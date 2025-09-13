Суд передав в прокуратуру інформацію про роздягання батька детектива НАБУ Магамедрасулова

Інформацію від родичів щодо можливого приниження перед судовим засіданням батька затриманого детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова направили Київській міській прокуратурі.

Про це заявили в Київському апеляційному суді.

У відповідь на запит журналістів у суді повідомили, що під час судового розгляду батько детектива Сентябр Магомедрасулов не повідомляв про неправомірні дії під час конвоювання.

У суді заявили, що не мають інформації, що його роздягали догола, проте інформацію щодо можливого приниження людської гідності та порушення прав людини щодо Магомедрасулова направили в прокуратуру для перевірки та належного реагування.

Раніше повідомлялося, що сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що перед судовим засіданням його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки.

Сестра детектива НАБУ повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інцидент із перевіркою.

