РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10124 посетителя онлайн
Новости Фото Дело Руслана Магамедрасулова
1 137 7

Дело Магамедрасулова: В суде свидетель Мамешев заявил о давлении. ФОТО

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о продлении сроков досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по ходатайству стороны защиты суд допросил свидетеля Юсуфа Мамешева, который дал показания, противоречащие утверждениям стороны обвинения.

свидетель Мамешев в суде

По словам Мамешева, в феврале он имел разговор с Русланом Магамедрасуловым, во время которого речь шла об Узбекистане, а не о темах, на которых настаивает следствие.

"Я почти восемь часов в СБУ отвечал на все вопросы. В разговоре с Русланом речь шла о знакомых в Узбекистане", - сообщил свидетель.

Мамешев также заявил о давлении на себя и свою семью:

"Да, где-то месяц искал контакты с адвокатом, где-то после 20 августа на него начали выходить разные люди с разными предложениями, просто интересовались кто он, хотели встретиться".

Свидетель рассказал, что его задержали по дороге в школу с ребенком - из-за якобы розыска от ТЦК, а на следующий день получил сообщение с угрожающим содержанием: "Не на тех работаешь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах своей семье от СБУ. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация об угрозах семье свидетеля по делу Магамедрасулова не соответствует действительности, - СБУ

Автор: 

суд (25260) Магамедрасулов (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам на політформації не доводять, що Грицака вже майже 6 років немає у СБУ?
показать весь комментарий
15.10.2025 18:57 Ответить
З лайна і палок, ліпиться «тема» руками осіб, які потім терміново зникнуть! Щось подібне уже було в Україні, за участю осіб з Урядового кварталу та ригоАНАЛІВ!!
А потім, як і Кравченко Кирпа Кушнарьов калашников…. Кучма з литвином і в СБУ, це знають! Прикре самогубство….
показать весь комментарий
15.10.2025 18:48 Ответить
Дивуюсь як СБУ під керівництвом Малюка так низько впало.Працвати треба на Україну а не на ЗЕленського,Єрмака.Ганьба!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:09 Ответить
А чому дивуватися? Це падло, щоб догодити нікчемному оббріхувало Червінського!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:20 Ответить
Дякую пану Мемешеву - за характер
За то,что не сломался
Мне трудно даже представить - как его психологически ломали
И все это - только чтобы народ не узнал правду про президента !!!!!
Мама дорогая - народ давно столько всего знает про президента!!!!
Начиная с Омана
И только за пленки МИНДИЧА
Спецслужба готова пуститься ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ !!!
Это ж какое дерьмо на этих пленках????????
Хочу услышать !!!!!!

показать весь комментарий
15.10.2025 19:12 Ответить
 
 