Справа Руслана Магамедрасулова
2 125 10

Шабунін про показання свідка у справі Магамедрасулова: Тепер очевидно, що силовики Зеленського від самого початку фальсифікували справу

шабунін

Справа детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова від самого початку була сфальсифікована.

Про це заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи статтю "УП", в якій розповідається про погрози на адресу одного із ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова, інформує Цензор.НЕТ.

"Співрозмовник детектива НАБУ Магамедрасулова офіційно засвідчив – в телефонній в розмові йшлося про Узбекистан, а не Дагестан. Тепер свідку погрожують. Кравченко і Малюк сфальшували справу детектива (Магамедрасулова) НАБУ, який документував корупцію друга Зеленського – Тімура Міндіча. Свідчення надано офіційно – під протокол. Тепер очевидно, що силовики Зеленського від самого початку фальсифікували справу. Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію", - заявив Шабунін.

скрин

Нагадаємо, що напередодні видання "УП" повідомило, що один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози.

Дивіться також: Один з ключових свідків у справі детектива НАБУ Магамедрасулова отримує погрози, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Читайте також: Детективу НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру: він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам, - СБУ. ФОТОСКРІНИ

 

+6
Так це ж уже було в Україні, за ригоАНАЛІВ, під час Революції Гідності!!
Татарову, теж таке дійство, від ригоАНАЛІВ та їх помічників та мусорських, уже давно знайоме, ще з 2013-14 року!!
Майданівці та їх Родини, це теж добре знають, як мусора з гопниками і антиМайданом переслідували активістів Майдану!!!
показати весь коментар
22.09.2025 23:20 Відповісти
+2
Так, що Зеленьському?
ЛОМи і Шабунін свою справу виконали. Загадили голови " пересічним", що Зеленьський публічно того Магомедрасулова одпи..ь і нарід тільки чєпчіки вгору кидати буде.
Дякуємо за це " пріводітєлям маладіх ліст".?і Шабуніну у тому числі.
показати весь коментар
22.09.2025 23:23 Відповісти
+2
Воїн Шабунін стійко тримає "антикорупційний фронт" (відмазує своїх).
показати весь коментар
22.09.2025 23:37 Відповісти
