Дело Руслана Магамедрасулова
1 960 34

Дело против Магамедрасулова сфабриковано кривыми руками: Железняк описал 10 фактов по делу детектива НАБУ. ВИДЕО

Нардеп Ярослав Железняк описал 10 фактов по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видео.

Факт 1

После очистки звукозаписей от шума и транслитерации через ИИ, очевидно что СБУ перепутали Дагестан с Узбекистаном. Кстати, только в последнем есть вообще программа поддержки технической конопли.

Факт 2

В видео СБУ ссылается на постановление правительства РФ, которое четко говорит о субсидии только тем культурам, которые выращиваются на территории РФ, и внесены в реестр сортов РФ.

Факт 3

В переписке некий "Павел" у отца детектива просит три сорта конопли просит ("Гляна", "Глисина", "Лирина"). Но два из них вообще отсутствуют в реестре сортов РФ, и продажа их будет уголовная статья там. Не говоря уже о получении субсидий.

Факт 4

Во втором видео СБУ ссылается на постановление уже правительства республики Дагестан, в котором конопля не включена ни в одну из субсидируемых категорий. Да и вообще закупка из-за рубежа не может обосновываться этим постановлением.

Факт 5

На момент старта переписки, все сроки по заявкам на субсидии уже прошли. Как писал ранее, они не касались конопли, но даже так... последний закончился 10 июля. Когда и началась переписка от имени "Павла"

Факт 6

"Самый смешной факап. Это "Павел", который типа менеджер коммерческой "Агропрайм" дает почту [email protected]. Но тут СБУ сделала ошибку, так как почта принадлежит на самом деле - "Государственному бюджетному учреждению республики дагестан "республиканский детский реабилитационный центр"".

Как так случилось? Просто когда-то "Агропрайм" участвовали в тендерах на поставки плодовых там, и поэтому база СБУ ошибочно подтянула эту почту, не проверив ее", - отметил парламентарий

Факт 7

Сама фирма "Агропрайм" занимается исключительно плодоовощной продукцией. То есть картофель, морковь, огурцы и капуста.... Не конопля.

Факт 8

Сама "Агропрайм" не ведет с 2022 года инстаграм и сайт не работает. Почему? Потому что она с 2023-го года под расследованием за незаконно полученную на 22,2 млн рублей субсидию на другие культуры.

Факт 9

Ни одна фирма, против которой ведется расследование не может даже теоретически претендовать на субсидию в Дагестане.

Факт 10

Компания "Агропрайм" вообще никогда ничего не импортировала.

"Коротко, что это тогда было? Какая-то полная х***, а не доказательная база. Причем, слепленная настолько кривыми руками, что исполнителей надо уволить просто за профнепригодность. Еще раз советую посмотреть видео", - подытожил нардеп.

Также смотрите: "Титушки" в военной форме прибыли на суд по детективу НАБУ Магамедрасулову. ВИДЕО

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делом против Магамедрасулова пытаются запугать других детективов, расследующих топ-коррупцию, - ЦПК. ВИДЕО

10 фактов о деле детектива НАБУ Магамедрасулова
10 фактов о деле детектива НАБУ Магамедрасулова

Автор: 

НАБУ (4551) СБУ (20343) Железняк Ярослав (461) Магамедрасулов (14)
Топ комментарии
+16
Скажу більше - весь уряд та ОПу зліплено кривими руками, а ВР і президента зліплено криворукими виборцями.
26.08.2025 16:38 Ответить
+13
Без портнова важко.
татаров один не витягує...
26.08.2025 16:47 Ответить
+9
Пан Железняк!
Есть очень простое решение проблемы
Найдите того ,кто сольет часть записей в прессу
И в один миг вся жизнь Украины изменится
Так было с пленками Мельниченко
Так сделал в свое время заместитель директора ФБР
Марк ФЕЛТ
Это ему мы обязаны тем, что Никсон подал в отставку
Детективы НАБУ должны понимать - что на карту поставлена судьба Украины
Разве это не важнее всего ????
26.08.2025 17:04 Ответить
Скажу більше - весь уряд та ОПу зліплено кривими руками, а ВР і президента зліплено криворукими виборцями.
26.08.2025 16:38 Ответить
Тут по іншому потрібно сказати, "яка шльондра висрала, цих членів ОПи?"
26.08.2025 16:45 Ответить
Та достатньо таких. Наприклад, жорес, он, як їх висрав, так і захищає, як рідних.
26.08.2025 16:57 Ответить
Факт 7

