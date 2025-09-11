Печерский райсуд "втихую" хочет продлить меру пресечения Магамедрасулову, - Шабунин

Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову сегодня Печерский райсуд пытается продлить меру пресечения.

"Силовики Зеленского и Печерский "суд" пробуют втихую и без защитников (!) продлить НАБУшнику Магамедрасулову содержание за решеткой. Заседание назначили на сегодня после обеда, "уведомив" об этом защитников за 20 минут до рассмотрения. "Сообщили", очевидно, без ходатайства и приложений.

Также очевидно, что Малюку/Кравченко очень хочется скрыть фальсификацию доказательств, которую все уже на атомы разложили", - говорится в сообщении.

Шабунин напомнил, что Магамедрасулов - один из детективов НАБУ, которые документировали "друга президента Тимура Миндича".

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

