Син свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози своїй родині від СБУ. ВIДЕО

Син свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявив про погрози своїй родині з боку Служби безпеки України.

Про це він розповів у відео на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, його батько, Юсуф Мамешев, є тією людиною, чий голос зафіксовано на оприлюдненому СБУ записі розмови про продаж технічної коноплі.  У відео Магомед Мамешев розповідає - у розмові його батько говорив про продаж до Узбекистану, а не Дагестану.

"Цей аудіодзвінок був зроблений моєму батьку. Руслан насправді в лютому місяці дзвонив моєму батькові та питався, чи може мій батько допомогти батькові Руслана продати технічну коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Ніякої мови про Дагестан взагалі не йшлося", - зазначає Магомед Мамешев.

"НАБУ передали ці свідчення адвокату Руслана. Адвокат Руслана домовилася, що буде використовувати ці свідчення мого батька в суді. після чого до мого батька приїхала людина й почала погрожувати. Ця людина приїхала від СБУ, вона представилася, сказала, що працює на Службі безпеки України і сказала, що мій батько зробив невірне рішення. Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути чи то мені, чи моєму батькові, аби надавити на нього, щоб він не давав ці свідчення на суді. Мій батько йому відповів, що не має жодного морального права давати брехливі свідчення на рахунок Руслана, після чого ця людина поїхала", - розповів Мамешев-молодший.

За словами Мамешева-молодшого, 10 вересня його батько отримав повідомлення від "Резерв+" про те, що перебуває в розшуку, а вже наступного дня поліція зупинила його, коли він віз доньку до школи. 

"З того часу нам постійно надходять погрози, що прийдуть додому з обшуками, чи підкинуть щось мені та закриють",- додає він.

Магомед Мамешев також закликав співробітників СБУ та поліції припинити тиск на його родину.

"Я хочу звернутися до всіх, до всіх працівників СБУ та Національної поліції. Я знаю, серед вас є дуже багато людей, які не просто працівники, а які в першу чергу порядні люди. Я хочу до вас звернутися і сказати вам: я прекрасно розумію, що вам віддають наказ "зверху". Ми всі розуміємо, хто вам віддає наказ. Але ви теж пам’ятайте, що сьогодні влада одна, завтра влада зміниться, а ці гріхи, які ви взяли на свою душу, вони будуть жити з вами до кінця вашого життя та після нього. Тому, будь ласка, відчепіться від мене й моєї сім’ї, і мого батька", - заявив він.

Раніше видання "УП" повідомляло, що один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози.

