ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров
По информации Центра противодействия коррупции, дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ведут 42 прокурора, включая Генпрокурора Руслана Кравченко и двух его заместителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ЦПК в фейсбуке.
Для сравнения ЦПК приводит количество прокуроров, работающих в Специализированной антикоррупционной прокуратуре: по состоянию на июль 2025 года в САП фактически работало 44 прокурора.
В Управлении информационной политики и коммуникаций Офиса Генпрокурора на вопрос Цензор.НЕТ объяснили, что над делом Магамедрасулова фактически работает 5 прокуроров. Другие прокуроры входят в группу, осуществляющую надзор за действиями подразделений СБУ и ГБР.
Как пояснили в ОГП, досудебное расследование в отношении детектива НАБУ осуществляется межведомственной следственной группой, в состав которой входят следователи СБУ и ГБР. С целью обеспечения эффективного надзора за ними в форме процессуального руководства назначена группа прокуроров, в состав которой входят прокуроры Офиса Генерального прокурора и прокуроры Киевской городской прокуратуры. Общее их количество - 42. Это прокуроры из разных структурных подразделений, осуществляющих процессуальный надзор за СБУ и ГБР. Но фактически над делом работают 5 прокуроров, которые обеспечивают процессуальное руководство и участвуют в судебных заседаниях.
"Это устоявшаяся практика определять группу прокуроров в составе 17-20 прокуроров в уголовном производстве - всех прокуроров структурного подразделения в соответствии с компетенцией, чтобы обеспечить непрерывность процесса, взаимозаменяемость в случае занятости отдельных прокуроров, особенно в сложных делах, в которых подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.
Учитывая, что досудебное расследование проводится следователями двух органов - в группу прокуроров включены прокуроры различных структурных подразделений. При этом, это не означает, что все прокуроры группы ежедневно участвуют в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве, отметили в ОГП.Кроме того, в состав группы по делу Магамедрасулова включены заместители Генпрокурора, которые отвечают за надзор за СБУ и ГБР.
Дело Магамедрасулова
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.
СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
По решению суда Магамедрасулов будет находиться под стражей до 21 октября.
