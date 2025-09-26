Інформація про погрози родині свідка в справі Магамедрасулова не відповідає дійсності, - СБУ
Інформація про погрози СБУ родині свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова не відповідає дійсності.
Про це заявили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Дана інформація не відповідає дійсності. Ці обвинувачення - безпідставні та є черговою спробою сторони захисту (зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Р. Магомедрасулова) уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину", - заявили у спецслужбі.
Нагадуємо, раніше син свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявив про погрози своїй родині з боку Служби безпеки України.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
😲 Отакої!!! Без суду - а вже визначена кримінальна відплвідальність, яку" намагається допомогти уникнути своєму клієнту". Це справді законно - робити такі заяви? Тепер для кримінальної відповідальності рішення суду, яке вступило у силу не обов'язкоае? Презумпція невинуватості, гарантована Конституцією вже не діє? А Конституцвя в Україні ще діє, чи вже ні?