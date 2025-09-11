РУС
Дело Руслана Магамедрасулова
Защита отца Магамедрасулова заявляет, что пребывание в СИЗО угрожает здоровью их клиента

Судебное заседание по делу Магамедрасулова

Адвокаты отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябра заявляют, что их клиент не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Война началась в 2014 году. Магамедрасуловы покинули все и уехали на подконтрольную Украине территорию. О каких торгах с Россией может идти дело?
Мы сейчас не говорим о наказании. Мы говорим о том, где мой клиент должен сейчас быть. В СИЗО или дома. Защита хотела бы, чтобы он сейчас был дома с дочерью. Скрываться никто не будет. Дайте клиенту возможность, чтобы у него было здоровье, чтобы потом доказывать свою невиновность. Его состояние сейчас здоровья не очень хорошее. Я прошу любую другую меру пресечения, чем у него есть сейчас", - подчеркнул адвокат.

По словам защитников, в СИЗО могут оказать первичную медицинскую помощь. Но не ту, которая может понадобиться Магамедрасулову.

Читайте: Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Также смотрите: Пока не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова оригинальными. Ходатайство об экспертизах не рассматривают, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

СИЗО суд Магамедрасулов
Топ комментарии
+8
Вы стрелки не переводите на всякую лажу
Дело не в детективе НАБУ
Дело в УКРАИНСКОМ УОТЕРГЕЙТЕ !!!!
Народ должен знать - чем за спиной народа
Занят президент ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!
Детектив, записывая пленки Миндича - работал на интересы УКРАИНЫ
Он - свидетель ******* президента
Он СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО
И на надо тут стрелки переводить
С предателя президента
Коррупционера президента
Который решил встать над законом
Мы ему не слуги!!
Мы граждане!
Хватит уже над нами издеваться !!!!!!!!!!
11.09.2025 18:59 Ответить
+7
Та шо ж такоЄ, які у нас силовики, як не інвалід то кволий...
11.09.2025 18:47 Ответить
+5
Тобто - в СІЗО він , за станом здоров'я (?) сидіти не може , але служити міг ?
5. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.
11.09.2025 18:47 Ответить
Та шо ж такоЄ, які у нас силовики, як не інвалід то кволий...
11.09.2025 18:47 Ответить
Количество информации в его голове крайне опасно для здоровья.
11.09.2025 19:02 Ответить
для здоров'я 0Пи і особисто конченого гідранта?
11.09.2025 19:09 Ответить
Обоих
11.09.2025 19:41 Ответить
Мова про батька іде.
11.09.2025 20:13 Ответить
Та яка різниця? Всі вони одним миром мазані. Туди з вулиці не беруть.
11.09.2025 21:06 Ответить
Тобто - в СІЗО він , за станом здоров'я (?) сидіти не може , але служити міг ?
5. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.
11.09.2025 18:47 Ответить
Вы стрелки не переводите на всякую лажу
Дело не в детективе НАБУ
Дело в УКРАИНСКОМ УОТЕРГЕЙТЕ !!!!
Народ должен знать - чем за спиной народа
Занят президент ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!
Детектив, записывая пленки Миндича - работал на интересы УКРАИНЫ
Он - свидетель ******* президента
Он СВИДЕТЕЛЬ ПРОТИВ МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО
И на надо тут стрелки переводить
С предателя президента
Коррупционера президента
Который решил встать над законом
Мы ему не слуги!!
Мы граждане!
Хватит уже над нами издеваться !!!!!!!!!!
11.09.2025 18:59 Ответить
иди домой, водки нет!
11.09.2025 19:09 Ответить
тебе з ферми Подляк ПРогулює
11.09.2025 19:27 Ответить
ще й Фьодора прихватив?
11.09.2025 19:29 Ответить
Тікай з Америки - там тепер небезпечно
11.09.2025 19:48 Ответить
Пани Наталия, уехав в США - осталась в душе украинкой
Она переживает за все, что у нас происходит
В отличие от многих украинцев
Которые не уехали
Но которым - на ВСЕ НАСРАТЬ!!!!
То,что вы написали - неприлично
Не надо всем можно смеяться....
11.09.2025 20:00 Ответить
це називається ТУПИЄ скотиняки з ферми САМОРАЗОБЛАЧАЮТ ВЛАСТЬ
11.09.2025 20:22 Ответить
не розтрачайте себе - гляньте хто його лайкнув - ПОКАЗОВЕ ВИЗНАННЯ ОБСІСРАТОСТІ ВЛАДИ через вош з ферми Подляка
11.09.2025 20:21 Ответить
придурок, мова про батька детектива.
11.09.2025 19:45 Ответить
В УКРАЇНІ РЕЖИМ ТАТАРІВСЬКОГО ПРихйлятника - вапроси ісчо єсть?
11.09.2025 18:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d2WHgc_I7zQ https://www.youtube.com/watch?v=Прослушка друга Зеленского: «пленки Миндича» существуют? Семен Кривонос - интервью | Свобода Live
11.09.2025 19:26 Ответить
Хай пройде ВЛК - ті миттю оздоровлять ... Вони зціляють і хромих , і сліпих , і глухих...
11.09.2025 18:51 Ответить
11.09.2025 18:56 Ответить
а гідрант з його 0Пою та політична частина СБУ не має пройти ВЛК та відправитись захищати Україну, а не знущатись над детективами НАБУ, журналістами-розслідувачами та політичними опонентами?!
11.09.2025 19:06 Ответить
Має - гуртом . Разом з усіма . Окрім хіба журналістів
11.09.2025 19:17 Ответить
хмммм.....
коломойський набагато доросліше, і нічого.
вже котрий рік нормально собі чіліт в сізо сбу.
і той, як його? ну, що в морду постійно отримував. о! шуфріч.
і, цей. собачий рот з мамою гонщіцею.

