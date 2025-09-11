Батьку Магамедрасулова продовжили тримання під вартою до 21 жовтня

Фото: Джерело

Батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябрю продовжили термін перебування під вартою до 21 жовтня.

Магамедрасулову мають надати медичну допомогу.

Раніше адвокати батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заявили, що їхній клієнт не може перебувати в СІЗО через проблеми зі здоров'ям.

