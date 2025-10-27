Свідку у справі Магамедрасулова Мамешеву обрали запобіжний захід - особисте зобов’язання

Печерський райсуд обрав запобіжний захід свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву.

Так, йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Мамешева зобовʼязали носити електронний браслет. Він також має здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення ухвалив суддя Олег Білоцерківець. Термін дії - до 11 листопада.

Підозра Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, який є свідком у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, повідомили про підозру через надання завідомо неправдивих показань органу досудового розслідування та суду.

Раніше син Мамешева заявив про погрози своїй родині від СБУ.

Мамешев заявив у суді про тиск.

Під час засідання суду у справі Магамедрасулова він заявив, що у розмові, запис якої наводить СБУ, вони спілкувалися про Узбекистан.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

