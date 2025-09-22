Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы, - СМИ. СКРИНШОТ

Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного Бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, заявляет о том, что 22 сентября получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

Об этом Мамешев сообщил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина утверждает, что именно он разговаривал с детективом Магамедрасуловым о продаже технической конопли. Подчеркивает, что речь шла об Узбекистане, а не Дагестане.

Также Мамешев говорит, что ранее был допрошен сотрудниками НАБУ по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением должностных лиц отдельных правоохранительных органов во время массовых обысков у сотрудников бюро в рамках операции 21 июля.

Отмечается, что источники "УП" в антикоррупционных органах подтвердили, что Мамешев участвует в следственных и процессуальных действиях в указанном уголовном производстве.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

