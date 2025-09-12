Суд рассматривает продолжение меры пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Печерский райсуд сегодня продолжает заседание по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья будет рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения детективу.

В комментарии Цензор.НЕТ Магамедрасулов ​​сказал, что, по его мнению, суд продолжит меру пресечения.

Также он назвал это политическим преследованием.

Что говорит прокурор?

Прокурор просит продлить меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам обвинения, Магамедрасулов ​​якобы может скрываться от следствия, уехать за границу и влиять на свидетелей. Один из свидетелей, сказал прокурор, рассказал, что Магамедрасулов ​​"кичился своими связями".

Также, сказал прокурор, Магамедрасулов ​​якобы препятствовал обыскам, поэтому его следует оставить под стражей.

Позиция защиты

Адвокат Щербан отметила, что в отношении Магамедрасулова применена тяжелая мера пресечения. Обвинение защита считает необоснованными и вымышленными.

По словам защитницы, из 7 страниц обвинения идет только один абзац о якобы фактическом обвинении.

Также защите не предоставили всех аудио, хотя она обращалась по этому поводу.

Адвокат отметила, что Магамедрасулов ​​зафиксировал в протоколе, что во время обыска ему не представились. Пришли люди в масках и начали отбирать у него телефон.

По мнению защиты, преступления не существовало и не могло существовать, поэтому наказания в 10-12 лет, о котором говорят прокуроры, не должно быть.

Защита говорит, что их лишали доступа в суд (Апелляционный. – Ред.). Сначала на заседание не доставили Магамедрасулова, затем судья заболел и перенесли заседание. Они полагают, что прокуроры фальсифицируют дело.

Также адвокат утверждает, что доказательства прокуроров - это переписка "СБУшника с СБУшником". Также нет третьих лиц, которые могли бы подтвердить эту переписку. Потому объективных доказательств сторона защиты не видит.



























Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

