Информация об угрозах семье свидетеля по делу Магамедрасулова не соответствует действительности, - СБУ

Информация об угрозах СБУ семье свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Данная информация не соответствует действительности. Эти обвинения - безосновательны и являются очередной попыткой стороны защиты (в частности, представитель ЦПК Елена Щербань является адвокатом Р. Магомедрасулова) избежать уголовной ответственности для своего клиента, который подозревается в совершении преступления", - заявили в спецслужбе.

Напоминаем, ранее сын свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявил об угрозах своей семье со стороны Службы безопасности Украины.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

