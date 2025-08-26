Справу проти Магамедрасулова зліплено кривими руками: Железняк описав 10 фактів щодо справи детектива НАБУ. ВIДЕО

Нардеп Ярослав Железняк описав 10 фактів щодо справи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у своєму відео.

Факт 1

Після очистки звукозаписів від шуму та транслітерації через ШІ, очевидно що СБУ переплутали Дагестан з Узбекистаном. До речі, тільки в останньому є взагалі програма підтримки технічної коноплі.

Факт 2

У відео СБУ посилається на постанову уряду РФ, яка чітко говорить про субсидію тільки тим культурам, які вирощуються на території РФ, і внесені в реєстр сортів РФ.

Факт 3

У переписці якийсь "Павло" у батька детектива просить три сорти конопель просить ("Гляна", "Глисина", "Лирина"). Але два з них взагалі відсутні в реєстрі сортів РФ, і продаж їх буде кримінальна стаття там. Не говорячи вже про отримання субсидій.

Факт 4

У другому відео СБУ посилається на постанову вже уряду республіки Дагестан, в якій коноплі не включено до жодної із субсидованих категорій. Та і взагалі закупівля з-за кордону не може обґрунтовуватися цією постановою.

Факт 5

На момент старту переписки, всі строки по заявках на субсидії вже пройшли. Як писав раніше, вони не стосувалися коноплі, але навіть так… останній закінчився 10 липня. Коли і почалась переписка від імені "Павла"

Факт 6

"Найсмішніший факап. Це "Павло", який типу менеджер комерційної "Агропрайм" дає пошту [email protected]. Але тут СБУ зробила помилку, так як пошта належить насправді - "Государственному бюджетному учреждению республики дагестан "республиканский детский реабилитационный центр"".

Як так сталося? Просто колись "Агропрайм" брали участь у тендерах на поставки плодових там, і тому база СБУ помилково підтягнула цю пошту, не перевіривши її", - зазначив парламентар

Факт 7

Сама фірма "Агропрайм" займається виключно плодоовочевою продукцією. Тобто картопля, морква, огірки та капуста…. Не коноплі.

Факт 8

Сама "Агропрайм" не веде з 2022 року інстаграм та сайт не працює. Чому? Тому що вона з 2023-го року під розслідуванням за незаконно отриману на 22,2 млн рублів субсидію на інші культури.

Факт 9

Жодна фірма, проти якої ведеться розслідування не може навіть теоретично претендувати на субсидію у Дагестані.

Факт 10

Компанія "Агропрайм" взагалі ніколи нічого не імпортувала.

"Коротко, що це тоді було? Якась повна х***, а не доказова база. Причому, зліплена настільки кривими руками, що виконавців треба звільнити просто за профнепридатність. Ще раз раджу подивитися відео", - підсумував нардеп.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

