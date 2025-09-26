Син свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози своїй родині від СБУ. ВIДЕО

Син свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявив про погрози своїй родині з боку Служби безпеки України.

Про це він розповів у відео на своїй сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, його батько, Юсуф Мамешев, є тією людиною, чий голос зафіксовано на оприлюдненому СБУ записі розмови про продаж технічної коноплі. У відео Магомед Мамешев розповідає - у розмові його батько говорив про продаж до Узбекистану, а не Дагестану.

"Цей аудіодзвінок був зроблений моєму батьку. Руслан насправді в лютому місяці дзвонив моєму батькові та питався, чи може мій батько допомогти батькові Руслана продати технічну коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Ніякої мови про Дагестан взагалі не йшлося", - зазначає Магомед Мамешев.

"НАБУ передали ці свідчення адвокату Руслана. Адвокат Руслана домовилася, що буде використовувати ці свідчення мого батька в суді. після чого до мого батька приїхала людина й почала погрожувати. Ця людина приїхала від СБУ, вона представилася, сказала, що працює на Службі безпеки України і сказала, що мій батько зробив невірне рішення. Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути чи то мені, чи моєму батькові, аби надавити на нього, щоб він не давав ці свідчення на суді. Мій батько йому відповів, що не має жодного морального права давати брехливі свідчення на рахунок Руслана, після чого ця людина поїхала", - розповів Мамешев-молодший.

За словами Мамешева-молодшого, 10 вересня його батько отримав повідомлення від "Резерв+" про те, що перебуває в розшуку, а вже наступного дня поліція зупинила його, коли він віз доньку до школи.

"З того часу нам постійно надходять погрози, що прийдуть додому з обшуками, чи підкинуть щось мені та закриють",- додає він.

Магомед Мамешев також закликав співробітників СБУ та поліції припинити тиск на його родину.

"Я хочу звернутися до всіх, до всіх працівників СБУ та Національної поліції. Я знаю, серед вас є дуже багато людей, які не просто працівники, а які в першу чергу порядні люди. Я хочу до вас звернутися і сказати вам: я прекрасно розумію, що вам віддають наказ "зверху". Ми всі розуміємо, хто вам віддає наказ. Але ви теж пам’ятайте, що сьогодні влада одна, завтра влада зміниться, а ці гріхи, які ви взяли на свою душу, вони будуть жити з вами до кінця вашого життя та після нього. Тому, будь ласка, відчепіться від мене й моєї сім’ї, і мого батька", - заявив він.

Раніше видання "УП" повідомляло, що один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

