РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
710 9

Информация об угрозах семье свидетеля по делу Магамедрасулова не соответствует действительности, - СБУ

СБУ

Информация об угрозах СБУ семье свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Данная информация не соответствует действительности. Эти обвинения - безосновательны и являются очередной попыткой стороны защиты (в частности, представитель ЦПК Елена Щербань является адвокатом Р. Магомедрасулова) избежать уголовной ответственности для своего клиента, который подозревается в совершении преступления", - заявили в спецслужбе.

Напоминаем, ранее сын свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявил об угрозах своей семье со стороны Службы безопасности Украины.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Также читайте: Шабунин о показаниях свидетеля по делу Магамедрасулова: Теперь очевидно, что силовики Зеленского с самого начала фальсифицировали дело

Автор: 

СБУ (20452) Магамедрасулов (30)
А як так чекісти Храпатого за 2 місяці навіть не допитало головного свідка??? Чи їм просто не цікаво. Узбекістан чи Дегістан. Головне закрити НАБУшника який підібрався до Свинарчуків Храпатого, а може і на плівках є сам Храпатий, тому такий кіпіш.
26.09.2025 20:00 Ответить
А той, президент ЛНР Пасічник, полковнік СБУ, чи того, не полковник і не відповідає дійсності? И ви його грохнуть не в змозі, бо немає бажання свого мочіть брата-ватана або все йому самі зливаєте на стадії прийняття решення?
26.09.2025 20:05 Ответить
А хто сумнівається в святості СБУ, поліції та інших силових структур? У них не погрожують , не катують, не вибивають потрібні свідчення - там працюють виключно природженні гуманісти. Але несвідомі арештовані роблять собі травми і навіть смертельні випадки, аби очернити доблесних правоохоронців.
26.09.2025 20:07 Ответить
СБУ розслідувало власні злочини і нічого не занйшло? Ото дивина.
26.09.2025 20:09 Ответить
А Баканова, корша Гундосого, СБУ вже допитало? Продавав посади агентам рашки і питань немає?
26.09.2025 20:15 Ответить
Малюк людини Татарова, висновки робить самі.
26.09.2025 20:21 Ответить
"... є черговою спробою сторони захисту (зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Р. Магомедрасулова) уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину", - заявили у спецслужбі Джерело: https://censor.net/ua/n3576418
😲 Отакої!!! Без суду - а вже визначена кримінальна відплвідальність, яку" намагається допомогти уникнути своєму клієнту". Це справді законно - робити такі заяви? Тепер для кримінальної відповідальності рішення суду, яке вступило у силу не обов'язкоае? Презумпція невинуватості, гарантована Конституцією вже не діє? А Конституцвя в Україні ще діє, чи вже ні?
26.09.2025 20:24 Ответить
Після всього, що вже натворили хочуть, щоб їм вірили?
26.09.2025 20:26 Ответить
Одна СБУ воює, друга лиже дупу Гундосого і вчиняє злочини. Але за все прийдеться відповісти. Як раніше - такого вже не буде.
26.09.2025 20:29 Ответить
 
 