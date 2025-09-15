ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

За інформацію Центру протидії корупції, справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ведуть 42 прокурори, включно з Генпрокурором Русланом Кравченком та двомайого заступниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦПК у фейсбуці.

Для порівняння ЦПК приводить кількість прокурорів, що працюють у Спеціалізованійантикорупційнійпрокуратурі: станом на липень 2025 року у САП фактичнопрацювало 44 прокурори.

В Управлінні інформаційної політики та комунікацій Офісу Генпрокурора на питання Цензор.НЕТ пояснили, що над справою Магамедрасулова фактично працює 5 прокурорів. Інші прокурори входять до групи, що здійснює нагляд за діями підрозділів СБУ та ДБР.

Як пояснили в ОГП, досудове розслідування щодо детектива НАБУ здійснюється міжвідомчою слідчою групою, до складу якої входять слідчі СБУ та ДБР. З метою забезпечення ефективного нагляду за ними у формі процесуального керівництва призначено групу прокурорів, до складу якої входять прокурори Офісу Генерального прокурора та прокурори Київської міської прокуратури. Загальна їх кількість – 42.Це прокурори з різних структурних підрозділів, які здійснюють процесуальний нагляд за СБУ та ДБР.Але фактично над справою працюють 5 прокурорів, які забезпечують процесуальне керівництво та беруть участь у судових засіданнях.

"Це усталена практика визначати групу прокурорів у складі 17-20 прокурорів у кримінальному провадженні – всіх прокурорів структурного підрозділу відповідно до компетенції щоб забезпечити безперервність процесу, взаємозамінність у випадку зайнятості окремих прокурорів, особливо у складних справах, у яких підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили в прокуратурі.

Враховуючи, що досудове розслідування проводиться слідчими двох органів – до групи прокурорів включені прокурори різних структурних підрозділів. При цьому, це не означає, що всі прокурори групи щодня беруть участь у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, наголосили в ОГП.Окрім того, до складу групи у справі Магамедрасулова включені заступники Генпрокурора, які відповідають за нагляд за СБУ та ДБР.

Справа Магамедрасулова

СБУ повідомила, що одного з керівниківміжрегіональнихуправліньдетективів НАБУ Руслана Магамедрасуловавикрито на веденнібізнесу з Росією.

ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Пізніше Служба безпекиУкраїнизаперечила, що затримання та арештпрацівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичнихмотивів.

За рішенням суду Магамедрасулов перебуватиме під вартою до 21 жовтня.