ніхто не жаліється.
11.09.2025 18:54 Ответить
На самом деле никто не знает где он "чилит". Ходят разные слухи про это отсиживание. Абсолютно точно другое - все дела потихоньку разваливают, а фигуранты дел массово освобождаются от ответственности за "окончанием срока давности".
11.09.2025 19:07 Ответить
кому треба, той все знає!
чи, чому такий кіпіш з цими плівками міндіча?
тому, що запис вівся з хати боголюбова.
тому йде торг на самому найвищому рівні!!!
бо, мабуть плівки дуже бомбіческі!
11.09.2025 19:13 Ответить
Не знаю какой там торг у Боголюбова, только вот на днях в Верховном Суде генпрокуратура признала что срок давности по некоторым делам Бени уже прошел и согласно законов его уже нельзя судить, а по некоторым делам истек срок досудебного расследования. Так что насчет "чилит" я бы воздержался, скорее тянет резину пока все не доразвалят и пока не отстанет ФБР.
11.09.2025 19:40 Ответить
оооо!!!!
а, фбр та фінансова розвідка сша, не відстане ніколи!
бо в сша, фінансові злочини, набагато страшніші ніж кримінальні!
бо, не можна найобувати федеральний бюджет сша!
****************....
11.09.2025 19:44 Ответить
Вот хитросделанный Беня и скрывается от ФБР под видом расследования в Украине. Вы сами всё и ответили про его "чилит"
11.09.2025 20:00 Ответить
ви по ходу казочок Швеця надивилися
11.09.2025 20:06 Ответить
Звісно не може, а всі мешканці України можуть, затримуватися і утримуватися в різних установах.
11.09.2025 18:55 Ответить
в сбу-шних застінках навіть цілковито здоровий може втратити його за лічені дні та ще й на тлі таких безумних звинувачень.. не дарма ж мальок тренувався на чеченцях, разом з антимайданним мусорком. )(уй вам на рило опричники 0Пи, а не НАБУ!
11.09.2025 19:03 Ответить
штурмовиком в окоп та у СІЗО "здоров'я не дозволяє" - лише детективом НАБУ!
11.09.2025 19:11 Ответить
Підтверджуєш тупо як завжди зате як ясний день- таки прищемили Міндіча добряче
11.09.2025 19:32 Ответить
Ты из окопа пишешь поц фсбешный?
11.09.2025 19:38 Ответить
Чекисты сталинисты, путём манипуляции сознанием украинцев,узурпировали власть в Украине.
11.09.2025 19:37 Ответить
ви заголовок читали? батьку детектива 65 років. які ВЛК? ВЛК потрібно проходити антимайданному мусорку, політичній частині СБУ, хоча на фронті від них буде більше біди ніж користі, як і в тилу. цей сброд лише може сонцесяйну дупу гідранта обсмоктувати.
11.09.2025 19:41 Ответить
Помню сидел в кпз на подоле,по надуманным обвинениям кучмовских мусоров,там условия хуже чем в свинарнике,думаю с тех пор мало,что поменялось
Потомки чекистов продолжают их дело,гноя людей в тюрьме
11.09.2025 19:42 Ответить
Загрожує здоров'ю? Ясна річ. СІЗО ж не Анапа.
11.09.2025 20:00 Ответить
СБУ оприлюднила нові докази, які підтверджують, що під час війни керівник міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією https://informator.ua/uk/sbu-zatrimala-topdetektiva-nabu-ruslana-magamedrasulova-dopomagaye-batkovi-prodavati-konoplyu-u-rf незаконної торгівлі з Росією. Йдеться про Руслана Магамедрасулова. Як стверджує слідство, він та батько вирощували й продавали коноплю росіянам.
========================

8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова Алояна Давида Манвеловича. Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "https://myrotvorets.center/criminal/aloian-kadze-madzhyty/?fbclid=IwY2xjawMr32pleHRuA2FlbQIxMAABHh6YwVe9RuF851rEpH5iUwJZ2VMM8xMavVAPlKySicJSs_E2kxcxFL53BuAk_aem_GH-wSGiu8GHb-3PPg_on9g Миротворець".
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році https://****************.ru/fl/940600074780?fbclid=IwY2xjawMr36dleHRuA2FlbQIxMAABHiVR1N3udtEGkMoEAmTmiGbqZKpM_ZcDVuRwyr5Uc6u9jqNjW8KX5CyGXG_J_aem_T06wg1dbJb7uFWGDpUjWcg вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".
Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ.
Джерело: https://censor.net/ua/n3572944
11.09.2025 21:11 Ответить
 
 