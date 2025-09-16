Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Правоохранители не уточняют имя фигуранта, но из материалов дела понятно, что речь идет о Руслане Магамедрасулове.

Как отметили в СБУ, в ходе досудебного расследования следователи установили, что, кроме помощи отцу в торговле с РФ, чиновник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования.

Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого.

Связи Магамедрасулова

Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года он якобы получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.

Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн грн.

Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру".

Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному чиновнику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тыс. грн.

"По материалам дела, детектив Бюро принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы. Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой", - говорится в пресс-центре СБУ.

На основании собранных доказательств детективу НАБУ сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

"Еще раз подчеркиваем: это уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. По-прежнему СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", - добавили в СБУ.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

