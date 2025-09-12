Дело против меня - это атака на НАБУ и препятствование расследованию Бюро, - Магамедрасулов. ВИДЕО+ФОТО

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что дело против него - это попытка СБУ вмешаться в рабочий процесс Бюро.

Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов напомнил, что работает в НАБУ с сентября 2015 года. За это время было много атак на Бюро, нападения, угрозы.

"21 июля была самая сильная атака. ... Независимо от того, были ли это обыски по производствам по ДТП, или по другим правонарушениям, всюду изымался тот же перечень вещей: телефоны, ноутбуки, носители информации, доступ к почте и тому подобное. То есть их не интересовало ничего, кроме того, чтобы вмешаться в наш рабочий процесс. В телефонах тайной информации не было, но все равно по той переписке, которая там содержалась, можно было установить объект заинтересованности, наши оперативно-розыскные задачи и задачи следователей, открывающих производство.

Поэтому считаю, что это была организованная атака на Бюро. Обыски были проведены и у первого заместителя, и у руководителей подразделений, и у старших детективов, которые, кстати, больше всего были привлечены к работе на особо важных направлениях", - сказал он.

Магамедрасулов считает, что это атака на все НАБУ.

"Это попытка показать детективам, что если вы будете расследовать какие-то производства, то вас СБУ закроет в СИЗО. Я думаю, что детективы не будут реагировать на эти атаки СБУ, потому что уже привыкли", - сказал он.

Детектив НАБУ назвал "смешным" то, что ему инкриминируют.

"По сути, в интернет-ресурсах СБУ говорит, что это государственная измена, а когда мы открываем, мне говорят, что я готовился к совершению уголовного правонарушения в части передачи стране-агрессору материальных ценностей. Но почему не довели до конца? Если я готовился, то дождались бы хотя бы покушения или конца совершения уголовного правонарушения. Зачем на готовке реализовываться?" - подчеркнул Магамедрасулов.

По его словам, у следствия есть два доказательства, якобы подтверждающие эту деятельность.

"Первый - это в феврале какой-то мой разговор. Я не говорил, что это не я. Я говорил, что именно такого разговора с такой стенограммой я не делал. Слова "дагестанская" программа мне вообще неизвестно. Я предлагал провести исследования, допросы, я не знаю такого, никогда не слышал. Разговор был об Узбекистане. Я за два месяца не получил ни одного документа, ни постановлений суда об обысках, ни постановлений об аресте, ни другие документы", - подчеркнул он.

Также детектив рассказал об избиении во время обыска и отсутствии постановления.

По словам Магамедрасулова, с начала полномасштабного вторжения был в Украине.

"В первые дни я в команде министра Монастырского находился в правительственном квартале. Затем защищал Офис Президента определенное время. Затем был с СБУ на территории Киева. В июне поехал в Запорожскую область с СБУ и там провел более полугода. У меня есть все основания для получения участника боевых действий, я еще в феврале подал заявку. У меня есть благодарности от Залужного, заместителей главы СБУ за ту деятельность, которые мы осуществляли в Запорожской области", - добавил он.

Также детектив НАБУ описал события в день обыска: "Молча открыл дверь, сразу надели наручники, начали избивать: печень, голова, туловище. Спрашиваю: в чем суть производства? Но в протоколе обыска нет даже номера уголовного производства".

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.