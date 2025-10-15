Справа Магамедрасулова: В суді свідок Мамешев заявив про тиск. ФОТО

Печерський районний суд Києва розглядає питання про продовження строків досудового розслідування у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за клопотанням сторони захисту суд допитав свідка Юсуфа Мамешева, який дав покази, що суперечать твердженням сторони обвинувачення.

За словами Мамешева, у лютому він мав розмову з Русланом Магамедрасуловим, під час якої йшлося про Узбекистан, а не про теми, на яких наполягає слідство.

"Я майже вісім годин у СБУ відповідав на всі питання. У розмові з Русланом йшлося про знайомих в Узбекистані", – повідомив свідок.

Мамешев також заявив про тиск на себе та свою родину:

"Так, десь місяць шукав контакти з адвокатом, десь після 20 серпня на нього почали виходити різні люди з різними пропозиціями, просто цікавились хто він, хотіли зустрітись".

Свідок розповів, що його затримали дорогою до школи з дитиною — через нібито розшук від ТЦК, а наступного дня отримав повідомлення з погрозливим змістом: "Не на тех работаешь".

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

