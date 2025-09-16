Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители не уточняют имя фигуранта, но из материалов дела понятно, что речь идет о Руслане Магамедрасулове.
Как отметили в СБУ, в ходе досудебного расследования следователи установили, что, кроме помощи отцу в торговле с РФ, чиновник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования.
Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого.
Связи Магамедрасулова
Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года он якобы получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.
Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн грн.
Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру".
Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному чиновнику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тыс. грн.
"По материалам дела, детектив Бюро принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы. Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой", - говорится в пресс-центре СБУ.
На основании собранных доказательств детективу НАБУ сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
"Еще раз подчеркиваем: это уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. По-прежнему СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", - добавили в СБУ.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
ДЕ висновок ПОЛИГРАФІСТА?
За даними слідства політичної частини СБУ, Руслан звинувачується у державній зраді Серед іншого, він передавав інформацію російським спецслужбам і був у тісному контакті з нардепом-утікачем від ОПЗЖ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Федором Христенком, що пов'язаний з ФСБhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-2 [‼️
‼️2015 року став одним із перших детективів новоствореного НАБУ, дослужився до старшого детектива і керував територіальним управлінням НАБУ с дислокацією у Дніпрі
Магамедрасулов був одним із ініціаторів обшуків у командувача Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Півненка та його підлеглих у травні 2025 року.
Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький технічний університет, спеціаліст із телекомунікаційних систем та мереж, далі закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Києві, юрист
( тобто після Майдану в НАБУ набирали донецьких ?)
Чи можливо, у його жінки, «вдалий ФОП», з мільйонними прибутками, щомісяця??? Бо, сам то він чесний, але ЗЛИДНЯ, тому і збирав, як міг, по копієчці, по гектару, по машині, ….???
що ж.
що вибирали з 1991, то і маємо!
а, ви кажете саша стоматолог.....
оно, міндіч, на *** всіх вертів!
чи затримана і допитана ворожа агентура, що окопалась в лавах НАБУ, яка кілька років поспіль кошмарила вітчизняного виробника тепловізорів "Archer" ?
при зельоній *********** владі навіть простий мусор кришує якийсь ларьок )
https://www.youtube.com/watch?v=rIWdYZbF25U
Если путин принял решение кого- либо посадить
Его непременно посадят
Найдут лжесвидетелей
Найдут ЛЮБЭ
Чтобы выполнить приказ Пахана
Так посадили Ходорковского
Так посадили Навального
Литвиненко бежал из страны с документами про преступления путина
Его путин убил в Лондоне
На месте Магамедрасулова я бы уже боялась за свою жизнь !!!
Может только
ПУБЛИКАЦИЯ ПЛЕНОК МИНДИЧА!!!!!!
Для суду,як докази? Суддя саме більш прийме їх до уваги,але не як доказ.
А скріни опублікували для маніпуляці суспільної думки,так як перша зачіпка по "узбеку", очевидно,лопнула,як мильна бульбашка.
Лінія накатана,те саме по Червінському: коли перша зачіпка по аеродрому не пройшла,вигадали нібито корупційні звязки у легендарного розвідника.
І як мають дивитись на такі речі військові,на плечах яких висить весь тягар війни.