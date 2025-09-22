Шабунин о показаниях свидетеля по делу Магамедрасулова: Теперь очевидно, что силовики Зеленского с самого начала фальсифицировали дело
Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова изначально было сфальсифицировано.
Об этом заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, комментируя статью "УП", в которой рассказывается об угрозах в адрес одного из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, информирует Цензор.НЕТ.
"Собеседник детектива НАБУ Магамедрасулова официально засвидетельствовал - в телефонном в разговоре речь шла об Узбекистане, а не Дагестане. Теперь свидетелю угрожают. Кравченко и Малюк сфальсифицировали дело детектива (Магамедрасулова) НАБУ, который документировал коррупцию друга Зеленского - Тимура Миндича. Показания даны официально - под протокол. Теперь очевидно, что силовики Зеленского изначально фальсифицировали дело. Чтобы запугать всех, кто осмелился расследовать коррупцию Зеленского, псы Малюка и Кравченко два месяца держат за решеткой НАБУшника и его пожилого отца. Животные Зеленского ломали сына, физически издеваясь над больным 65-ти летним отцом. Повторюсь, пока украинцы держат фронт, Зеленский за их спинами строит коррупционную малороссию", - заявил Шабунин.
Напомним, что накануне издание "УП" сообщило, что один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Татарову, теж таке дійство, від ригоАНАЛІВ та їх помічників та мусорських, уже давно знайоме, ще з 2013-14 року!!
Майданівці та їх Родини, це теж добре знають, як мусора з гопниками і антиМайданом переслідували активістів Майдану!!!
ЛОМи і Шабунін свою справу виконали. Загадили голови " пересічним", що Зеленьський публічно того Магомедрасулова одпи..ь і нарід тільки чєпчіки вгору кидати буде.
Дякуємо за це " пріводітєлям маладіх ліст".?і Шабуніну у тому числі.