Сама фірма "Агропрайм" займається виключно плодоовочевою продукцією. Тобто картопля, морква, огірки та капуста…. Не коноплі. Джерело: https://censor.net/ua/v3570638

У галузі рослинництва основною діяльністю є вирощування зернових, олійних та технічних культур. А це не та фірма?
26.08.2025 16:46 Ответить
Без портнова важко.
татаров один не витягує...
26.08.2025 16:47 Ответить
портнов татарова затягує
26.08.2025 17:17 Ответить
Ясно що це була залепуха СБУ !
26.08.2025 16:50 Ответить
погано шо. Магамедрасулова не скинув комусь весь компромат на ОПу з 🤡 ,шоб перестрахуватися ...а може скинув ? тому і пресують ... зеленського з шоблою Геть !!!
26.08.2025 16:54 Ответить
у всіх цих справах є конкретно: посада, прізвище!!!
железняк не знає?
або кажи всю правду, або забий свій сциклий рот, старими труселями єрмачини!!!
26.08.2025 16:56 Ответить
Зебіл Begemot Pepa, ти хочеш збрехати, що ніколи не чув прізвищ та посад дермака, малюка, татарова? І що, в твоїх методичках таких не зазначено?
26.08.2025 17:01 Ответить
утирок!
те, що ти бидло, під захистом модераторів, всі знають.
то, не з того почав!
відразу адмінам.
26.08.2025 17:08 Ответить
та я з усіх дебілів, на кщалт тебе починаю однаково.
І на таку *****, яку ти щойно висрав - посилаю таких і ти особисто - пішов ти *****
26.08.2025 17:17 Ответить
Слеплено из говна и палок?
Первый раз что ли слеплено?
Зеленский все лепит из говна и палок
Наверное - народу нравятся ГОВНО И ПАЛКИ?
Другого объяснения ГОВНУ ,в котором мы живём
У меня нет....
26.08.2025 16:57 Ответить
Може детектива тримають в заручниках і вимагають плівки з квартири Міндіча?
26.08.2025 16:58 Ответить
Пан Железняк!
Есть очень простое решение проблемы
Найдите того ,кто сольет часть записей в прессу
И в один миг вся жизнь Украины изменится
Так было с пленками Мельниченко
Так сделал в свое время заместитель директора ФБР
Марк ФЕЛТ
Это ему мы обязаны тем, что Никсон подал в отставку
Детективы НАБУ должны понимать - что на карту поставлена судьба Украины
Разве это не важнее всего ????
26.08.2025 17:04 Ответить
все набагато простіше!
боголюбов, плівками міндіча виторговує собі та другану коломойському свободу.
всі ті магамедсулови, то взагалі пусте місце. інструмент.
26.08.2025 17:12 Ответить
Вы ошибаетесь
Никто не станет тратить столько усилий на ПУСТОЕ МЕСТО
Вот ни мной ,ни вами - никто не интересуется
Потому что мы с вами - пустое место
26.08.2025 17:15 Ответить
Тобто Руслан Сєнтябрєвіч молодєц? А барижив конопльою не з Дагестаном а з узбєками так ваащє вдвайнє маладєц?
26.08.2025 17:08 Ответить
Тобто, те, що була зірвана спецоперація проти міндіча та Ко 95 під приводом брехливого звинувачення у торгівлі з мордором для вас какаяРазніца.
26.08.2025 17:19 Ответить
А вона була, та спецоперація? А якщо й була і трималась на кадрах вроді цього, то не дивно що він втік...
26.08.2025 17:23 Ответить
Як бачите була.
До прикладу, і проти чернишова, який після зачистки НАБУ почав бикувати в інтерв'ю і втік. Пом'єрки свириденко і її братана.
І куди втік? Хто? Почитайте статтю.
26.08.2025 17:39 Ответить
та за це, за таке барижництво - не кримінальна стаття, а адміністративна, у вигляді звільнення з органів; можливо - догана, як вже на це подивитись, чи розцінити. І в жодному випадку не СБУшникам не можна влазити в НРСД іншої правоохороної служби. Ось в чому проблема.
26.08.2025 17:21 Ответить
Проблема якраз у цьому кадрі і таких як він. Ви справді вірити що оця конопляна рішала буде боротися з корупцією?
26.08.2025 17:27 Ответить
Чому ні?
26.08.2025 17:33 Ответить
Мені важко оцінювати, що було на меті "конопляна рішала"; та чесно - неможливо. Нехай в цьому розбирається його начальство. Хоча: найвище його начальства, яке на Банковій - такі ж самі бариги, хоча й не на такій дрібниці, як технічна конопля. Тому я не здивуюся, якщо "рішаловством" просякнута всвя структура - від Банкової до найнижого опера в НАБУ. Паралельно з їхньою основоною роботою.

