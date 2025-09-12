УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
1 359 17

Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня. ВIДЕО

Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Термін перебування за ґратами продовжено до 21 жовтня.

Рішення ухвалив суддя Олег Білоцерківець.

"Суд вирішив тримати Руслана, як і вчора його батька, далі під вартою. Чесно кажучи, ми не чекали іншого від правосуддя в Печерському суді. Навіть в цій історії просто не було жодного змісту відвід подавати, тому що ми не бачимо взагалі альтернативи. Саме тому ця справа розглядається тут в Печерському суді. Тому що так зручно, так можна в ручному режимі обирати запобіжні заходи, не давати права на оскарження, хоча ми все одно робитимемо все залежне від нас, щоб це оскаржити", - зазначила адвокатка Щербан.

Захисниця заявила, що Магамедрасулову готують нову підозру.

"Я переконана, що вона буде приблизно такого ж змісту і ґрунтуватися на якихось надуманих маніпулятивних обставинах. Ґрунтуватися на тому, що продовжують тиснути на свідків у справі, того ж нардепа Христенка. Я думаю, найближчим часом ми це все побачимо", - підсумувала вона.

Читайте: Батьку Магамедрасулова продовжили тримання під вартою до 21 жовтня

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте: Справа проти мене - це атака на НАБУ та перешкоджання розслідуванням Бюро, - Магамедрасулов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5483) суд (11856) запобіжний захід (548) Магамедрасулов Руслан (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
а, знаєте, що прикольно?
цю систему вибудовували всі президенти!
кожний, без винятку! цеглинка за цеглинкою!
система бездоганна! бездоганна фундаментальна та непохитна!
виконує будь яку забаганку замовника!
показати весь коментар
12.09.2025 14:53 Відповісти
+3
Бо судів в нас нема...
Є чиїсь посіпаки: портновські, татаровські, єрмаковські, вовковські...
Єдине, що Пороху можна ставити в реальну провину,так це те, що він не встиг перехрестити те кодло в мантіях...
показати весь коментар
12.09.2025 14:47 Відповісти
+2
Переконаний: якщо в інтернеті не почнуть з*являтись фрагменти записів стосовно міндічів, це все не припиниться.
І чим цікавіше буде фрагмент, тим краще...
показати весь коментар
12.09.2025 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невдовзі ще одного з підвезуть, що на Франківщині дтп скоїв. Взяли того рабушника з підробними документами. Падлюки, втратили береги...
показати весь коментар
12.09.2025 14:43 Відповісти
Жидівська банда при владі в Україні взагалі оборзіла до крайності. Вони плюють на закони, фабрикують звинувачення в фіктивних злочинах, для того ,щоб прикрити свої реальні злочини. І весь світ це неподобство спостерігає. Ганьба такій державі, таким громадянам, які все це терплять.
показати весь коментар
12.09.2025 15:05 Відповісти
3,14дори не лише в 0Пі, в мантіях теж.
показати весь коментар
12.09.2025 14:44 Відповісти
тут подляківські пострьомнєє нагнані вкидати - ну шаб па-нацистські було !!! Й бачите на НАБУ пруть -
показати весь коментар
12.09.2025 15:41 Відповісти
Бо судів в нас нема...
Є чиїсь посіпаки: портновські, татаровські, єрмаковські, вовковські...
Єдине, що Пороху можна ставити в реальну провину,так це те, що він не встиг перехрестити те кодло в мантіях...
показати весь коментар
12.09.2025 14:47 Відповісти
"Каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу,"- заявил Порошенко😁
показати весь коментар
12.09.2025 14:51 Відповісти
Це точно, особливо, якщо її імітувати. "Яких тобі треба ще реформ?"
показати весь коментар
12.09.2025 15:18 Відповісти
а, знаєте, що прикольно?
цю систему вибудовували всі президенти!
кожний, без винятку! цеглинка за цеглинкою!
система бездоганна! бездоганна фундаментальна та непохитна!
виконує будь яку забаганку замовника!
показати весь коментар
12.09.2025 14:53 Відповісти
Вони, коли приходять у владу, то відчувають наче це назавжди й можна робити все, що завгодно, бо судді, прокурори, поліція, сбу , дбр, ...- всі холуї дуже раді прислужити великому начальнику, хоч голови журналістам різати, а запроторити людину за грати - то взагалі раз плюнути. Ніхто не збирається нести відповідальність. Нажаль під час Революції не було такого, як у Румунії, тому ніхто не боїться, бо знає, що відкупиться.
показати весь коментар
12.09.2025 15:27 Відповісти
Вовремя делился бы ничего этого небыло бы
показати весь коментар
12.09.2025 15:06 Відповісти
Переконаний: якщо в інтернеті не почнуть з*являтись фрагменти записів стосовно міндічів, це все не припиниться.
І чим цікавіше буде фрагмент, тим краще...
показати весь коментар
12.09.2025 15:08 Відповісти
ни спать ни есть не буду пока магаметрасулку не выпустят
показати весь коментар
12.09.2025 15:08 Відповісти
СБУ і Зеленський працюють не покладаючи рук щоб довести що Україна файлед стейт. Ніякого ЄС нам не світить, бантустан імені Зеленського. В ЄС так обтєкаємо кажуть про після 2030, типу авось Зеленського знесуть чи щось таке, типу після 2030 подивимось.
показати весь коментар
12.09.2025 15:34 Відповісти
От жалко пацана
показати весь коментар
12.09.2025 15:36 Відповісти
"Врятувати рядового Міндича"
показати весь коментар
12.09.2025 15:41 Відповісти
Будь який державний орган який є "національним" повинен складатися виключно з етнічних українців. Крапка.
показати весь коментар
12.09.2025 15:41 Відповісти
І обов'язково - ніякого майна та рахунків за кордоном, як у самого чиновника, так і у членів родини. Якщо це не так, то це вже не український чиновник.
показати весь коментар
12.09.2025 16:10 Відповісти
 
 