Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах своей семье со стороны СБУ. ВИДЕО

Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявил об угрозах своей семье со стороны Службы безопасности Украины.

Об этом он рассказал в видео на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, его отец, Юсуф Мамешев, является тем человеком, чей голос зафиксирован на обнародованной СБУ записи разговора о продаже технической конопли. В видео Магомед Мамешев рассказывает - в разговоре его отец говорил о продаже в Узбекистан, а не Дагестан.

"Этот аудиозвонок был сделан моему отцу. Руслан на самом деле в феврале звонил моему отцу и спрашивал, может ли мой отец помочь отцу Руслана продать техническую коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Никакой речи о Дагестане вообще не было", - отмечает Магомед Мамешев.

"НАБУ передали эти показания адвокату Руслана. Адвокат Руслана договорилась, что будет использовать эти показания моего отца в суде. После чего к моему отцу приехал человек и начал угрожать. Этот человек приехал от СБУ, он представился, сказал, что работает на Службе безопасности Украины и сказал, что мой отец сделал неверное решение. Он сказал, что в СБУ уже подготовлены наркотические вещества и оружие, чтобы подбросить то ли мне, то ли моему отцу, чтобы надавить на него, чтобы он не давал эти показания на суде. Мой отец ему ответил, что не имеет никакого морального права давать лживые показания на счет Руслана, после чего этот человек уехал", - рассказал Мамешев-младший.

По словам Мамешева-младшего, 10 сентября его отец получил сообщение от "Резерв+" о том, что находится в розыске, а уже на следующий день полиция остановила его, когда он вез дочь в школу.

"С тех пор нам постоянно поступают угрозы, что придут домой с обысками, или подбросят что-то мне и закроют",- добавляет он.

Магомед Мамешев также призвал сотрудников СБУ и полиции прекратить давление на его семью.

"Я хочу обратиться ко всем, ко всем работникам СБУ и Национальной полиции. Я знаю, среди вас есть очень много людей, которые не просто работники, а которые в первую очередь порядочные люди. Я хочу к вам обратиться и сказать вам: я прекрасно понимаю, что вам отдают приказ "сверху". Мы все понимаем, кто вам отдает приказ. Но вы тоже помните, что сегодня власть одна, завтра власть сменится, а эти грехи, которые вы взяли на свою душу, они будут жить с вами до конца вашей жизни и после нее. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от меня и моей семьи, и моего отца", - заявил он.

Ранее издание "УП" сообщало, что один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы.

Смотрите также: Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы, - СМИ. СКРИНШОТ

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Смотрите также: Дело Магамедрасулова: суд оставил детектива НАБУ под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

