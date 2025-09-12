УКР
Справа Руслана Магамедрасулова
953 14

Суд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову (оновлено). ФОТОрепортаж

Печерський райсуд сьогодні продовжує засідання у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя розглядатиме клопотання про продовження запобіжного заходу детективу.

У коментарі Цензор.НЕТ Магамедрасулов сказав, що, на його думку, суд продовжить запобіжний захід.

Також він назвав це політичним переслідуванням.

Що каже прокурор?

Прокурор просить продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами обвинувачення, Магамедрасулов нібито може переховуватися від слідства, виїхати за кордон та впливати на свідків. Один зі свідків, сказав прокурор, розповів, що Магамедрасулов "хизувався своїми зв'язками".

Також, сказав прокурор, Магамедрасулов нібито перешкоджав обшукам, тому його варто залишити під вартою.

Позиція захисту

Адвокат Щербан зазначила, що щодо Магамедрасулова застосовано найважчий запобіжний захід. Обвинувачення захист вважає необґрунтованими та вигаданими.

За словами захисниці, із 7 сторінок обвинувачення йдеться тільки один абзац про буцімто фактичне обвинувачення. 

Також захисту не надали всіх аудіо, хоча він звертався щодо цього.

Адвокатка зазначила, що Магамедрасулов зафіксував у протоколі, що під час обшуку йому не представилися. Прийшли люди у масках та почали відбирати у нього телефон.

На думку захисту, злочину не існувало та не могло існувати, тому покарання в 10-12 років, про яке кажуть прокурори, не має бути.

Захист каже, що їх позбавляли доступу до суду (Апеляційного. - Ред.). Спочатку на засідання не доставили Магамедрасулова, потім суддя захворів і засідання перенесли. Вони вважають, що прокурори фальсифікують справу.

Також адвокатка стверджує, що докази прокурорів - це листування "СБУшника з СБУшником". Також немає третіх осіб, які могли б підтвердити це листування. Тому об'єктивних доказів сторона захисту не бачить.

Справа Магамедрасулова: Печерський райсуд продовжив засідання

Читайте: Батьку Магамедрасулова продовжили тримання під вартою до 21 жовтня

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте також: Захист батька Магамедрасулова заявляє, що перебування в СІЗО загрожує здоров’ю їхнього клієнта

Київ (20160) суд (11856) Магамедрасулов Руслан (23)
+3
Иметь на руках ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!!
И хранить их в тайне - это по меньшей мере странно
Нет в нашем НАБУ майора Мельниченко !!!!!!!!
А значит - детектив будет сидеть
Долго
Ну что ж поделаешь?
Всегда есть выбор
Одного не могу понять
Если ты ссышь опубликовать пленки Миндича
На фига ты их записывал?
Чтобы дома вечером на диване слушать в одиночку?
12.09.2025 12:22 Відповісти
+3
Куди легше виговорити: Жумадділов, Міндіч, Чернишов, Єрмак, золотий унітаз, правда?
12.09.2025 12:48 Відповісти
+1
Я не в курсі справи і никого не захищаю, але МОЖЕ СУДДЯМ ТА АДВОКАТАМ не хочеться йти на фронт у окопи ? Тому вони тягнуть усі справи
12.09.2025 12:06 Відповісти
Я не в курсі справи і никого не захищаю, але МОЖЕ СУДДЯМ ТА АДВОКАТАМ не хочеться йти на фронт у окопи ? Тому вони тягнуть усі справи
12.09.2025 12:06 Відповісти
І яке тобі діло до тих далеееких від тебе окопів?
12.09.2025 12:42 Відповісти
А це не твоя справа ЯКЕ МЕНІ ДІЛО . Тобі теж пора до окопів - так що злізь з дивану
12.09.2025 12:48 Відповісти
Иметь на руках ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!!
И хранить их в тайне - это по меньшей мере странно
Нет в нашем НАБУ майора Мельниченко !!!!!!!!
А значит - детектив будет сидеть
Долго
Ну что ж поделаешь?
Всегда есть выбор
Одного не могу понять
Если ты ссышь опубликовать пленки Миндича
На фига ты их записывал?
Чтобы дома вечером на диване слушать в одиночку?
12.09.2025 12:22 Відповісти
Зае@али с этим магамедом. Хрен выговориш
12.09.2025 12:33 Відповісти
Куди легше виговорити: Жумадділов, Міндіч, Чернишов, Єрмак, золотий унітаз, правда?
12.09.2025 12:48 Відповісти
Ціх магомедовів зараз наповзло до України з неукраїнськими паспортами . Скупляють бізнеси і нерухомість задешево , та українськими жінками користуються
12.09.2025 12:49 Відповісти
Что значит - пользуются украинскими женщинами?
Пользуются - туалетной бумагой
А украинские женщины могут выбирать партнеров
Так же как американские женщины
Английские
И далее по списку ....
12.09.2025 12:52 Відповісти
Ви національний склад команди, включно з партією, Зеленського знаєте?
12.09.2025 13:16 Відповісти
невже як Крупі не можуть зробити...призначити 20 а потім відпустити без сплати....
12.09.2025 12:33 Відповісти
Було повідомлення, що крупу таки купили - 20 млн грн. Але Ніколов казав, що вона вже розсипалась - втікла з мішка
12.09.2025 12:41 Відповісти
Зєлєнь намагається підімʼяти «казлов, что мєшают нам жить». Єдине що ці примітивні організми не вміють усвідомити, та це незмінність сценарію - цей шлях завжди веде до Ростову
12.09.2025 13:07 Відповісти
Малюк зробив із СБУ українську ФСБ, яка займається політичними замовленнями. Ригозелені гниди хочуть безкарно красти, а тих, хто викриває їх, звинувачують у роботі на Росію, бо це дуже гарно сприймається свідками 95-го кварталу й пришестя зеленого Месії. Сподіваюсь, що вони будуть покарані дуже жорстко, бо фактично Зеленський руками холуїв-малюків робить в державі реванш й повертає її до часів Януковича.
12.09.2025 13:33 Відповісти
Цьому ще розглянули, а на підході ще один. На Франківщині влетів у бус, скалічив водія, куча липових документів. От створили збіговисько виродків.
12.09.2025 13:34 Відповісти
 
 