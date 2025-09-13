РУС
Суд передал в прокуратуру информацию о раздевании отца детектива НАБУ Магамедрасулова

киевский апелляционный суд

Информацию от родственников относительно возможного унижения перед судебным заседанием отца задержанного детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова направили Киевской городской прокуратуре.

Об этом заявили в Киевском апелляционном суде, пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на запрос журналистов в суде сообщили, что во время судебного разбирательства отец детектива Сентябр Магомедрасулов не сообщал о неправомерных действиях во время конвоирования.

В суде заявили, что не располагают информацией, что его раздевали догола, однако информацию о возможном унижении человеческого достоинства и нарушении прав человека в отношении Магомедрасулова направили в прокуратуру для проверки и надлежащего реагирования.

Ранее сообщалось, что сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что перед судебным заседанием его 65-летнего отца раздели догола для проверки.

Сестра детектива НАБУ сообщила, что после такого стресса отец ей сказал, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу ей рассказал об инциденте с проверкой.

Цензору більш нема про що писати!! Хрєнь якась !!))
13.09.2025 20:50 Ответить
Завтра тебе будуть роздягати і вже твоя донька буде вимушена про це писати.
Мова навіть не про конкретну людину, а про методи, які Зеленьський буде використовувати, щоб завадити розслідуванню Міндіча, де Зеленьський фігурує як співучасник
13.09.2025 20:55 Ответить
Завтра роздягнуть твою мати.
Куди звернешся та хто про це напише?
13.09.2025 20:58 Ответить
вставлять в зад щось
13.09.2025 21:08 Ответить
Російського шпигуна зєлю треба негайно нах. Вибори
13.09.2025 21:02 Ответить
Повідомила сестра… До речі, а вона як ще не в зе-СІЗО?
13.09.2025 21:16 Ответить
Ось до чого привів країну нацменшин,якого довірливі громадяни вибрали по приколу.
Хоча,дотепер ще є люди,які вважають,що зе-найкращий за всіх президент,гарант прав і свобод громадян. Та,права і свободи він розтоптав своїм брудним коричневим черевиком.
13.09.2025 21:21 Ответить
Гризуться ,як пацюки в кориті.
13.09.2025 21:22 Ответить
 
 