Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня. ВIДЕО

Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Термін перебування за ґратами продовжено до 21 жовтня.

Рішення ухвалив суддя Олег Білоцерківець.

"Суд вирішив тримати Руслана, як і вчора його батька, далі під вартою. Чесно кажучи, ми не чекали іншого від правосуддя в Печерському суді. Навіть в цій історії просто не було жодного змісту відвід подавати, тому що ми не бачимо взагалі альтернативи. Саме тому ця справа розглядається тут в Печерському суді. Тому що так зручно, так можна в ручному режимі обирати запобіжні заходи, не давати права на оскарження, хоча ми все одно робитимемо все залежне від нас, щоб це оскаржити", - зазначила адвокатка Щербан.

Захисниця заявила, що Магамедрасулову готують нову підозру.

"Я переконана, що вона буде приблизно такого ж змісту і ґрунтуватися на якихось надуманих маніпулятивних обставинах. Ґрунтуватися на тому, що продовжують тиснути на свідків у справі, того ж нардепа Христенка. Я думаю, найближчим часом ми це все побачимо", - підсумувала вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