+11
лідор і його незамінні 3,14дори свого наміру знищення САП і НАБУ не залишили.
26.09.2025 19:14 Ответить
+8
Несколько часов назад
Я написала в чате Цензора
Что СБУ работает по методичкам ФСБ РФ
И что я не удивлюсь
Если СБУ начнет угрожать семье свидетеля
Как в воду смотрела!
Тошнит смотреть - как Зеленский строит Россию- 2
Ганьба Малюку!!!!!!!
Так низко пасть после всего,что было сделано
И ведь Малюк лучше всех знает
Какие подлости Зеленского отмазывает
Ведь Малюк точно ПРОСЛУШАЛ ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!!!
26.09.2025 19:30 Ответить
+7
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Lida Sha:
Справу детекива НАБУ Магамедрасулова ведуть:
генпрокурор Кравченко
42 прокурори
300 есбеушників
Та шо ж там на плівках?
У амерів файли Епштейна, а у нас плівки Міндіча.
26.09.2025 19:42 Ответить
Адвокат дав рекомендацію.....
26.09.2025 18:53 Ответить
Та взагалі де Україна і де якийсь ....стан? А в Будьдестані є на відповідальних державних посадах українці? Чи то лише Україна - країна можливостей?
26.09.2025 18:55 Ответить
у нас как не мамедовы так тимуры, а там где их нет там евреи. А Миколы в окопы
26.09.2025 19:26 Ответить
Питанння до фальсифікації обвинувачення, у вас немає, лише до нацвональності слідчого?
26.09.2025 19:45 Ответить
Нууу, у нього конкретне завдання. Він фого і виконує. До речі, теж не Микола.
26.09.2025 19:55 Ответить
Якщо ти маєш на увазі етнічних українців,то навіть серед військового командування орків їх досить,не кажучи про державні посади оркостану.
26.09.2025 19:29 Ответить
Дагестан, Узбекистан... а какаяразніца? Зато ж весело і па-пріколу... хоть паржьом...
26.09.2025 19:10 Ответить
щось прикачала ця милодрама!
чи, це такий хитрий хід конем від сценаристів 95 кварталу?
26.09.2025 19:14 Ответить
26.09.2025 19:14 Ответить
Ми не маємо змоги зазирнути в прийдешнє. Король може вимагати покори , батько - послуху, але запам'ятай : хто б не був Монархом , Володарем - ти один відповідаєш за свою душу. І як би ти не грав , хто б не грав тобою - твоя душа в твоїх руках; навіть якщо над тобою стояли королі і ти виконував їх волю - коли тебе закличе Господь, ти не зможеш сказати, що сліпо виконував наказ, не думаючи про наслідки , про честь , про доблесть . Запам'ятай це . З к/ф " Царство небесне"
26.09.2025 19:17 Ответить
таки да ...малюк мент позорний !!!
26.09.2025 19:24 Ответить
Надеюсь следующая власть реформирует это кодло сбушное, чисто фсб 2.0
26.09.2025 19:25 Ответить
Сумно,що Малюк опустився до низоти,грає на Єрмака.Не цим повинна займатись СБУ.
26.09.2025 19:27 Ответить
СБУ-95
26.09.2025 19:34 Ответить
26.09.2025 19:30 Ответить
Та це ж уже було в Україні, за часів якунОвоща і ригоАНАЛЬНИХ **********, у 2013-14 роки!!! Тоді теж за командою двічі несудимого, СБУ і мусора з МВС, аж з шкури лізли, щоб йому угодити!!
Правда, після втечі «несудимого» з України, самі переховувалися по селам у погребах, з білими щоками і тряслася вся рідня, чим це для них завершиться!?!?! Але ж потім Яценюк з авакяном і махніцкий ярема луценко …. Ну, ви знаєте!!
26.09.2025 19:30 Ответить
где этих мавп набрали, где украинцы
26.09.2025 19:36 Ответить
26.09.2025 19:42 Ответить
Храпатий ЗЕ відірвався берегів. Поставили Яника раком і поставим Храпатого. Український народ, він такий...
26.09.2025 19:53 Ответить
"країна мрій ZEленського" виявилася звичайним мусорським КПЗ епохі янукОвоча, бо саме тоді, у ВІП банях Мацкви та на ВІП вечірках бандюків формувався той справжній ZEленський - підлий, жадібний, брехливий, самозакоханий чоловічок із комплексом НКВДешника, вихований звичайними совкодрочерами, які привили своєму чаду любов до всього савєцкава, до Мацкви, до муміі Лєніна, до всього того радянського маразму, який так само любить кремлівське *****. Тож тепер маємо при владі жалюгідну копію *****, вирощену на москальському інформ-лайні - V.O.Z.еленського
26.09.2025 19:57 Ответить
Цей урод, знаючи про повномасштабний напад, закликав українців сидіти вдома, а сам, будучи міліардером, забезпечив своїх батьків, окрім пенсії, ще й державною пожиттєвою стипендією, і вивіз їх до Ізраїлю.
Цей урод купається в крові українців і ще й продовжує грабувати їх під час кривавої віїни за виживання України.
26.09.2025 20:21 Ответить
Какой колоритный цыганёнок.
26.09.2025 20:06 Ответить
Наче зайшов на якійсь сайт Центральної Азії. До цієї історії українці якось дотичні взагалі?
26.09.2025 20:12 Ответить
І цим зеленії уб_люді займаються під час кривавої війни.
Зеленський воює не з путіним. Він воює з правоохоронними органами, які викрили його злочини перед державою під час війни.
Зеленський не хоче сидіти в тюрмі. Але доведеться. Його злочини не матимуть строку давності.
26.09.2025 20:13 Ответить
Та серед наших "правоохоронців" жодного порядного, одні покильки, тітушня, і готові кримінальні елементи. Тому такі заклики в них можуть викликати лише сміх.
26.09.2025 20:14 Ответить
 
 