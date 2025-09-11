Защита отца Магамедрасулова заявляет, что пребывание в СИЗО угрожает здоровью их клиента

Адвокаты отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябра заявляют, что их клиент не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.

"Война началась в 2014 году. Магамедрасуловы покинули все и уехали на подконтрольную Украине территорию. О каких торгах с Россией может идти дело?

Мы сейчас не говорим о наказании. Мы говорим о том, где мой клиент должен сейчас быть. В СИЗО или дома. Защита хотела бы, чтобы он сейчас был дома с дочерью. Скрываться никто не будет. Дайте клиенту возможность, чтобы у него было здоровье, чтобы потом доказывать свою невиновность. Его состояние сейчас здоровья не очень хорошее. Я прошу любую другую меру пресечения, чем у него есть сейчас", - подчеркнул адвокат.

По словам защитников, в СИЗО могут оказать первичную медицинскую помощь. Но не ту, которая может понадобиться Магамедрасулову.

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

