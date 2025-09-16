РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
3 467 45

Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители не уточняют имя фигуранта, но из материалов дела понятно, что речь идет о Руслане Магамедрасулове.

Как отметили в СБУ, в ходе досудебного расследования следователи установили, что, кроме помощи отцу в торговле с РФ, чиновник НАБУ, используя свои связи и служебное влияние, совершал действия, направленные на незаконные махинации с налогами украинских субъектов хозяйствования.

Соответствующую информацию СБУ, ОГП и ГБР получили, в частности, с телефона подозреваемого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров

Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ
Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ

Связи Магамедрасулова

Как свидетельствуют материалы производства, весной этого года он якобы получил от одного из своих контактов предложение решить проблемные вопросы в налоговых органах для ряда украинских предприятий.

Согласно имеющейся переписке, речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых. Это должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на почти 30 млн грн.

Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд передал в прокуратуру информацию о раздевании отца детектива НАБУ Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ
Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ

Согласно материалам дела, в обмен на эту "услугу" контакт пообещал передать высокопоставленному чиновнику НАБУ неправомерную выгоду в размере 900 тыс. грн.

"По материалам дела, детектив Бюро принял это предложение и пытался решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника Государственной налоговой службы. Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов упомянутые лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой", - говорится в пресс-центре СБУ.

На основании собранных доказательств детективу НАБУ сообщено о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

"Еще раз подчеркиваем: это уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом. По-прежнему СБУ выступает за конструктивное сотрудничество для укрепления институциональных возможностей, очистки от пророссийского влияния и усиления независимости нашего государства", - добавили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября. ВИДЕО

Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ
Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ
Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ
Руслан Магамедрасулов получил новое подозрение от СБУ

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Также читайте: Дело против меня - это атака на НАБУ и препятствование расследованиям Бюро, - Магамедрасулов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4591) СБУ (20416) махинации (597) подозрение (570) Магамедрасулов (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Гнила контора корумпованих виродків сбу
показать весь комментарий
16.09.2025 18:20 Ответить
+16
як там поживає бригадний генерал СБУ віктюк ?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:24 Ответить
+15
Розпад та деградація. Не чекав я що Малюк опуститься до такого. Жаль.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блін, хто цього Детектива НАБУ Магамедрасулова прийняв на роботу?
ДЕ висновок ПОЛИГРАФІСТА?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:20 Ответить
Магамедрасулов Руслан Сентябр'євич - старший детектив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національного антикорупційного бюро України Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детектиівПрокурор і слідчий, працював у закритому підрозділі Д-2, одному з найелітніших у структурі Бюро‼️
За даними слідства політичної частини СБУ, Руслан звинувачується у державній зраді Серед іншого, він передавав інформацію російським спецслужбам і був у тісному контакті з нардепом-утікачем від ОПЗЖ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Федором Христенком, що пов'язаний з ФСБhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%E2%80%99%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-2 [‼️

‼️2015 року став одним із перших детективів новоствореного НАБУ, дослужився до старшого детектива і керував територіальним управлінням НАБУ с дислокацією у Дніпрі

Магамедрасулов був одним із ініціаторів обшуків у командувача Нацгвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Півненка та його підлеглих у травні 2025 року.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:24 Ответить
Народився й закінчив молодшу школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Туркменській РСР. З 1996 року жив у Горлівці Донецької області ( ТОБТО ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ДЛЯ НАБУ НЕ ВИСТАЧАЛО )

Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький технічний університет, спеціаліст із телекомунікаційних систем та мереж, далі закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Києві, юрист