Дивіться також: Один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Дивіться також: Справа Магамедрасулова: суд залишив детектива НАБУ під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+11
лідор і його незамінні 3,14дори свого наміру знищення САП і НАБУ не залишили.
26.09.2025 19:14 Відповісти
+8
Несколько часов назад
Я написала в чате Цензора
Что СБУ работает по методичкам ФСБ РФ
И что я не удивлюсь
Если СБУ начнет угрожать семье свидетеля
Как в воду смотрела!
Тошнит смотреть - как Зеленский строит Россию- 2
Ганьба Малюку!!!!!!!
Так низко пасть после всего,что было сделано
И ведь Малюк лучше всех знает
Какие подлости Зеленского отмазывает
Ведь Малюк точно ПРОСЛУШАЛ ПЛЕНКИ МИНДИЧА!!!!!!
26.09.2025 19:30 Відповісти
+7
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Lida Sha:
Справу детекива НАБУ Магамедрасулова ведуть:
генпрокурор Кравченко
42 прокурори
300 есбеушників
Та шо ж там на плівках?
У амерів файли Епштейна, а у нас плівки Міндіча.
26.09.2025 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Адвокат дав рекомендацію.....
26.09.2025 18:53 Відповісти
Та взагалі де Україна і де якийсь ....стан? А в Будьдестані є на відповідальних державних посадах українці? Чи то лише Україна - країна можливостей?
26.09.2025 18:55 Відповісти
у нас как не мамедовы так тимуры, а там где их нет там евреи. А Миколы в окопы
26.09.2025 19:26 Відповісти
Питанння до фальсифікації обвинувачення, у вас немає, лише до нацвональності слідчого?
26.09.2025 19:45 Відповісти
Нууу, у нього конкретне завдання. Він фого і виконує. До речі, теж не Микола.
26.09.2025 19:55 Відповісти
Якщо ти маєш на увазі етнічних українців,то навіть серед військового командування орків їх досить,не кажучи про державні посади оркостану.
26.09.2025 19:29 Відповісти
Дагестан, Узбекистан... а какаяразніца? Зато ж весело і па-пріколу... хоть паржьом...
26.09.2025 19:10 Відповісти
щось прикачала ця милодрама!
чи, це такий хитрий хід конем від сценаристів 95 кварталу?
26.09.2025 19:14 Відповісти
Ми не маємо змоги зазирнути в прийдешнє. Король може вимагати покори , батько - послуху, але запам'ятай : хто б не був Монархом , Володарем - ти один відповідаєш за свою душу. І як би ти не грав , хто б не грав тобою - твоя душа в твоїх руках; навіть якщо над тобою стояли королі і ти виконував їх волю - коли тебе закличе Господь, ти не зможеш сказати, що сліпо виконував наказ, не думаючи про наслідки , про честь , про доблесть . Запам'ятай це . З к/ф " Царство небесне"
26.09.2025 19:17 Відповісти
таки да ...малюк мент позорний !!!
26.09.2025 19:24 Відповісти
Надеюсь следующая власть реформирует это кодло сбушное, чисто фсб 2.0
26.09.2025 19:25 Відповісти
Сумно,що Малюк опустився до низоти,грає на Єрмака.Не цим повинна займатись СБУ.
26.09.2025 19:27 Відповісти
СБУ-95
26.09.2025 19:34 Відповісти
Та це ж уже було в Україні, за часів якунОвоща і ригоАНАЛЬНИХ **********, у 2013-14 роки!!! Тоді теж за командою двічі несудимого, СБУ і мусора з МВС, аж з шкури лізли, щоб йому угодити!!
Правда, після втечі «несудимого» з України, самі переховувалися по селам у погребах, з білими щоками і тряслася вся рідня, чим це для них завершиться!?!?! Але ж потім Яценюк з авакяном і махніцкий ярема луценко …. Ну, ви знаєте!!
26.09.2025 19:30 Відповісти
где этих мавп набрали, где украинцы
26.09.2025 19:36 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Lida Sha:
Справу детекива НАБУ Магамедрасулова ведуть:
генпрокурор Кравченко
42 прокурори
300 есбеушників
Та шо ж там на плівках?
У амерів файли Епштейна, а у нас плівки Міндіча.
26.09.2025 19:42 Відповісти
Храпатий ЗЕ відірвався берегів. Поставили Яника раком і поставим Храпатого. Український народ, він такий...
26.09.2025 19:53 Відповісти
"країна мрій ZEленського" виявилася звичайним мусорським КПЗ епохі янукОвоча, бо саме тоді, у ВІП банях Мацкви та на ВІП вечірках бандюків формувався той справжній ZEленський - підлий, жадібний, брехливий, самозакоханий чоловічок із комплексом НКВДешника, вихований звичайними совкодрочерами, які привили своєму чаду любов до всього савєцкава, до Мацкви, до муміі Лєніна, до всього того радянського маразму, який так само любить кремлівське *****. Тож тепер маємо при владі жалюгідну копію *****, вирощену на москальському інформ-лайні - V.O.Z.еленського
26.09.2025 19:57 Відповісти
Цей урод, знаючи про повномасштабний напад, закликав українців сидіти вдома, а сам, будучи міліардером, забезпечив своїх батьків, окрім пенсії, ще й державною пожиттєвою стипендією, і вивіз їх до Ізраїлю.
Цей урод купається в крові українців і ще й продовжує грабувати їх під час кривавої віїни за виживання України.
26.09.2025 20:21 Відповісти
Какой колоритный цыганёнок.
26.09.2025 20:06 Відповісти
Наче зайшов на якійсь сайт Центральної Азії. До цієї історії українці якось дотичні взагалі?
26.09.2025 20:12 Відповісти
І цим зеленії уб_люді займаються під час кривавої війни.
Зеленський воює не з путіним. Він воює з правоохоронними органами, які викрили його злочини перед державою під час війни.
Зеленський не хоче сидіти в тюрмі. Але доведеться. Його злочини не матимуть строку давності.
26.09.2025 20:13 Відповісти
Та серед наших "правоохоронців" жодного порядного, одні покильки, тітушня, і готові кримінальні елементи. Тому такі заклики в них можуть викликати лише сміх.
26.09.2025 20:14 Відповісти
 
 