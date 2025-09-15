РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
806 16

ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров

Заседание суда по делу Руслана Магамедрасулова

По информации Центра противодействия коррупции, дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ведут 42 прокурора, включая Генпрокурора Руслана Кравченко и двух его заместителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Для сравнения ЦПК приводит количество прокуроров, работающих в Специализированной антикоррупционной прокуратуре: по состоянию на июль 2025 года в САП фактически работало 44 прокурора.

В Управлении информационной политики и коммуникаций Офиса Генпрокурора на вопрос Цензор.НЕТ объяснили, что над делом Магамедрасулова фактически работает 5 прокуроров. Другие прокуроры входят в группу, осуществляющую надзор за действиями подразделений СБУ и ГБР.

Как пояснили в ОГП, досудебное расследование в отношении детектива НАБУ осуществляется межведомственной следственной группой, в состав которой входят следователи СБУ и ГБР. С целью обеспечения эффективного надзора за ними в форме процессуального руководства назначена группа прокуроров, в состав которой входят прокуроры Офиса Генерального прокурора и прокуроры Киевской городской прокуратуры. Общее их количество - 42. Это прокуроры из разных структурных подразделений, осуществляющих процессуальный надзор за СБУ и ГБР. Но фактически над делом работают 5 прокуроров, которые обеспечивают процессуальное руководство и участвуют в судебных заседаниях.

"Это устоявшаяся практика определять группу прокуроров в составе 17-20 прокуроров в уголовном производстве - всех прокуроров структурного подразделения в соответствии с компетенцией, чтобы обеспечить непрерывность процесса, взаимозаменяемость в случае занятости отдельных прокуроров, особенно в сложных делах, в которых подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре.

Учитывая, что досудебное расследование проводится следователями двух органов - в группу прокуроров включены прокуроры различных структурных подразделений. При этом, это не означает, что все прокуроры группы ежедневно участвуют в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве, отметили в ОГП.Кроме того, в состав группы по делу Магамедрасулова включены заместители Генпрокурора, которые отвечают за надзор за СБУ и ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против меня - это атака на НАБУ и препятствование расследованиям Бюро, - Магамедрасулов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дело Магамедрасулова

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

По решению суда Магамедрасулов будет находиться под стражей до 21 октября.

Автор: 

Центр противодействия коррупции (275) Офис Генпрокурора (2626) Магамедрасулов (25)
Топ комментарии
+12
42?
Майже півроти піхоти.
Но вони ж браньовані Воваю для того шоб узурпувати владу та красти красти красти.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:35 Ответить
+7
Нічого так захист золотих унітазів Міндіча та Зеленського розмах має.

Щоб вони так Україну захищали...
показать весь комментарий
15.09.2025 19:39 Ответить
+7
42, мать вашу, 42!!!
Это как? Одного инвалида на улице ловят десяток ментов и тцкшников, 42 прокурора ведут одно дело. Это сюрр какой-то
показать весь комментарий
15.09.2025 19:41 Ответить
хтось бреше (всі)
показать весь комментарий
15.09.2025 19:35 Ответить
А скільки грошей в оце зариють))))
показать весь комментарий
15.09.2025 19:41 Ответить
42 прокурори лузгають державнозрадні сємушки коноплі

прийде весна - сядуть срати-саджати по ЗЄльоному

.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IEnlI6-s69s&list=RDIEnlI6-s69s&start_radio=1

ПРо ПРавосуддя кремлівського-татрівське у т ч ...

генПРокурор дитя епохи Яника - почав свій ріст, як військовий прокурор у Севастополі -логові вербування за мить до взяття нашКриму рашистами . Далі ріс як наглядоаий військовий ПРокурор у Західних регіонах України.
Єрмак його ПРибрав до своїх пазурів на службу - від керівництва подотакової, до голови Держдадміністрації Києва . ну І... зараз це генПРокурорвище в імперії Татарова .
показать весь комментарий
15.09.2025 19:40 Ответить
Генпрокуратура на Арсеналі ще з 2014 року ховається..
показать весь комментарий
15.09.2025 19:44 Ответить
Зеоточення себе береже,тільки не враховує досвід Віктора Федоровича.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:51 Ответить
Судді , прокурори , верхівка поліції найбільш корумпована частина нашого суспільства.
показать весь комментарий
15.09.2025 19:59 Ответить
Більше взводу, заброньованих, прокурорських заробітчан портновських, назбирав татаров з єрмаком, щоб відмазувати міндіча зеленського шурму, та ще, ціле кодло мародерів на крові Українців!?!?
А «каса», стає все ближче для приблуд95, а прокурорські вертухаї, куди тікати збираються від Українців???
показать весь комментарий
15.09.2025 20:04 Ответить
Якась орда всередині країни з бєшєними зарплатами, пенсіями, хабарями. Так переможемо.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:21 Ответить
Забули показати що в даній справі беруть участь ще Єрмак з Татаровим
показать весь комментарий
15.09.2025 20:25 Ответить
Треба починати справу про тих, хто два роки кошмарив "Арчер".
показать весь комментарий
15.09.2025 20:46 Ответить
Даже представить не могу
ЧТО ЖЕ ТАКОГО НАГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ
На пленках Миндича!!!!!!!!!!!!!
Если против одного детектива
Работает практически ТРИБУНАЛ КАК В НЮРНБЕРГЕ
Там примерно столько же прокуроров было
Президент наговорил НА ПОВЕШЕНИЕ??????
МАМА ДОРОГАЯ!!
Дайте послушать ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.09.2025 20:59 Ответить
жабуня провокатор і корисний ідіот воно ж не розуміється на кримінальному процесі, але маніпулювати вміє, кацап же етнічний. в групу прокурорів включають багато прокурорів і слідчих,, про всяк випадок, а по факту працюють декілька чоловік, це нормальна практика, але тоді зради жабуніна не буде.
показать весь комментарий
15.09.2025 21:35 Ответить
 
 