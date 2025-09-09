Апеляційний суд знову відклав розгляд справи детектива НАБУ Магамедрасулова: тепер - на 24 вересня

Київський апеляційний суд знову переніс розгляд скарги на запобіжний захід детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що засідання перенесли на 24 вересня через хворобу одного з суддів.

"Апеляційну скаргу мали розглянути ще 29 липня. ... Таким чином, Магамедрасулов вже майже 50 днів незаконно перебуває під вартою за сфальсифікованою підозрою без права на оскарження", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК наголосили, що Магамедрасулову фактично відмовили у праві на апеляцію.

"Схоже, частиною плану є зміна підозри та інкримінування Магамедрасулову інших статей в останній момент. ЦПК попереджав, що так і станеться. СБУ і надалі намагається утримувати Магамедрасулова в заручниках у СІЗО, а судді Київської апеляції їм в цьому підігрують.



21 вересня закінчується термін запобіжного заходу, тому жодного сенсу у проведенні засідання 24 вересня вже не буде.



ЦПК вважає, що до того часу Магамедрасулову можуть сфабрикувати нову підозру, а Печерський суд знову в ручному режимі продовжить тримання під вартою", - наголосили там.

Також засідання у справі батька Магамедрасулова відклали на 17 вересня.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

