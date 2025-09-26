Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах своей семье со стороны СБУ. ВИДЕО

Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявил об угрозах своей семье со стороны Службы безопасности Украины.

Об этом он рассказал в видео на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, его отец, Юсуф Мамешев, является тем человеком, чей голос зафиксирован на обнародованной СБУ записи разговора о продаже технической конопли. В видео Магомед Мамешев рассказывает - в разговоре его отец говорил о продаже в Узбекистан, а не Дагестан.

"Этот аудиозвонок был сделан моему отцу. Руслан на самом деле в феврале звонил моему отцу и спрашивал, может ли мой отец помочь отцу Руслана продать техническую коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Никакой речи о Дагестане вообще не было", - отмечает Магомед Мамешев.

"НАБУ передали эти показания адвокату Руслана. Адвокат Руслана договорилась, что будет использовать эти показания моего отца в суде. После чего к моему отцу приехал человек и начал угрожать. Этот человек приехал от СБУ, он представился, сказал, что работает на Службе безопасности Украины и сказал, что мой отец сделал неверное решение. Он сказал, что в СБУ уже подготовлены наркотические вещества и оружие, чтобы подбросить то ли мне, то ли моему отцу, чтобы надавить на него, чтобы он не давал эти показания на суде. Мой отец ему ответил, что не имеет никакого морального права давать лживые показания на счет Руслана, после чего этот человек уехал", - рассказал Мамешев-младший.

По словам Мамешева-младшего, 10 сентября его отец получил сообщение от "Резерв+" о том, что находится в розыске, а уже на следующий день полиция остановила его, когда он вез дочь в школу.

"С тех пор нам постоянно поступают угрозы, что придут домой с обысками, или подбросят что-то мне и закроют",- добавляет он.

Магомед Мамешев также призвал сотрудников СБУ и полиции прекратить давление на его семью.

"Я хочу обратиться ко всем, ко всем работникам СБУ и Национальной полиции. Я знаю, среди вас есть очень много людей, которые не просто работники, а которые в первую очередь порядочные люди. Я хочу к вам обратиться и сказать вам: я прекрасно понимаю, что вам отдают приказ "сверху". Мы все понимаем, кто вам отдает приказ. Но вы тоже помните, что сегодня власть одна, завтра власть сменится, а эти грехи, которые вы взяли на свою душу, они будут жить с вами до конца вашей жизни и после нее. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от меня и моей семьи, и моего отца", - заявил он.

Ранее издание "УП" сообщало, что один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

