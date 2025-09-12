РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
2 701 29

Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября. ВИДЕО

Руслана Магамедрасулова оставили под стражей

Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Срок пребывания за решеткой продлен до 21 октября.

Решение принял судья Олег Белоцерковец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против меня - это атака на НАБУ и препятствование расследованию Бюро, - Магамедрасулов. ВИДЕО+ФОТО

"Суд решил держать Руслана, как и вчера - его отца, далее под стражей. Честно говоря, мы не ждали другого от правосудия в Печерском суде. Даже в этой истории просто не было никакого смысла отвод подавать, потому что мы не видим вообще альтернативы. Именно поэтому это дело рассматривается здесь,  в Печерском суде. Потому что так удобно, так можно в ручном режиме избирать меры пресечения, не давать права на обжалование, хотя мы все равно будем делать все, зависящее от нас, чтобы это обжаловать", - отметила адвокат Щербан.

Защитница заявила, что Магамедрасулову готовят новое подозрение.

"Я убеждена, что оно будет примерно такого же содержания и основываться на каких-то надуманных манипулятивных обстоятельствах. Основываться на том, что продолжают давить на свидетелей по делу того же нардепа Христенко. Я думаю, в ближайшее время мы это все увидим", - подытожила она.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отцу Магамедрасулова продлили содержание под стражей до 21 октября

НАБУ (4584) суд (25224) мера пресечения (516) Магамедрасулов (22)
Топ комментарии
+11
а, знаєте, що прикольно?
цю систему вибудовували всі президенти!
кожний, без винятку! цеглинка за цеглинкою!
система бездоганна! бездоганна фундаментальна та непохитна!
виконує будь яку забаганку замовника!
12.09.2025 14:53 Ответить
+8
Жидівська банда при владі в Україні взагалі оборзіла до крайності. Вони плюють на закони, фабрикують звинувачення в фіктивних злочинах, для того ,щоб прикрити свої реальні злочини. І весь світ це неподобство спостерігає. Ганьба такій державі, таким громадянам, які все це терплять.
12.09.2025 15:05 Ответить
+7
Бо судів в нас нема...
Є чиїсь посіпаки: портновські, татаровські, єрмаковські, вовковські...
Єдине, що Пороху можна ставити в реальну провину,так це те, що він не встиг перехрестити те кодло в мантіях...
12.09.2025 14:47 Ответить
Невдовзі ще одного з підвезуть, що на Франківщині дтп скоїв. Взяли того рабушника з підробними документами. Падлюки, втратили береги...
12.09.2025 14:43 Ответить
Жидівська банда при владі в Україні взагалі оборзіла до крайності. Вони плюють на закони, фабрикують звинувачення в фіктивних злочинах, для того ,щоб прикрити свої реальні злочини. І весь світ це неподобство спостерігає. Ганьба такій державі, таким громадянам, які все це терплять.
12.09.2025 15:05 Ответить
3,14дори не лише в 0Пі, в мантіях теж.
12.09.2025 14:44 Ответить
тут подляківські пострьомнєє нагнані вкидати - ну шаб па-нацистські було !!! Й бачите на НАБУ пруть -
12.09.2025 15:41 Ответить
Бо судів в нас нема...
Є чиїсь посіпаки: портновські, татаровські, єрмаковські, вовковські...
Єдине, що Пороху можна ставити в реальну провину,так це те, що він не встиг перехрестити те кодло в мантіях...
12.09.2025 14:47 Ответить
"Каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу,"- заявил Порошенко😁
12.09.2025 14:51 Ответить
Це точно, особливо, якщо її імітувати. "Яких тобі треба ще реформ?"
12.09.2025 15:18 Ответить
Не не встиг. Не схотів! Саме він провів суддівську реформу так що всі старітмудлі залишились. Краще б просто не проводив. Те саме і з мусаркою.
12.09.2025 16:55 Ответить
*старі судді. Але прикольна опечатка вийшла )
12.09.2025 16:56 Ответить
а, знаєте, що прикольно?
цю систему вибудовували всі президенти!
кожний, без винятку! цеглинка за цеглинкою!
система бездоганна! бездоганна фундаментальна та непохитна!
виконує будь яку забаганку замовника!
12.09.2025 14:53 Ответить
Вони, коли приходять у владу, то відчувають наче це назавжди й можна робити все, що завгодно, бо судді, прокурори, поліція, сбу , дбр, ...- всі холуї дуже раді прислужити великому начальнику, хоч голови журналістам різати, а запроторити людину за грати - то взагалі раз плюнути. Ніхто не збирається нести відповідальність. Нажаль під час Революції не було такого, як у Румунії, тому ніхто не боїться, бо знає, що відкупиться.
12.09.2025 15:27 Ответить
Вовремя делился бы ничего этого небыло бы
12.09.2025 15:06 Ответить
Переконаний: якщо в інтернеті не почнуть з*являтись фрагменти записів стосовно міндічів, це все не припиниться.
І чим цікавіше буде фрагмент, тим краще...
12.09.2025 15:08 Ответить
ни спать ни есть не буду пока магаметрасулку не выпустят
12.09.2025 15:08 Ответить
СБУ і Зеленський працюють не покладаючи рук щоб довести що Україна файлед стейт. Ніякого ЄС нам не світить, бантустан імені Зеленського. В ЄС так обтєкаємо кажуть про після 2030, типу авось Зеленського знесуть чи щось таке, типу після 2030 подивимось.
12.09.2025 15:34 Ответить
Ганьба такому народу, який ніяк не позбудеться злодійкуватого просроченого нелегітимного Вови **********.
12.09.2025 16:55 Ответить
От жалко пацана
12.09.2025 15:36 Ответить
"Врятувати рядового Міндича"
12.09.2025 15:41 Ответить
Будь який державний орган який є "національним" повинен складатися виключно з етнічних українців. Крапка.
12.09.2025 15:41 Ответить
І обов'язково - ніякого майна та рахунків за кордоном, як у самого чиновника, так і у членів родини. Якщо це не так, то це вже не український чиновник.
12.09.2025 16:10 Ответить
"Зелені" похєрили Конституцію і прийняли закон про множинне громадянство... а це рахунки, майно, нерухомість, бізнес і т.д.
показать весь комментарий
Ви маєте на увазі "щирого українця" Голобородька і його регента д'Єрьмака? А також друзів голобородька Міндича і Шефірів? Таки да, всі вони етнічні.
показать весь комментарий
так був бізнес в ерефії чи ні? Не знаю як зараз але були часи коли практично всі великі українські бізнесмени мали там справи.
показать весь комментарий
за торгівлю коноплею в нашій країні садити не можна - це політичні репресії)))))))))))
показать весь комментарий
всі цивілізовані країни світу визнали, що канабіоїди, це ліки!
алкалоїди, це яд!!!!
показать весь комментарий
про червінського вже забули?
нова звізда на екрані?
шоу голобородька отримало свіжий вітер?
де наші опозиціонери?
агов!
шоковождь, ти де?
12.09.2025 18:24 Ответить
Зеленая банда делает все чтобы Украина капитулировала. Выход только один, их убрать.
12.09.2025 18:50 Ответить
і саме тому "детектив" із татком вирішили "підзаробити" - зарплати в НАБУ йому здалося "замало"!
показать весь комментарий
