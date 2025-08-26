Дело против Магамедрасулова сфабриковано кривыми руками: Железняк описал 10 фактов по делу детектива НАБУ. ВИДЕО
Нардеп Ярослав Железняк описал 10 фактов по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видео.
Факт 1
После очистки звукозаписей от шума и транслитерации через ИИ, очевидно что СБУ перепутали Дагестан с Узбекистаном. Кстати, только в последнем есть вообще программа поддержки технической конопли.
Факт 2
В видео СБУ ссылается на постановление правительства РФ, которое четко говорит о субсидии только тем культурам, которые выращиваются на территории РФ, и внесены в реестр сортов РФ.
Факт 3
В переписке некий "Павел" у отца детектива просит три сорта конопли просит ("Гляна", "Глисина", "Лирина"). Но два из них вообще отсутствуют в реестре сортов РФ, и продажа их будет уголовная статья там. Не говоря уже о получении субсидий.
Факт 4
Во втором видео СБУ ссылается на постановление уже правительства республики Дагестан, в котором конопля не включена ни в одну из субсидируемых категорий. Да и вообще закупка из-за рубежа не может обосновываться этим постановлением.
Факт 5
На момент старта переписки, все сроки по заявкам на субсидии уже прошли. Как писал ранее, они не касались конопли, но даже так... последний закончился 10 июля. Когда и началась переписка от имени "Павла"
Факт 6
"Самый смешной факап. Это "Павел", который типа менеджер коммерческой "Агропрайм" дает почту [email protected]. Но тут СБУ сделала ошибку, так как почта принадлежит на самом деле - "Государственному бюджетному учреждению республики дагестан "республиканский детский реабилитационный центр"".
Как так случилось? Просто когда-то "Агропрайм" участвовали в тендерах на поставки плодовых там, и поэтому база СБУ ошибочно подтянула эту почту, не проверив ее", - отметил парламентарий
Факт 7
Сама фирма "Агропрайм" занимается исключительно плодоовощной продукцией. То есть картофель, морковь, огурцы и капуста.... Не конопля.
Факт 8
Сама "Агропрайм" не ведет с 2022 года инстаграм и сайт не работает. Почему? Потому что она с 2023-го года под расследованием за незаконно полученную на 22,2 млн рублей субсидию на другие культуры.
Факт 9
Ни одна фирма, против которой ведется расследование не может даже теоретически претендовать на субсидию в Дагестане.
Факт 10
Компания "Агропрайм" вообще никогда ничего не импортировала.
"Коротко, что это тогда было? Какая-то полная х***, а не доказательная база. Причем, слепленная настолько кривыми руками, что исполнителей надо уволить просто за профнепригодность. Еще раз советую посмотреть видео", - подытожил нардеп.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сама фірма "Агропрайм" займається виключно плодоовочевою продукцією. Тобто картопля, морква, огірки та капуста…. Не коноплі. Джерело: https://censor.net/ua/v3570638
У галузі рослинництва основною діяльністю є вирощування зернових, олійних та технічних культур. А це не та фірма?
татаров один не витягує...
железняк не знає?
або кажи всю правду, або забий свій сциклий рот, старими труселями єрмачини!!!
те, що ти бидло, під захистом модераторів, всі знають.
то, не з того почав!
відразу адмінам.
І на таку *****, яку ти щойно висрав - посилаю таких і ти особисто - пішов ти *****
Первый раз что ли слеплено?
Зеленский все лепит из говна и палок
Наверное - народу нравятся ГОВНО И ПАЛКИ?
Другого объяснения ГОВНУ ,в котором мы живём
У меня нет....
Есть очень простое решение проблемы
Найдите того ,кто сольет часть записей в прессу
И в один миг вся жизнь Украины изменится
Так было с пленками Мельниченко
Так сделал в свое время заместитель директора ФБР
Марк ФЕЛТ
Это ему мы обязаны тем, что Никсон подал в отставку
Детективы НАБУ должны понимать - что на карту поставлена судьба Украины
Разве это не важнее всего ????
боголюбов, плівками міндіча виторговує собі та другану коломойському свободу.
всі ті магамедсулови, то взагалі пусте місце. інструмент.
Никто не станет тратить столько усилий на ПУСТОЕ МЕСТО
Вот ни мной ,ни вами - никто не интересуется
Потому что мы с вами - пустое место
До прикладу, і проти чернишова, який після зачистки НАБУ почав бикувати в інтерв'ю і втік. Пом'єрки свириденко і її братана.
І куди втік? Хто? Почитайте статтю.
Але влазити в НРСД НАБУ - зась! Вішати на рішалу кримінал по 111-тій (чи по якій там зрада?) - зась! Якщо там чиста адміністративка - то нехай по адмінкодексу і розбираються!
"Криві руки" мають імена і країна має знати імена "кривих рук".
Справи Червінського,Дудіна,Антоненка,генералів,Порошенка-це також робота "кривих рук".
І так поодинці,і кожного,і хто наступний?
Ах,це ж залізний нардеп може бути.
І Разумков," Печерський пагорб":
Извините, снова про Петра Алексеевича. Не испытываем к нему ни малейшей симпатии, просто слишком хорошо знаем нынешнюю власть. То, что сейчас офис Ермака применяет против Петра Порошенко, завтра будет применено против всей остальной оппозиции. По сему, опыт Порошенко сейчас бесценен.
При Зеленському формуванням ДБР займався підсанкційний в США російський агент Портнов. Зараз ця фабрика фальсифікованих справ видала унікальний продукт: організувала «експертизу» у портновській кримінальній справі проти Порошенка в якій - УВАГА! - внесення змін в Конституцію про курс України в Євросоюз і НАТО були протиправними і шкодили Україні!
Вишенькою на цьому гнилому салаті з російським душком є те, що справу в ДБР веде слідчий Яблонський, який переслідував учасників революції гідності. Цінний кадр, вірний портновець, потрібна для цієї влади людина. На фото.
blob:https://web.telegram.org/495442ed-4a4c-4a03-8b31-6ab093c71d68