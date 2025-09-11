Печерський райсуд "втиху" хоче продовжити запобіжний захід Магамедрасулову, - Шабунін

Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову сьогодні Печерський райсуд намагається продовжити запобіжний захід.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Силовики Зеленського та Печерський "суд" пробують втиху і без захисників (!) продовжити НАБУшнику Магамедрасулову тримання за ґратами. Засідання призначили на сьогодні після обіду, "повідомивши" про це захисників за 20 хвилин до розгляду. "Повідомили", очевидно, без клопотання та додатків.

Також очевидно, що Малюку/Кравченку дуже хочеться приховати фальсифікацію доказів, яку всі вже на атоми розклали", - йдеться в повідомленні.

Шабунін нагадав, що Магамедрасулов - один із детективів НАБУ, які документували "друга президента Тімура Міндіча".

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

