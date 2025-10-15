Дело Магамедрасулова: В суде свидетель Мамешев заявил о давлении. ФОТО

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о продлении сроков досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по ходатайству стороны защиты суд допросил свидетеля Юсуфа Мамешева, который дал показания, противоречащие утверждениям стороны обвинения.

По словам Мамешева, в феврале он имел разговор с Русланом Магамедрасуловым, во время которого речь шла об Узбекистане, а не о темах, на которых настаивает следствие.

"Я почти восемь часов в СБУ отвечал на все вопросы. В разговоре с Русланом речь шла о знакомых в Узбекистане", - сообщил свидетель.

Мамешев также заявил о давлении на себя и свою семью:

"Да, где-то месяц искал контакты с адвокатом, где-то после 20 августа на него начали выходить разные люди с разными предложениями, просто интересовались кто он, хотели встретиться".

Свидетель рассказал, что его задержали по дороге в школу с ребенком - из-за якобы розыска от ТЦК, а на следующий день получил сообщение с угрожающим содержанием: "Не на тех работаешь".

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

