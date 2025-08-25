РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10532 посетителя онлайн
Новости Видео Дело Руслана Магамедрасулова
555 9

Делом против Магамедрасулова пытаются запугать других детективов, расследующих топкоррупцию, - ЦПК. ВИДЕО

В Центре противодействия коррупции считают дело Руслана Магамедрасулова давлением на других детективов НАБУ, которые расследуют коррупционные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии СМИ сообщила исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

По ее словам, из "публичного вброса СБУ делается вид, что это государственный предатель, который сотрудничает с Россией".

"И Руслан Магамедрасулов, и его отец, который уже пожилой человек, находятся за решеткой без понимания, какие там есть доказательства и без возможности даже физически присутствовать в зале суда. У отца есть проблемы со здоровьем. Объявили государственными изменниками и держат за решеткой, не предоставляя возможности даже для защиты", - отметила Каленюк.

Заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань напомнила, что Магамедрасулов уже 10 лет работает в НАБУ.

"Он привлекался к документированию очень серьезных лиц в нашей стране - начиная от олигархов и до нардепов. Конечно, именно поэтому СБУ проявила к нему интерес. В частности он документировал работников СБУ. Вторая история заключается в том, что Офис Президента понимает, что есть дела приближенные лично к президенту Зеленскому, волнуется за свою репутацию и решили просто держать детектива НАБУ в заложниках, чтобы как-то напугать других детективов, которые расследуют подобные дела, чтобы они боялись вообще реализации делать и проводить следственные действия. Вторая причина - для того, чтобы этим содержанием в СИЗО показать, что "мы посадим вас еще больше, не проводите следственные действия по этим делам, не документируйте, не выдвигайте подозрения топ-чиновникам в этой стране", - добавила она.

Щербань также предполагает, что заседание суда отложили, чтобы добавить в дело Магамедрасулова новых обвинений.

Смотрите: Пока не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова оригинальными. Ходатайство об экспертизах не рассматривается, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Читайте: На заседание суда по делу Магамедрасулова пришли неизвестные в военной форме с плакатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Центр противодействия коррупции (270) Каленюк Дарья (21) Магамедрасулов (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 10р бурної діяльності якого топкорупціонера ви запхали в тюрягу?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:13 Ответить
Тільки гарно навоювались поміж собою - НАБУ проти САП і САП проти НАБУ
показать весь комментарий
25.08.2025 14:19 Ответить
Це повод фальсифвкувати кримінальні справи проти детективів НАБУ?
показать весь комментарий
25.08.2025 14:36 Ответить
Ні - де їх робота? - тільки хороводи водять коло верхівки
показать весь комментарий
25.08.2025 14:39 Ответить
1. Ти не зовсім розумієш про що стаття?
2. Ти навмисно зміщаєш акцент з зловмисника на жертву, як це робить постійно *****, наприклад?

У першому випадку ти дебіл.
У другому випадку рідкісний підарас.
показать весь комментарий
25.08.2025 14:45 Ответить
Саме так - ДЕ РЕЗУЛЬТАТ??? Де закінчені судові провадження з вироками ТА ПОВЕРНЕНИМИ КОШТАМИ, ВІДШКОДОВАНІ ЗБИТКИ ТОЩО
показать весь комментарий
25.08.2025 14:15 Ответить
Там, під судом, два взвода, готових штурмовиків в чудовій фізичній ( і вже у військовій) формі!
а тцк-туплять...
показать весь комментарий
25.08.2025 14:17 Ответить
Російського шпигуна і крадуна зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
25.08.2025 14:29 Ответить
НАБУ вічно щось заважає працювати - то відсутність САП, потім (коли створили) відсутність ВАКС, потім (коли створили) підпорядкованість САП Генпрокуратурі, потім (коли зробили їх незалежними) відсутність своєї експертної установи і права здійснювати негласне втручання в електронні комунікації (простіше кажучи, робити прослушку без СБУ і поліції), тепер нібито тиск інших правоохоронців на детективів, які розслідують топ-корупцію (причому не на тих, кого "взяли", а на інших, які "цього злякаються") . . .

Короче, поганому танцюристу вічно щось заважає . . .

Я згідний з коментарем вище - як при роботі НАБУ з 2017 року, тепличному процесуальному режимі, ультра-незалежності, купі виділеного на контору бабла, в принципі до цих пір топ-корупція існує ??? Вже мали всіх років 3-4 як пересаджати, а не нити весь час, що щось вам заважає працювати - то Голосіївський суд, який офігевав від бреда в клопотаннях детективів НАБУ / прокурорів САП, то СБУ, яка до когось з обшуком прийшла . . .

Може НАБУ / САП просто шукає виправдання власній неефективності ?

А щодо Магамедрасулова - ну, хлопці з НАБУ / САП, кайфуйте від нагоди опинитися в шкурі людей "по цей бік барикад" . . . Згадайте, як ви в ноль не ставите адвокатів, які захищають людей по справах, де НАБУ / САП є стороною обвинувачення, як ВАКС у цих справах адвокатів не чує. Тепер відчуйте на власній шкірі, як то - боротися з державною машиною. Може другий раз в голові хоч якісь сумніви зародяться щодо власних дій . . .

Успіхів у боротьбі з державним катком
показать весь комментарий
25.08.2025 15:10 Ответить
 
 