Суд передал в прокуратуру информацию о раздевании отца детектива НАБУ Магамедрасулова

Информацию от родственников относительно возможного унижения перед судебным заседанием отца задержанного детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова направили Киевской городской прокуратуре.

Об этом заявили в Киевском апелляционном суде, пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на запрос журналистов в суде сообщили, что во время судебного разбирательства отец детектива Сентябр Магомедрасулов не сообщал о неправомерных действиях во время конвоирования.

В суде заявили, что не располагают информацией, что его раздевали догола, однако информацию о возможном унижении человеческого достоинства и нарушении прав человека в отношении Магомедрасулова направили в прокуратуру для проверки и надлежащего реагирования.

Ранее сообщалось, что сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что перед судебным заседанием его 65-летнего отца раздели догола для проверки.

Сестра детектива НАБУ сообщила, что после такого стресса отец ей сказал, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу ей рассказал об инциденте с проверкой.

Читайте также: Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