( тобто після Майдану в НАБУ набирали донецьких ?)
показать весь комментарий
16.09.2025 18:28 Ответить
А етнічного українця Кравчука мало? А ще одного - в якого руки нічого не крали? Чи може Павло Лазаренко підходить? Чи може вам нинішніх етнічних перерахувати?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:34 Ответить
не воняй тут, кацап обісцяний
показать весь комментарий
16.09.2025 19:51 Ответить
Непотрібно вголос так про себе. І так всі розуміють що ти за зелене чмо.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:56 Ответить
Рюзкє, що тобі тут треба? Тут воткі нєт!
показать весь комментарий
16.09.2025 19:55 Ответить
Ти диви - ще один зелений гівнюк. Скільки ж вас подоляк з дєрьмаком купили...
показать весь комментарий
16.09.2025 19:58 Ответить
Розпад та деградація. Не чекав я що Малюк опуститься до такого. Жаль.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:20 Ответить
Малюку , коли Єрмак дозволив Буратіні підписати після тимчасово виконувача керівника СБУ , після вигнання ( без суда та слідства ) його начальника Ваньку-агента кремля...(він у нього був замом.).. так от коли він став головою за підписом Буратіни, він заявив - внутрішнє розслідування показало невинуватість голови СБУ БАКАНОВА у тому що ще два чи три його зами були агентами рашки.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:47 Ответить
Скрінів мабуть не було звідки знайти таких як ось зараз ...
показать весь комментарий
16.09.2025 18:49 Ответить
Гнила контора корумпованих виродків сбу
показать весь комментарий
16.09.2025 18:20 Ответить
як там поживає бригадний генерал СБУ віктюк ?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:24 Ответить
Та без проблем: генерал СБУ Вітюк вніс заставу в 9 мільйонів. Бо "бідний генерал" протирічить самій суті корумпованої Служби з моменту її створення
показать весь комментарий
16.09.2025 18:27 Ответить
Збирали ці гроші, мабуть усі ОДНОКУРСНИКИ, ще з першої стипендії??!?!
Чи можливо, у його жінки, «вдалий ФОП», з мільйонними прибутками, щомісяця??? Бо, сам то він чесний, але ЗЛИДНЯ, тому і збирав, як міг, по копієчці, по гектару, по машині, ….???
показать весь комментарий
16.09.2025 18:35 Ответить
Водіям/охоронцям Пороха, офіцерам, які жили на зарплату, призначили заставу пів міліарда.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:46 Ответить
нуууу......
що ж.
що вибирали з 1991, то і маємо!
а, ви кажете саша стоматолог.....
оно, міндіч, на *** всіх вертів!
показать весь комментарий
16.09.2025 18:26 Ответить
Прокрутіть в єдиному марафоні всі "плівки міндича". Влаштуйте антикорупційний марафон. Рейтинг буде просто зашкалювати. Тільки що бі всі плівки без редагування.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:28 Ответить
100%%
показать весь комментарий
16.09.2025 19:17 Ответить
Плівки Міндіча? Jolli, ви антисеміт! І за новим Законом про антисемітизм вам тюрма.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:58 Ответить
В Україні тільки НАБУ погане, а всі ДБР, СБУ, Прокуратура, Судді, ВР, БЕБ, Податкова (може когось пропустив- вибачте) борються разом з ОПою проти корупції. І перемагають.
показать весь комментарий
16.09.2025 18:29 Ответить
НАБУ "погане" бо записало Оманську Гниду та міндіча на квартирі у міндіча з золотими унітазами

показать весь комментарий
16.09.2025 18:31 Ответить
Краще СБУ нехай повідомить:
чи затримана і допитана ворожа агентура, що окопалась в лавах НАБУ, яка кілька років поспіль кошмарила вітчизняного виробника тепловізорів "Archer" ?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:29 Ответить
зелених телеграм каналів начиталося?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:48 Ответить
я вам відкрию "секрет" ))..

