Справа Руслана Магамедрасулова
Захист батька Магамедрасулова заявляє, що перебування в СІЗО загрожує здоров’ю їхнього клієнта

Судове засідання у справі Магамедрасулова

Адвокати батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентября заявляють, що їхній клієнт не може перебувати в СІЗО через проблеми зі здоров'ям.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Війна почалась в 2014 році. Магамедрасулови покинули усе і поїхали на підконтрольну Україні територію. Про який торг з Росією може йти справа?
Ми зараз не говоримо про покарання. Ми говоримо про те де мій клієнт має зараз бути. В СІЗО чи вдома. Захист хотів би щоб він зараз був вдома з донькою.Переховуватися ніхто не буде. Дайте клієнту можливість, щоб у нього було здоров’я, щоб потім доводити свою невинуватість. Його стан нині здоровʼя не дуже хороший. Я прошу будь-який інший запобіжний захід аніж у нього є зараз", - наголосив адвокат.

За словами захисників, що в СІЗО можуть надати первинну медичну допомогу. Але не ту, яка може знадобитися Магамедрасулову.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Автор: 

Та шо ж такоЄ, які у нас силовики, як не інвалід то кволий...
показати весь коментар
11.09.2025 18:47 Відповісти
Количество информации в его голове крайне опасно для здоровья.
показати весь коментар
11.09.2025 19:02 Відповісти
для здоров'я 0Пи і особисто конченого гідранта?
показати весь коментар
11.09.2025 19:09 Відповісти
Обоих
показати весь коментар
11.09.2025 19:41 Відповісти
Тобто - в СІЗО він , за станом здоров'я (?) сидіти не може , але служити міг ?
5. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.
показати весь коментар
11.09.2025 18:47 Відповісти
Вы стрелки не переводите на всякую лажу
Дело не в детективе НАБУ
Дело в УКРАИНСКОМ УОТЕРГЕЙТЕ !!!!
Народ должен знать - чем за спиной народа
Занят президент ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!
Детектив, записывая пленки Миндича - работал на интересы УКРАИНЫ
Он - свидетель ******* президента
Он СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО
И на надо тут стрелки переводить
С предателя президента
Коррупционера президента
Который решил встать над законом
Мы ему не слуги!!
Мы граждане!
Хватит уже над нами издеваться !!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 18:59 Відповісти
иди домой, водки нет!
показати весь коментар
11.09.2025 19:09 Відповісти
тебе з ферми Подляк ПРогулює
показати весь коментар
11.09.2025 19:27 Відповісти
ще й Фьодора прихватив?
показати весь коментар
11.09.2025 19:29 Відповісти
Тікай з Америки - там тепер небезпечно
показати весь коментар
11.09.2025 19:48 Відповісти
придурок, мова про батька детектива.
показати весь коментар
11.09.2025 19:45 Відповісти
В УКРАЇНІ РЕЖИМ ТАТАРІВСЬКОГО ПРихйлятника - вапроси ісчо єсть?
показати весь коментар
11.09.2025 18:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d2WHgc_I7zQ https://www.youtube.com/watch?v=Прослушка друга Зеленского: «пленки Миндича» существуют? Семен Кривонос - интервью | Свобода Live
показати весь коментар
11.09.2025 19:26 Відповісти
Хай пройде ВЛК - ті миттю оздоровлять ... Вони зціляють і хромих , і сліпих , і глухих...
показати весь коментар
11.09.2025 18:51 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 18:56 Відповісти
а гідрант з його 0Пою та політична частина СБУ не має пройти ВЛК та відправитись захищати Україну, а не знущатись над детективами НАБУ, журналістами-розслідувачами та політичними опонентами?!
показати весь коментар
11.09.2025 19:06 Відповісти
Має - гуртом . Разом з усіма . Окрім хіба журналістів
показати весь коментар
11.09.2025 19:17 Відповісти
хмммм.....
коломойський набагато доросліше, і нічого.
вже котрий рік нормально собі чіліт в сізо сбу.
і той, як його? ну, що в морду постійно отримував. о! шуфріч.
і, цей. собачий рот з мамою гонщіцею.

ніхто не жаліється.
показати весь коментар
11.09.2025 18:54 Відповісти
На самом деле никто не знает где он "чилит". Ходят разные слухи про это отсиживание. Абсолютно точно другое - все дела потихоньку разваливают, а фигуранты дел массово освобождаются от ответственности за "окончанием срока давности".
показати весь коментар
11.09.2025 19:07 Відповісти
кому треба, той все знає!
чи, чому такий кіпіш з цими плівками міндіча?
тому, що запис вівся з хати боголюбова.
тому йде торг на самому найвищому рівні!!!
бо, мабуть плівки дуже бомбіческі!
показати весь коментар
11.09.2025 19:13 Відповісти
Не знаю какой там торг у Боголюбова, только вот на днях в Верховном Суде генпрокуратура признала что срок давности по некоторым делам Бени уже прошел и согласно законов его уже нельзя судить, а по некоторым делам истек срок досудебного расследования. Так что насчет "чилит" я бы воздержался, скорее тянет резину пока все не доразвалят и пока не отстанет ФБР.
показати весь коментар
11.09.2025 19:40 Відповісти
оооо!!!!
а, фбр та фінансова розвідка сша, не відстане ніколи!
бо в сша, фінансові злочини, набагато страшніші ніж кримінальні!
бо, не можна найобувати федеральний бюджет сша!
****************....
показати весь коментар
11.09.2025 19:44 Відповісти
Звісно не може, а всі мешканці України можуть, затримуватися і утримуватися в різних установах.
показати весь коментар
11.09.2025 18:55 Відповісти
в сбу-шних застінках навіть цілковито здоровий може втратити його за лічені дні та ще й на тлі таких безумних звинувачень.. не дарма ж мальок тренувався на чеченцях, разом з антимайданним мусорком. )(уй вам на рило опричники 0Пи, а не НАБУ!
показати весь коментар
11.09.2025 19:03 Відповісти
штурмовиком в окоп та у СІЗО "здоров'я не дозволяє" - лише детективом НАБУ!
показати весь коментар
11.09.2025 19:11 Відповісти
Підтверджуєш тупо як завжди зате як ясний день- таки прищемили Міндіча добряче
показати весь коментар
11.09.2025 19:32 Відповісти
Ты из окопа пишешь поц фсбешный?
показати весь коментар
11.09.2025 19:38 Відповісти
Чекисты сталинисты, путём манипуляции сознанием украинцев,узурпировали власть в Украине.
показати весь коментар
11.09.2025 19:37 Відповісти
ви заголовок читали? батьку детектива 65 років. які ВЛК? ВЛК потрібно проходити антимайданному мусорку, політичній частині СБУ, хоча на фронті від них буде більше біди ніж користі, як і в тилу. цей сброд лише може сонцесяйну дупу гідранта обсмоктувати.
показати весь коментар
11.09.2025 19:41 Відповісти
Помню сидел в кпз на подоле,по надуманным обвинениям кучмовских мусоров,там условия хуже чем в свинарнике,думаю с тех пор мало,что поменялось
Потомки чекистов продолжают их дело,гноя людей в тюрьме
показати весь коментар
11.09.2025 19:42 Відповісти
 
 