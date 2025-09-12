Суд рассматривает продолжение меры пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Печерский райсуд сегодня продолжает заседание по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Судья будет рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения детективу.
В комментарии Цензор.НЕТ Магамедрасулов сказал, что, по его мнению, суд продолжит меру пресечения.
Также он назвал это политическим преследованием.
Что говорит прокурор?
Прокурор просит продлить меру пресечения в виде содержания под стражей.
По словам обвинения, Магамедрасулов якобы может скрываться от следствия, уехать за границу и влиять на свидетелей. Один из свидетелей, сказал прокурор, рассказал, что Магамедрасулов "кичился своими связями".
Также, сказал прокурор, Магамедрасулов якобы препятствовал обыскам, поэтому его следует оставить под стражей.
Позиция защиты
Адвокат Щербан отметила, что в отношении Магамедрасулова применена тяжелая мера пресечения. Обвинение защита считает необоснованными и вымышленными.
По словам защитницы, из 7 страниц обвинения идет только один абзац о якобы фактическом обвинении.
Также защите не предоставили всех аудио, хотя она обращалась по этому поводу.
Адвокат отметила, что Магамедрасулов зафиксировал в протоколе, что во время обыска ему не представились. Пришли люди в масках и начали отбирать у него телефон.
По мнению защиты, преступления не существовало и не могло существовать, поэтому наказания в 10-12 лет, о котором говорят прокуроры, не должно быть.
Защита говорит, что их лишали доступа в суд (Апелляционный. – Ред.). Сначала на заседание не доставили Магамедрасулова, затем судья заболел и перенесли заседание. Они полагают, что прокуроры фальсифицируют дело.
Также адвокат утверждает, что доказательства прокуроров - это переписка "СБУшника с СБУшником". Также нет третьих лиц, которые могли бы подтвердить эту переписку. Потому объективных доказательств сторона защиты не видит.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
