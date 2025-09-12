Суд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову (оновлено). ФОТОрепортаж

Печерський райсуд сьогодні продовжує засідання у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя розглядатиме клопотання про продовження запобіжного заходу детективу.

У коментарі Цензор.НЕТ Магамедрасулов сказав, що, на його думку, суд продовжить запобіжний захід.

Також він назвав це політичним переслідуванням.

Що каже прокурор?

Прокурор просить продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами обвинувачення, Магамедрасулов нібито може переховуватися від слідства, виїхати за кордон та впливати на свідків. Один зі свідків, сказав прокурор, розповів, що Магамедрасулов "хизувався своїми зв'язками".

Також, сказав прокурор, Магамедрасулов нібито перешкоджав обшукам, тому його варто залишити під вартою.

Позиція захисту

Адвокат Щербан зазначила, що щодо Магамедрасулова застосовано найважчий запобіжний захід. Обвинувачення захист вважає необґрунтованими та вигаданими.

За словами захисниці, із 7 сторінок обвинувачення йдеться тільки один абзац про буцімто фактичне обвинувачення.

Також захисту не надали всіх аудіо, хоча він звертався щодо цього.

Адвокатка зазначила, що Магамедрасулов зафіксував у протоколі, що під час обшуку йому не представилися. Прийшли люди у масках та почали відбирати у нього телефон.

На думку захисту, злочину не існувало та не могло існувати, тому покарання в 10-12 років, про яке кажуть прокурори, не має бути.

Захист каже, що їх позбавляли доступу до суду (Апеляційного. - Ред.). Спочатку на засідання не доставили Магамедрасулова, потім суддя захворів і засідання перенесли. Вони вважають, що прокурори фальсифікують справу.

Також адвокатка стверджує, що докази прокурорів - це листування "СБУшника з СБУшником". Також немає третіх осіб, які могли б підтвердити це листування. Тому об'єктивних доказів сторона захисту не бачить.



























Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

