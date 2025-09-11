Защита отца Магамедрасулова заявляет, что пребывание в СИЗО угрожает здоровью их клиента
Адвокаты отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябра заявляют, что их клиент не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Война началась в 2014 году. Магамедрасуловы покинули все и уехали на подконтрольную Украине территорию. О каких торгах с Россией может идти дело?
Мы сейчас не говорим о наказании. Мы говорим о том, где мой клиент должен сейчас быть. В СИЗО или дома. Защита хотела бы, чтобы он сейчас был дома с дочерью. Скрываться никто не будет. Дайте клиенту возможность, чтобы у него было здоровье, чтобы потом доказывать свою невиновность. Его состояние сейчас здоровья не очень хорошее. Я прошу любую другую меру пресечения, чем у него есть сейчас", - подчеркнул адвокат.
По словам защитников, в СИЗО могут оказать первичную медицинскую помощь. Но не ту, которая может понадобиться Магамедрасулову.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
5. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.
Дело не в детективе НАБУ
Дело в УКРАИНСКОМ УОТЕРГЕЙТЕ !!!!
Народ должен знать - чем за спиной народа
Занят президент ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!
Детектив, записывая пленки Миндича - работал на интересы УКРАИНЫ
Он - свидетель ******* президента
Он СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО
И на надо тут стрелки переводить
С предателя президента
Коррупционера президента
Который решил встать над законом
Мы ему не слуги!!
Мы граждане!
Хватит уже над нами издеваться !!!!!!!!!!
Она переживает за все, что у нас происходит
В отличие от многих украинцев
Которые не уехали
Но которым - на ВСЕ НАСРАТЬ!!!!
То,что вы написали - неприлично
Не надо всем можно смеяться....
коломойський набагато доросліше, і нічого.
вже котрий рік нормально собі чіліт в сізо сбу.
і той, як його? ну, що в морду постійно отримував. о! шуфріч.
і, цей. собачий рот з мамою гонщіцею.
ніхто не жаліється.
чи, чому такий кіпіш з цими плівками міндіча?
тому, що запис вівся з хати боголюбова.
тому йде торг на самому найвищому рівні!!!
бо, мабуть плівки дуже бомбіческі!
а, фбр та фінансова розвідка сша, не відстане ніколи!
бо в сша, фінансові злочини, набагато страшніші ніж кримінальні!
бо, не можна найобувати федеральний бюджет сша!
****************....
Потомки чекистов продолжают их дело,гноя людей в тюрьме
========================
8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова Алояна Давида Манвеловича. Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "https://myrotvorets.center/criminal/aloian-kadze-madzhyty/?fbclid=IwY2xjawMr32pleHRuA2FlbQIxMAABHh6YwVe9RuF851rEpH5iUwJZ2VMM8xMavVAPlKySicJSs_E2kxcxFL53BuAk_aem_GH-wSGiu8GHb-3PPg_on9g Миротворець".
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році https://****************.ru/fl/940600074780?fbclid=IwY2xjawMr36dleHRuA2FlbQIxMAABHiVR1N3udtEGkMoEAmTmiGbqZKpM_ZcDVuRwyr5Uc6u9jqNjW8KX5CyGXG_J_aem_T06wg1dbJb7uFWGDpUjWcg вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".
Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3572944