Дело Магамедрасулова: В суде свидетель Мамешев заявил о давлении. ФОТО
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о продлении сроков досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по ходатайству стороны защиты суд допросил свидетеля Юсуфа Мамешева, который дал показания, противоречащие утверждениям стороны обвинения.
По словам Мамешева, в феврале он имел разговор с Русланом Магамедрасуловым, во время которого речь шла об Узбекистане, а не о темах, на которых настаивает следствие.
"Я почти восемь часов в СБУ отвечал на все вопросы. В разговоре с Русланом речь шла о знакомых в Узбекистане", - сообщил свидетель.
Мамешев также заявил о давлении на себя и свою семью:
"Да, где-то месяц искал контакты с адвокатом, где-то после 20 августа на него начали выходить разные люди с разными предложениями, просто интересовались кто он, хотели встретиться".
Свидетель рассказал, что его задержали по дороге в школу с ребенком - из-за якобы розыска от ТЦК, а на следующий день получил сообщение с угрожающим содержанием: "Не на тех работаешь".
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
А потім, як і Кравченко Кирпа Кушнарьов калашников…. Кучма з литвином і в СБУ, це знають! Прикре самогубство….
За то,что не сломался
Мне трудно даже представить - как его психологически ломали
И все это - только чтобы народ не узнал правду про президента !!!!!
Мама дорогая - народ давно столько всего знает про президента!!!!
Начиная с Омана
И только за пленки МИНДИЧА
Спецслужба готова пуститься ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ !!!
Это ж какое дерьмо на этих пленках????????
Хочу услышать !!!!!!