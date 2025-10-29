Якби не Магамедрасулов, то "плівок Міндіча" не існувало б, - адвокатка Щербан

У справі детектива НАБУ Магамедрасулова наразі шукають незалежних експертів за кордоном для проведення експертизи запису його розмови, яку робила СБУ.

Про це під час пресконференції заявила адвокатка Олена Щербан, передає Цензор.НЕТ.

Експертиза у справі

"Експертизи зараз - це ключова проблема. Це те, що їм (СБУ. - Ред.) треба було, умовно вони вважають, що вони забетонували експертизами свою версію. Але треба зрозуміти, що навіть та експертиза - це похідний доказ. Головне - це розмова", - зазначила вона.

Магамедрасулов розповів захисниці, що із січня його документували.

"Все, що вони надокументували із січня по липень, - це єдина ця розмова. Про коноплі. З точки зору, чи є там взагалі порушення. Напевно можна говорити, що він міг десь етичні питання порушувати. Про те, що він говорив взагалі про питання батька та продаж коноплі в Узбекистан, чи мав він лізти в справи батька як детектив НАБУ.

Це дисциплінарне, ба більше, це ще треба з'ясовувати. Його мотивація була в тому, що він хотів забрати батька з Житомирщини, бо батьку треба було робити операцію. Щось робити з цими коноплями. ... Тут знову ж питання, чи є склад дисциплінарного порушення", - пояснила адвокатка.

Щербан зазначила, що наразі шукають експертів за кордоном для проведення незалежної експертизи.

"Ту експертизу, яка цілком правильна, її можна зробити тільки тоді, коли ми отримаємо взагалі цей диск із записом. До того ми можемо тільки аналізувати те, що оприлюднено", - сказала захисниця.

Свідок Мамешев

За словами Щербан, свідок у справі Юсуф Мамешев є проблемою для слідства.

"Він дуже правовірний мусульманин. Я йому дуже вдячна, що він не побоявся йти та про це говорити. Він казав, що може руку на Коран покласти і сказати, що він не бреше, що це точно був Узбекистан. Людина, якій віра не дозволяла б збрехати", - пояснила вона.

Справа Міндіча

Адвокатка розповіла, що Магамедрасулов займався справою Міндіча.

"Він за законом не може ні підтвердити, ні спростувати. Але якби не він, то "плівок Міндіча" не існувало б", - додала вона.

Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Підозра свідку Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, який є свідком у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, повідомили про підозру через надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Раніше син Мамешева заявив про погрози своїй родині від СБУ.

Мамешев заявив у суді про тиск.

Під час засідання суду у справі Магамедрасулова він заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