при зельоній *********** владі навіть простий мусор кришує якийсь ларьок )
показать весь комментарий
16.09.2025 18:30 Ответить
Ужас який! Раніше такого не було ніколи!
показать весь комментарий
16.09.2025 20:02 Ответить
посрати в золотий унітаз на квартирі Міндіча було непоправною помилкою цього детектива..тепер помста незабариться, Червінський живий свідок тому
показать весь комментарий
16.09.2025 18:37 Ответить
наче павуки в банці
показать весь комментарий
16.09.2025 18:42 Ответить
Правда розкрита: Війна розпочалась через Порошенко!
https://www.youtube.com/watch?v=rIWdYZbF25U
показать весь комментарий
16.09.2025 18:43 Ответить
Він ще хотів Велику китайську стіну розвалити .
показать весь комментарий
16.09.2025 18:48 Ответить
Ну поясніть тоді, коли МАЛЮК працює затято на зЄльоних РИГІВ - як йому дозволили знищити левову частину рашистської тріади?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:50 Ответить
АААА мабуть ета другоє- це просто рятують все те , що хорониться в їхніх сундуках офшорів на після втечі ... Кремль тут вже ні до чого? аги СПРавжні риги у рашці сховалися, а ці планують інші країни- бо занадто багато крові рашки таки пролили завдяки ЗСУ...
показать весь комментарий
16.09.2025 18:54 Ответить
42 прокурори та 300 сбушників працюють
показать весь комментарий
16.09.2025 18:54 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 18:55 Ответить
Нажаль в наших силових структурах просто немає білих, пухнастих, незамараних. Що в СБУ, що МВС та в інших структурах. Але коли за грати кидають слідчого НАБУ, який документував друзів-кумів преЗЕдента, а його престарілого батька навмисно принижують, то постає питання: А СУДДІ ХТО??? Яке право мають уйобки, прикриваючі дірявий тухєс члєнограя, претендувати на право когось затримувати та осуджувати? Ви опублікуйте плівки Міндіча, які документував Магомедрасулов, дайте послухати їх народу, а тоді вже все стане на свої місця. Але саме цього і боїться до всирачки ЗЕлена ****** - оприлюднення цих плівок. Бо там така сама бомба, яка в свій час зкинула Кучму з піраміди влади у вигляді плівок Мельниченка.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:04 Ответить
скільки б вже не лили лайно на НАБУ та САП всім, у кого є здоровий глузд, зрозуміло єдина причина цього потоку це плівки Міндіча де Зешваль записали...
показать весь комментарий
16.09.2025 19:11 Ответить
Зрада відміняється! Звичайний, Український правоохоронець... А за справу міндіча, шурми і міністра "єдності"- респект!
показать весь комментарий
16.09.2025 19:50 Ответить
Якщо і ця справа почне розвалюватися СБУ ще щось сфабрикує.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:51 Ответить
По такому сценарию обычно работает ФСБ РФ
Если путин принял решение кого- либо посадить
Его непременно посадят
Найдут лжесвидетелей
Найдут ЛЮБЭ
Чтобы выполнить приказ Пахана
Так посадили Ходорковского
Так посадили Навального
Литвиненко бежал из страны с документами про преступления путина
Его путин убил в Лондоне
На месте Магамедрасулова я бы уже боялась за свою жизнь !!!
показать весь комментарий
16.09.2025 20:02 Ответить
Спасти МАГАМЕДРАСУЛОВА
Может только
ПУБЛИКАЦИЯ ПЛЕНОК МИНДИЧА!!!!!!
показать весь комментарий
16.09.2025 20:03 Ответить
Рішала довбаний. А після історії з "Арчер" я взагалі не дивуюсь.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:55 Ответить
Все в Зельоних по єдиному сценарію. Зліпили нашвидкуруч підозру, чоловіка закрили, в судах все розвалюється. Ліплять наступну.
показать весь комментарий
16.09.2025 20:02 Ответить
На кого розраховані опубліковані скріни: на людей? Вони їм не вірять.
Для суду,як докази? Суддя саме більш прийме їх до уваги,але не як доказ.
А скріни опублікували для маніпуляці суспільної думки,так як перша зачіпка по "узбеку", очевидно,лопнула,як мильна бульбашка.
Лінія накатана,те саме по Червінському: коли перша зачіпка по аеродрому не пройшла,вигадали нібито корупційні звязки у легендарного розвідника.
І як мають дивитись на такі речі військові,на плечах яких висить весь тягар війни.
показать весь комментарий
16.09.2025 20:18 Ответить
 
 