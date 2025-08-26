Дело против Магамедрасулова сфабриковано кривыми руками: Железняк описал 10 фактов по делу детектива НАБУ. ВИДЕО

Нардеп Ярослав Железняк описал 10 фактов по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Факт 1

После очистки звукозаписей от шума и транслитерации через ИИ, очевидно что СБУ перепутали Дагестан с Узбекистаном. Кстати, только в последнем есть вообще программа поддержки технической конопли.

Факт 2

В видео СБУ ссылается на постановление правительства РФ, которое четко говорит о субсидии только тем культурам, которые выращиваются на территории РФ, и внесены в реестр сортов РФ.

Факт 3

В переписке некий "Павел" у отца детектива просит три сорта конопли просит ("Гляна", "Глисина", "Лирина"). Но два из них вообще отсутствуют в реестре сортов РФ, и продажа их будет уголовная статья там. Не говоря уже о получении субсидий.

Факт 4

Во втором видео СБУ ссылается на постановление уже правительства республики Дагестан, в котором конопля не включена ни в одну из субсидируемых категорий. Да и вообще закупка из-за рубежа не может обосновываться этим постановлением.

Факт 5

На момент старта переписки, все сроки по заявкам на субсидии уже прошли. Как писал ранее, они не касались конопли, но даже так... последний закончился 10 июля. Когда и началась переписка от имени "Павла"

Факт 6

"Самый смешной факап. Это "Павел", который типа менеджер коммерческой "Агропрайм" дает почту [email protected]. Но тут СБУ сделала ошибку, так как почта принадлежит на самом деле - "Государственному бюджетному учреждению республики дагестан "республиканский детский реабилитационный центр"".

Как так случилось? Просто когда-то "Агропрайм" участвовали в тендерах на поставки плодовых там, и поэтому база СБУ ошибочно подтянула эту почту, не проверив ее", - отметил парламентарий

Факт 7

Сама фирма "Агропрайм" занимается исключительно плодоовощной продукцией. То есть картофель, морковь, огурцы и капуста.... Не конопля.

Факт 8

Сама "Агропрайм" не ведет с 2022 года инстаграм и сайт не работает. Почему? Потому что она с 2023-го года под расследованием за незаконно полученную на 22,2 млн рублей субсидию на другие культуры.

Факт 9

Ни одна фирма, против которой ведется расследование не может даже теоретически претендовать на субсидию в Дагестане.

Факт 10

Компания "Агропрайм" вообще никогда ничего не импортировала.

"Коротко, что это тогда было? Какая-то полная х***, а не доказательная база. Причем, слепленная настолько кривыми руками, что исполнителей надо уволить просто за профнепригодность. Еще раз советую посмотреть видео", - подытожил нардеп.

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором обжаловали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

