением на других детективов НАБУ, которые расследуют коррупционные преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии СМИ сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.
По ее словам, из "публичного вброса СБУ делается вид, что это государственный предатель, который сотрудничает с Россией".
"И Руслан Магамедрасулов, и его отец, который уже пожилой человек, находятся за решеткой без понимания, какие там есть доказательства и без возможности даже физически присутствовать в зале суда. У отца есть проблемы со здоровьем. Объявили государственными изменниками и держат за решеткой, не предоставляя возможности даже для защиты", - отметила Каленюк.
Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань напомнила, что Магамедрасулов уже 10 лет работает в НАБУ.
"Он привлекался к документированию очень серьезных лиц в нашей стране - начиная от олигархов и до нардепов. Конечно, именно поэтому СБУ проявила к нему интерес. В частности он документировал работников СБУ. Вторая история заключается в том, что Офис Президента понимает, что есть дела приближенные лично к президенту Зеленскому, волнуется за свою репутацию и решили просто держать детектива НАБУ в заложниках, чтобы как-то напугать других детективов, которые расследуют подобные дела, чтобы они боялись вообще реализации делать и проводить следственные действия. Вторая причина - для того, чтобы этим содержанием в СИЗО показать, что "мы посадим вас еще больше, не проводите следственные действия по этим делам, не документируйте, не выдвигайте подозрения топ-чиновникам в этой стране", - добавила она.
Щербань также предполагает, что заседание суда отложили, чтобы добавить в дело Магамедрасулова новых обвинений.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
2. Ти навмисно зміщаєш акцент з зловмисника на жертву, як це робить постійно *****, наприклад?
У першому випадку ти дебіл.
У другому випадку рідкісний підарас.
а тцк-туплять...
Короче, поганому танцюристу вічно щось заважає . . .
Я згідний з коментарем вище - як при роботі НАБУ з 2017 року, тепличному процесуальному режимі, ультра-незалежності, купі виділеного на контору бабла, в принципі до цих пір топ-корупція існує ??? Вже мали всіх років 3-4 як пересаджати, а не нити весь час, що щось вам заважає працювати - то Голосіївський суд, який офігевав від бреда в клопотаннях детективів НАБУ / прокурорів САП, то СБУ, яка до когось з обшуком прийшла . . .
Може НАБУ / САП просто шукає виправдання власній неефективності ?
А щодо Магамедрасулова - ну, хлопці з НАБУ / САП, кайфуйте від нагоди опинитися в шкурі людей "по цей бік барикад" . . . Згадайте, як ви в ноль не ставите адвокатів, які захищають людей по справах, де НАБУ / САП є стороною обвинувачення, як ВАКС у цих справах адвокатів не чує. Тепер відчуйте на власній шкірі, як то - боротися з державною машиною. Може другий раз в голові хоч якісь сумніви зародяться щодо власних дій . . .
Успіхів у боротьбі з державним катком