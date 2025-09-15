УКР
661 15

ЦПК стверджує, що справу Магамедрасулова ведуть 42 прокурори. Офіс Генпрокурора заявляє про фактичну участь 5 прокурорів

Засідання суду у справі Руслана Магамедрасулова

За інформацію Центру протидії корупції, справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ведуть 42 прокурори, включно з Генпрокурором Русланом Кравченком та двомайого заступниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦПК у фейсбуці.

Для порівняння ЦПК приводить кількість прокурорів, що працюють у Спеціалізованійантикорупційнійпрокуратурі: станом на липень 2025 року у САП фактичнопрацювало 44 прокурори.

В Управлінні інформаційної політики та комунікацій Офісу Генпрокурора на питання Цензор.НЕТ пояснили, що над справою Магамедрасулова фактично працює 5 прокурорів. Інші прокурори входять до групи, що здійснює нагляд за діями підрозділів СБУ та ДБР.

Як пояснили в ОГП, досудове розслідування щодо детектива НАБУ здійснюється міжвідомчою слідчою групою, до складу якої входять слідчі СБУ та ДБР. З метою забезпечення ефективного нагляду за ними у формі процесуального керівництва призначено групу прокурорів, до складу якої входять прокурори Офісу Генерального прокурора та прокурори Київської міської прокуратури. Загальна їх кількість – 42.Це прокурори з різних структурних підрозділів, які здійснюють процесуальний нагляд за СБУ та ДБР.Але фактично над справою працюють 5 прокурорів, які забезпечують процесуальне керівництво та беруть участь у судових засіданнях.

"Це усталена практика визначати групу прокурорів у складі 17-20 прокурорів у кримінальному провадженні – всіх прокурорів структурного підрозділу відповідно до компетенції щоб забезпечити безперервність процесу, взаємозамінність у випадку зайнятості окремих прокурорів, особливо у складних справах, у яких підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили в прокуратурі.

Враховуючи, що досудове розслідування проводиться слідчими двох органів – до групи прокурорів включені прокурори різних структурних підрозділів. При цьому, це не означає, що всі прокурори групи щодня беруть участь у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, наголосили в ОГП.Окрім того, до складу групи у справі Магамедрасулова включені заступники Генпрокурора, які відповідають за нагляд за СБУ та ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа проти мене - це атака на НАБУ та перешкоджання розслідуванням Бюро, - Магамедрасулов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справа Магамедрасулова

СБУ повідомила, що одного з керівниківміжрегіональнихуправліньдетективів НАБУ Руслана Магамедрасуловавикрито на веденнібізнесу з Росією.

ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Пізніше Служба безпекиУкраїнизаперечила, що затримання та арештпрацівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичнихмотивів.

За рішенням суду Магамедрасулов перебуватиме під вартою до 21 жовтня.

+10
42?
Майже півроти піхоти.
Но вони ж браньовані Воваю для того шоб узурпувати владу та красти красти красти.
показати весь коментар
15.09.2025 19:35 Відповісти
+6
Нічого так захист золотих унітазів Міндіча та Зеленського розмах має.

Щоб вони так Україну захищали...
показати весь коментар
15.09.2025 19:39 Відповісти
+6
42, мать вашу, 42!!!
Это как? Одного инвалида на улице ловят десяток ментов и тцкшников, 42 прокурора ведут одно дело. Это сюрр какой-то
показати весь коментар
15.09.2025 19:41 Відповісти
хтось бреше (всі)
показати весь коментар
15.09.2025 19:35 Відповісти
42?
Майже півроти піхоти.
Но вони ж браньовані Воваю для того шоб узурпувати владу та красти красти красти.
показати весь коментар
15.09.2025 19:35 Відповісти
А скільки грошей в оце зариють))))
показати весь коментар
15.09.2025 19:41 Відповісти
42 прокурори лузгають державнозрадні сємушки коноплі

прийде весна - сядуть срати-саджати по ЗЄльоному

.
показати весь коментар
15.09.2025 19:37 Відповісти
Нічого так захист золотих унітазів Міндіча та Зеленського розмах має.

Щоб вони так Україну захищали...
показати весь коментар
15.09.2025 19:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IEnlI6-s69s&list=RDIEnlI6-s69s&start_radio=1

ПРо ПРавосуддя кремлівського-татрівське у т ч ...

генПРокурор дитя епохи Яника - почав свій ріст, як військовий прокурор у Севастополі -логові вербування за мить до взяття нашКриму рашистами . Далі ріс як наглядоаий військовий ПРокурор у Західних регіонах України.
Єрмак його ПРибрав до своїх пазурів на службу - від керівництва подотакової, до голови Держдадміністрації Києва . ну І... зараз це генПРокурорвище в імперії Татарова .
показати весь коментар
15.09.2025 19:40 Відповісти
42, мать вашу, 42!!!
Это как? Одного инвалида на улице ловят десяток ментов и тцкшников, 42 прокурора ведут одно дело. Это сюрр какой-то
показати весь коментар
15.09.2025 19:41 Відповісти
Генпрокуратура на Арсеналі ще з 2014 року ховається..
показати весь коментар
15.09.2025 19:44 Відповісти
Зеоточення себе береже,тільки не враховує досвід Віктора Федоровича.
показати весь коментар
15.09.2025 19:51 Відповісти
Судді , прокурори , верхівка поліції найбільш корумпована частина нашого суспільства.
показати весь коментар
15.09.2025 19:59 Відповісти
Більше взводу, заброньованих, прокурорських заробітчан портновських, назбирав татаров з єрмаком, щоб відмазувати міндіча зеленського шурму, та ще, ціле кодло мародерів на крові Українців!?!?
А «каса», стає все ближче для приблуд95, а прокурорські вертухаї, куди тікати збираються від Українців???
показати весь коментар
15.09.2025 20:04 Відповісти
Якась орда всередині країни з бєшєними зарплатами, пенсіями, хабарями. Так переможемо.
показати весь коментар
15.09.2025 20:21 Відповісти
Забули показати що в даній справі беруть участь ще Єрмак з Татаровим
показати весь коментар
15.09.2025 20:25 Відповісти
Треба починати справу про тих, хто два роки кошмарив "Арчер".
показати весь коментар
15.09.2025 20:46 Відповісти
Даже представить не могу
ЧТО ЖЕ ТАКОГО НАГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ
На пленках Миндича!!!!!!!!!!!!!
Если против одного детектива
Работает практически ТРИБУНАЛ КАК В НЮРНБЕРГЕ
Там примерно столько же прокуроров было
Президент наговорил НА ПОВЕШЕНИЕ??????
МАМА ДОРОГАЯ!!
Дайте послушать ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.09.2025 20:59 Відповісти
 
 