Дело Руслана Магамедрасулова
Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы, - СМИ. СКРИНШОТ

Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного Бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, заявляет о том, что 22 сентября получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

Об этом Мамешев сообщил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина утверждает, что именно он разговаривал с детективом Магамедрасуловым о продаже технической конопли. Подчеркивает, что речь шла об Узбекистане, а не Дагестане.

Также Мамешев говорит, что ранее был допрошен сотрудниками НАБУ по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением должностных лиц отдельных правоохранительных органов во время массовых обысков у сотрудников бюро в рамках операции 21 июля.

скриншот
Фото: Украинская Правда

Отмечается, что источники "УП" в антикоррупционных органах подтвердили, что Мамешев участвует в следственных и процессуальных действиях в указанном уголовном производстве.

Смотрите также: Магамедрасулова оставили под стражей до 21 октября. ВИДЕО

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Читайте также: ЦПК утверждает, что дело Магамедрасулова ведут 42 прокурора. Офис Генпрокурора заявляет о фактическом участии 5 прокуроров

+10
Уявіть - це саме у той день , коли МІН ОБОРОНИ запудрює мізки сенаторам США, а посольство США у Києві уважно стежить за справою МІН ДІЧ
22.09.2025 22:48
+4
22.09.2025 22:52
+4
Система портова тріщить: явні проколи з "Узбекистан-Дагестан",а стільки скрінів опублічили.Виходить,вони були підтасовані для пересічних людей,щоби набу скомпрометувати.
22.09.2025 22:59
Уявіть - це саме у той день , коли МІН ОБОРОНИ запудрює мізки сенаторам США, а посольство США у Києві уважно стежить за справою МІН ДІЧ
22.09.2025 22:48
Если МАГАмед не идёт к горе, гора идёт к МАГАмеду.
22.09.2025 22:49
22.09.2025 22:52
Портнов был в Киеве с 17 по 19 мая 2025 года
Встречался якобы с Зеленским
21 мая убит в Мадриде
Вот если бы убийство готовили задолго
Готовили российские спецслужбы
То они подумали бы заранее о носителях информации
И забрали бы их
Но судя по всему - убийство готовилось быстро ....
И произошло СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!
Какая интересная деталь....
22.09.2025 23:00
Так таке уже було, за часів Майдану, у 2013-14 роки, від ригоАНАЛІВ приходили такі ж вітання до Патріотів України!!! Калашников і його телефони це підтвердять!! Оператори телефонів і слідчі, з СБУ ГПУ, це уже бачили!! Потім Калашников, упевнен «пішов», за кирпою і кушнарьовим….
22.09.2025 22:54
Система портова тріщить: явні проколи з "Узбекистан-Дагестан",а стільки скрінів опублічили.Виходить,вони були підтасовані для пересічних людей,щоби набу скомпрометувати.
22.09.2025 22:59
Ті особи з Урядового кварталу, що пишуть такі смски, мабуть добре розуміють хто і де їх читає??

ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы радиоэлектронной разведки, работающей в рамках соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, ...

https://ru.wikipedia.org/wiki/ECHELON ECHELON - Википедия



Википед

22.09.2025 23:01
Вы это серьёзно?
Ребятки с Банковой с первого дня нарушают законы
И им за это НИЧЕГО НЕ БЫЛО
Их не снёс народ Украины за все,что они сотворили
С ними мирится Запад
И дает миллиарды
Зеленского, который х... й положил на Конституцию и законы
Трепетно обнимают
Макрон и Стармер
Целуют фон дер Ляен и Рютте
Так что все у пацанов с Банковой - ОК!!!!!!!!!!
22.09.2025 23:17
Поки що ОК!
22.09.2025 23:30
И всегда будет ОК!!!
22.09.2025 23:35
Для мародерів у погонах це все виявляється - гра. І не розумвють, що ця гра - гра з вогнем. Їм у ьубові голови не приходить, що свідок може не гратися, а просто бути чесним. В першу чергу з власною совістю. Очевидно, що наступній владі потрібно бкде давити той гнійник, щоб гніц не затопив і її.
22.09.2025 23:25
СБУ змінить об'єкти розслідування. Можливо.
https://youtu.be/xedXduXSAj8
22.09.2025 23:26
 
 