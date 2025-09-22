РУС
Шабунин о показаниях свидетеля по делу Магамедрасулова: Теперь очевидно, что силовики Зеленского с самого начала фальсифицировали дело

шабунін

Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова изначально было сфальсифицировано.

Об этом заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, комментируя статью "УП", в которой рассказывается об угрозах в адрес одного из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, информирует Цензор.НЕТ.

"Собеседник детектива НАБУ Магамедрасулова официально засвидетельствовал - в телефонном в разговоре речь шла об Узбекистане, а не Дагестане. Теперь свидетелю угрожают. Кравченко и Малюк сфальсифицировали дело детектива (Магамедрасулова) НАБУ, который документировал коррупцию друга Зеленского - Тимура Миндича. Показания даны официально - под протокол. Теперь очевидно, что силовики Зеленского изначально фальсифицировали дело. Чтобы запугать всех, кто осмелился расследовать коррупцию Зеленского, псы Малюка и Кравченко два месяца держат за решеткой НАБУшника и его пожилого отца. Животные Зеленского ломали сына, физически издеваясь над больным 65-ти летним отцом. Повторюсь, пока украинцы держат фронт, Зеленский за их спинами строит коррупционную малороссию", - заявил Шабунин.

скрин

Напомним, что накануне издание "УП" сообщило, что один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы.

Смотрите также: Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы, - СМИ. СКРИНШОТ

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

Читайте также: Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОСКРИНЫ

