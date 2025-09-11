РУС
Дело Руслана Магамедрасулова
1 228 18

Отцу Магамедрасулова продлили содержание под стражей до 21 октября

Судебное заседание по делу Магамедрасулова
Фото: Источник

Отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Сентябрю продлили срок пребывания под стражей до 21 октября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Магамедрасулову должны оказать медицинскую помощь.

Ранее адвокаты отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заявили, что их клиент не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.

Читайте: Печерский райсуд "втихую" хочет продлить меру пресечения Магамедрасулову, - Шабунин

СИЗО (1375) суд (25219) Магамедрасулов (17)
+3
зараз підтягнуться Подляківскі - потерпи
11.09.2025 19:40 Ответить
+3
Суддя Білоцерківець Олег Анатолійович.

Згадки в медіа:

https://www.volynnews.com/news/authority/suddia-iakyy-vydav-ukhvalu-na-obshuk-v-oblradi-provalyv-spravu-pro-baha/ Суддя, який видав ухвалу на обшук в облраді, розвалив справу про багатомільйонний хабар

https://apostrophe.ua/ua/news/business/2023-11-20/gruppirovka-iz-sudi-belocerkovca-prokurora-i-sledovatelya-policii-okazyvaet-davlenie-na-biznes-vo-vremya-vojny--detali/308848 Угрупування із судді Білоцерківця, прокурора та слідчого поліції тисне на бізнес під час війни - деталі

https://www.facebook.com/ProsudInfo/photos/a.1748817248727345/2783748425234217/?type=3 Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець визнав винним голову правління Центр Протидії Корупції Віталія Шабуніна в несвоєчасній подачі декларації

Покидьок. Цей українських патріотів судитиме, якщо окупують Київ.
11.09.2025 19:54 Ответить
+2
ну потерпи
11.09.2025 19:42 Ответить
В УКРАЇНІ РЕЖИМ ТАТАРІВСЬКОГО ПРихйлятника !

https://www.youtube.com/watch?v=d2WHgc_I7zQ https://www.youtube.com/watch?v=Прослушка друга Зеленского: «пленки Миндича» существуют? Семен Кривонос - интервью | Свобода Live
11.09.2025 19:38 Ответить
там вся сімейка проворувалася? чи що? чи як? нічого ж не зрозуміло.
11.09.2025 19:39 Ответить
11.09.2025 19:40 Ответить
ти ж вже тут, дура. вже виїхала з ФША? чи тобі норм там з трампом?
11.09.2025 19:41 Ответить
11.09.2025 19:42 Ответить
що потерпи? що там трамп? ти рада за твого президента?
11.09.2025 19:43 Ответить
з 20 хв мого посилання на РС - про твого МІНІДІЧА вже знає більше на 1000 переглядів
11.09.2025 19:46 Ответить
ну давай давай розкручуй тему - ТАТАРОВ медальку випише
11.09.2025 19:47 Ответить
ти знову забухана на форум прилізла?
11.09.2025 19:49 Ответить
вже на 4000 переглядів більше- всього за годину
11.09.2025 20:43 Ответить
вже на 2000
11.09.2025 20:28 Ответить
Не дивно, що саме ти тут висравсь.
11.09.2025 19:47 Ответить
я задав просте питання. не можеш відповісти - не пиши мені.
11.09.2025 19:51 Ответить
їх легко розкручувати на ПРоносі огризання
11.09.2025 20:07 Ответить
лідор і його 3,14дори! печерні мантоносці взагалі 0)(уїли! курви, участь бандюковича з його шоблою та його кіреєвих вам забезпечена.
11.09.2025 19:49 Ответить
Покидьок. Цей українських патріотів судитиме, якщо окупують Київ.
11.09.2025 19:54 Ответить
покидьок виконує вказівки таких самих покидьків.
11.09.2025 19:57 Ответить
так вже судить
11.09.2025 20:08 Ответить
 
 