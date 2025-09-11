Захист батька Магамедрасулова заявляє, що перебування в СІЗО загрожує здоров’ю їхнього клієнта

Адвокати батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентября заявляють, що їхній клієнт не може перебувати в СІЗО через проблеми зі здоров'ям.

"Війна почалась в 2014 році. Магамедрасулови покинули усе і поїхали на підконтрольну Україні територію. Про який торг з Росією може йти справа?

Ми зараз не говоримо про покарання. Ми говоримо про те де мій клієнт має зараз бути. В СІЗО чи вдома. Захист хотів би щоб він зараз був вдома з донькою.Переховуватися ніхто не буде. Дайте клієнту можливість, щоб у нього було здоров’я, щоб потім доводити свою невинуватість. Його стан нині здоровʼя не дуже хороший. Я прошу будь-який інший запобіжний захід аніж у нього є зараз", - наголосив адвокат.

За словами захисників, що в СІЗО можуть надати первинну медичну допомогу. Але не ту, яка може знадобитися Магамедрасулову.

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

