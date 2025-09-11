РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Печерский райсуд "втихую" хочет продлить меру пресечения Магамедрасулову, - Шабунин

Дело Магамедрасулова. Детективу НАБУ хотят продлить меру пресечения

Детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову сегодня Печерский райсуд пытается продлить меру пресечения.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Силовики Зеленского и Печерский "суд" пробуют втихую и без защитников (!) продлить НАБУшнику Магамедрасулову содержание за решеткой. Заседание назначили на сегодня после обеда, "уведомив" об этом защитников за 20 минут до рассмотрения. "Сообщили", очевидно, без ходатайства и приложений.

Также очевидно, что Малюку/Кравченко очень хочется скрыть фальсификацию доказательств, которую все уже на атомы разложили", - говорится в сообщении.

Шабунин напомнил, что Магамедрасулов - один из детективов НАБУ, которые документировали "друга президента Тимура Миндича".

Читайте: Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Также смотрите: Пока не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова оригинальными. Ходатайство об экспертизах не рассматривают, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

НАБУ (4579) суд (25219) Шабунин Виталий (612) Магамедрасулов (17)
Хоча б адвокатів завчасно попередити.
11.09.2025 17:00 Ответить
Це значить, що по КПК клопотання про продовження тримання під вартою надається стороні захисту (підозрюваний, захисники) не менше як за 4 години до розгляду, а не за 20 хв в телефонному режимі робиться виклик
11.09.2025 17:02 Ответить
і ці кондоми керують державою під час війни! печерних суддів манить участь кіреєва.
11.09.2025 16:49 Ответить
Ганьба !
11.09.2025 17:13 Ответить
А потім виявиться, що не цей НАБУшник взагалі інфу знімав, а якась інша структура. А цього просто для легітимізації матеріалів використали, вірніше для торгу по можливому їх оприлюдненні. Як колись американці через "плівки з диктофона Мельниченка" легалізували невеличку частину компромату на Кучму, отриманого зовсім іншими методами. Зараз не поспішають, дають час захисникам золотих унітазів побільше обісратись з різними порушеннями законів навколо затриманого.
11.09.2025 18:19 Ответить
Так вони ж, тільки номінально числяться «суддями з доброчесністю», а так, вони, як дзвонарі, усе ж по дзвінку від опу, від продовжувачів справи портнова-лукаш!! Такі ж дзвінки звідти, і при якунОвощу були, а потім у 2014 році, у суддівських був переляк, діарея, але немдовго!!
Махніцкий, ярема, луценко, і їх послідовники, та аж по сьогоденню, можуть, що хочеш пояснити!! Закони ж, для Українців, а не для тих, хто присягав з трибуни ВРУ!!
Тому, навчені на досвіді України, Сирійці одразу ловлять бардівська нечисть, і вішають, щоб не біло портновських «з доброчесністю»!!!
Жодного рецедиву чи скарги!!
11.09.2025 18:19 Ответить
 
 