Отцу Магамедрасулова продлили содержание под стражей до 21 октября
Отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябрю продлили срок пребывания под стражей до 21 октября.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Магамедрасулову должны оказать медицинскую помощь.
Ранее адвокаты отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заявили, что их клиент не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.
Топ комментарии
+3 Наталия Гончар
показать весь комментарий11.09.2025 19:40 Ответить Ссылка
+3 Valiko Giorgadze
показать весь комментарий11.09.2025 19:54 Ответить Ссылка
+2 Наталия Гончар
показать весь комментарий11.09.2025 19:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=d2WHgc_I7zQ https://www.youtube.com/watch?v=Прослушка друга Зеленского: «пленки Миндича» существуют? Семен Кривонос - интервью | Свобода Live
Згадки в медіа:
https://www.volynnews.com/news/authority/suddia-iakyy-vydav-ukhvalu-na-obshuk-v-oblradi-provalyv-spravu-pro-baha/ Суддя, який видав ухвалу на обшук в облраді, розвалив справу про багатомільйонний хабар
https://apostrophe.ua/ua/news/business/2023-11-20/gruppirovka-iz-sudi-belocerkovca-prokurora-i-sledovatelya-policii-okazyvaet-davlenie-na-biznes-vo-vremya-vojny--detali/308848 Угрупування із судді Білоцерківця, прокурора та слідчого поліції тисне на бізнес під час війни - деталі
https://www.facebook.com/ProsudInfo/photos/a.1748817248727345/2783748425234217/?type=3 Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець визнав винним голову правління Центр Протидії Корупції Віталія Шабуніна в несвоєчасній подачі декларації
Покидьок. Цей українських патріотів судитиме, якщо окупують Київ.