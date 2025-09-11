Батьку Магамедрасулова продовжили тримання під вартою до 21 жовтня
Батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябрю продовжили термін перебування під вартою до 21 жовтня.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Магамедрасулову мають надати медичну допомогу.
Раніше адвокати батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заявили, що їхній клієнт не може перебувати в СІЗО через проблеми зі здоров'ям.
Покидьок. Цей українських патріотів судитиме, якщо окупують Київ.