Але влазити в НРСД НАБУ - зась! Вішати на рішалу кримінал по 111-тій (чи по якій там зрада?) - зась! Якщо там чиста адміністративка - то нехай по адмінкодексу і розбираються!
26.08.2025 17:37 Ответить
Крім того я від усього серця зневажаю оцих ускоізичних нацменів, які все життя прожили в Україні але розмовляють з аборигенами парускі. Правда то таке...
26.08.2025 17:32 Ответить
Негайно закрити справу проти Руслана Магамедрасулова і відкрити проти ВасіДвамагазина по статтях: 1) зловживання службовим положенням; 2) халатність.
26.08.2025 17:20 Ответить
Чого це кривими руками?
"Криві руки" мають імена і країна має знати імена "кривих рук".
Справи Червінського,Дудіна,Антоненка,генералів,Порошенка-це також робота "кривих рук".
І так поодинці,і кожного,і хто наступний?
Ах,це ж залізний нардеп може бути.
І Разумков," Печерський пагорб":
Извините, снова про Петра Алексеевича. Не испытываем к нему ни малейшей симпатии, просто слишком хорошо знаем нынешнюю власть. То, что сейчас офис Ермака применяет против Петра Порошенко, завтра будет применено против всей остальной оппозиции. По сему, опыт Порошенко сейчас бесценен.
26.08.2025 17:21 Ответить
І на рахунок кривих рук та Порошенка.
При Зеленському формуванням ДБР займався підсанкційний в США російський агент Портнов. Зараз ця фабрика фальсифікованих справ видала унікальний продукт: організувала «експертизу» у портновській кримінальній справі проти Порошенка в якій - УВАГА! - внесення змін в Конституцію про курс України в Євросоюз і НАТО були протиправними і шкодили Україні!
Вишенькою на цьому гнилому салаті з російським душком є те, що справу в ДБР веде слідчий Яблонський, який переслідував учасників революції гідності. Цінний кадр, вірний портновець, потрібна для цієї влади людина. На фото.
blob:https://web.telegram.org/495442ed-4a4c-4a03-8b31-6ab093c71d68
26.08.2025 17:29 Ответить
І що? Чекістам насрати на ваші пункти, була б людина, а справа знайдеться.
26.08.2025 17:37 Ответить
Мене більше цікавить - що там з Міндічем?
26.08.2025 17:41 Ответить
Коли до влади приходить Цирк , то там всі кадри з цирка, а не з театру чи філармонії!
26.08.2025 17:58 Ответить
26.08.2025 18:18 Ответить
 
 