Новини Справа Руслана Магамедрасулова
Батьку Магамедрасулова продовжили тримання під вартою до 21 жовтня

Судове засідання у справі Магамедрасулова
Батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябрю продовжили термін перебування під вартою до 21 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Магамедрасулову мають надати медичну допомогу.

Раніше адвокати батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заявили, що їхній клієнт не може перебувати в СІЗО через проблеми зі здоров'ям.

Читайте: Печерський райсуд "втиху" хоче продовжити запобіжний захід Магамедрасулову, - Шабунін

Топ коментарі
+3
зараз підтягнуться Подляківскі - потерпи
11.09.2025 19:40 Відповісти
+3
Суддя Білоцерківець Олег Анатолійович.

Згадки в медіа:

https://www.volynnews.com/news/authority/suddia-iakyy-vydav-ukhvalu-na-obshuk-v-oblradi-provalyv-spravu-pro-baha/ Суддя, який видав ухвалу на обшук в облраді, розвалив справу про багатомільйонний хабар

https://apostrophe.ua/ua/news/business/2023-11-20/gruppirovka-iz-sudi-belocerkovca-prokurora-i-sledovatelya-policii-okazyvaet-davlenie-na-biznes-vo-vremya-vojny--detali/308848 Угрупування із судді Білоцерківця, прокурора та слідчого поліції тисне на бізнес під час війни - деталі

https://www.facebook.com/ProsudInfo/photos/a.1748817248727345/2783748425234217/?type=3 Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець визнав винним голову правління Центр Протидії Корупції Віталія Шабуніна в несвоєчасній подачі декларації

Покидьок. Цей українських патріотів судитиме, якщо окупують Київ.
11.09.2025 19:54 Відповісти
+2
ну потерпи
11.09.2025 19:42 Відповісти
В УКРАЇНІ РЕЖИМ ТАТАРІВСЬКОГО ПРихйлятника !

https://www.youtube.com/watch?v=d2WHgc_I7zQ https://www.youtube.com/watch?v=Прослушка друга Зеленского: «пленки Миндича» существуют? Семен Кривонос - интервью | Свобода Live
11.09.2025 19:38 Відповісти
там вся сімейка проворувалася? чи що? чи як? нічого ж не зрозуміло.
показати весь коментар
11.09.2025 19:39 Відповісти
зараз підтягнуться Подляківскі - потерпи
11.09.2025 19:40 Відповісти
ти ж вже тут, дура. вже виїхала з ФША? чи тобі норм там з трампом?
показати весь коментар
11.09.2025 19:41 Відповісти
ну потерпи
11.09.2025 19:42 Відповісти
що потерпи? що там трамп? ти рада за твого президента?
11.09.2025 19:43 Відповісти
з 20 хв мого посилання на РС - про твого МІНІДІЧА вже знає більше на 1000 переглядів
11.09.2025 19:46 Відповісти
ну давай давай розкручуй тему - ТАТАРОВ медальку випише
11.09.2025 19:47 Відповісти
ти знову забухана на форум прилізла?
11.09.2025 19:49 Відповісти
вже на 4000 переглядів більше- всього за годину
11.09.2025 20:43 Відповісти
вже на 2000
11.09.2025 20:28 Відповісти
Не дивно, що саме ти тут висравсь.
11.09.2025 19:47 Відповісти
я задав просте питання. не можеш відповісти - не пиши мені.
11.09.2025 19:51 Відповісти
їх легко розкручувати на ПРоносі огризання
11.09.2025 20:07 Відповісти
лідор і його 3,14дори! печерні мантоносці взагалі 0)(уїли! курви, участь бандюковича з його шоблою та його кіреєвих вам забезпечена.
11.09.2025 19:49 Відповісти
покидьок виконує вказівки таких самих покидьків.
11.09.2025 19:57 Відповісти
так вже судить
11.09.2025 20:08 Відповісти
 
 