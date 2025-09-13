УКР
Суд передав в прокуратуру інформацію про роздягання батька детектива НАБУ Магамедрасулова

київський апеляційний суд

Інформацію від родичів щодо можливого приниження перед судовим засіданням батька затриманого детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова направили Київській міській прокуратурі.

Про це заявили в Київському апеляційному суді, пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запит журналістів у суді повідомили, що під час судового розгляду батько детектива Сентябр Магомедрасулов не повідомляв про неправомірні дії під час конвоювання.

У суді заявили, що не мають інформації, що його роздягали догола, проте інформацію щодо можливого приниження людської гідності та порушення прав людини щодо Магомедрасулова направили в прокуратуру для перевірки та належного реагування.

Раніше повідомлялося, що сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, розповіла, що перед судовим засіданням його 65-річного батька роздягли догола задля перевірки.

Сестра детектива НАБУ повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інцидент із перевіркою.

Читайте також: Перед судовим засіданням батька детектива НАБУ Магамедрасулова роздягли догола задля перевірки, - ЗМІ

прокуратура (3745) суд (11861) Магамедрасулов Руслан (26)
Топ коментарі
+10
Завтра тебе будуть роздягати і вже твоя донька буде вимушена про це писати.
Мова навіть не про конкретну людину, а про методи, які Зеленьський буде використовувати, щоб завадити розслідуванню Міндіча, де Зеленьський фігурує як співучасник
13.09.2025 20:55 Відповісти
+7
Завтра роздягнуть твою мати.
Куди звернешся та хто про це напише?
13.09.2025 20:58 Відповісти
+1
Цензору більш нема про що писати!! Хрєнь якась !!))
13.09.2025 20:50 Відповісти
Цензору більш нема про що писати!! Хрєнь якась !!))
13.09.2025 20:50 Відповісти
Завтра тебе будуть роздягати і вже твоя донька буде вимушена про це писати.
Мова навіть не про конкретну людину, а про методи, які Зеленьський буде використовувати, щоб завадити розслідуванню Міндіча, де Зеленьський фігурує як співучасник
13.09.2025 20:55 Відповісти
Цікаво,чому не пишуть про десятки тисяч таких саме випадків !!))
13.09.2025 21:31 Відповісти
та всих роздягають , хто в темі.
13.09.2025 21:41 Відповісти
Завтра роздягнуть твою мати.
Куди звернешся та хто про це напише?
13.09.2025 20:58 Відповісти
Цього не станеться,бо мати вже 35 років як покійна
13.09.2025 21:28 Відповісти
Дмитро Черних - зебот
13.09.2025 21:31 Відповісти
Стули пельку,недолуге !!))
13.09.2025 21:32 Відповісти
і твою роздягнуть, якщо потрапить до сізо.
13.09.2025 21:43 Відповісти
вставлять в зад щось
13.09.2025 21:08 Відповісти
Якщо хліба не вистачає,то плебсу пропонують видовища !!))
13.09.2025 21:29 Відповісти
Російського шпигуна зєлю треба негайно нах. Вибори
13.09.2025 21:02 Відповісти
Повідомила сестра… До речі, а вона як ще не в зе-СІЗО?
13.09.2025 21:16 Відповісти
Ось до чого привів країну нацменшин,якого довірливі громадяни вибрали по приколу.
Хоча,дотепер ще є люди,які вважають,що зе-найкращий за всіх президент,гарант прав і свобод громадян. Та,права і свободи він розтоптав своїм брудним коричневим черевиком.
13.09.2025 21:21 Відповісти
Гризуться ,як пацюки в кориті.
13.09.2025 21:22 Відповісти
Методы давления как в самом глубоком совке.
13.09.2025 21:30 Відповісти
Від зміни місць додатків,сума не змінюється!!))
13.09.2025 21:35 Відповісти
 
 