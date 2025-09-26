УКР
744 9

Інформація про погрози родині свідка в справі Магамедрасулова не відповідає дійсності, - СБУ

СБУ

Інформація про погрози СБУ родині свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова не відповідає дійсності.

Про це заявили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Ці обвинувачення - безпідставні та є черговою спробою сторони захисту (зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Р. Магомедрасулова) уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину", - заявили у спецслужбі.

Нагадуємо, раніше син свідка в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Магомед Мамешев - заявив про погрози своїй родині з боку Служби безпеки України.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

Також читайте: Шабунін про показання свідка у справі Магамедрасулова: Тепер очевидно, що силовики Зеленського від самого початку фальсифікували справу

Автор: 

СБУ (13399) Магамедрасулов Руслан (32)
А як так чекісти Храпатого за 2 місяці навіть не допитало головного свідка??? Чи їм просто не цікаво. Узбекістан чи Дегістан. Головне закрити НАБУшника який підібрався до Свинарчуків Храпатого, а може і на плівках є сам Храпатий, тому такий кіпіш.
показати весь коментар
26.09.2025 20:00 Відповісти
А той, президент ЛНР Пасічник, полковнік СБУ, чи того, не полковник і не відповідає дійсності? И ви його грохнуть не в змозі, бо немає бажання свого мочіть брата-ватана або все йому самі зливаєте на стадії прийняття решення?
показати весь коментар
26.09.2025 20:05 Відповісти
А хто сумнівається в святості СБУ, поліції та інших силових структур? У них не погрожують , не катують, не вибивають потрібні свідчення - там працюють виключно природженні гуманісти. Але несвідомі арештовані роблять собі травми і навіть смертельні випадки, аби очернити доблесних правоохоронців.
показати весь коментар
26.09.2025 20:07 Відповісти
СБУ розслідувало власні злочини і нічого не занйшло? Ото дивина.
показати весь коментар
26.09.2025 20:09 Відповісти
А Баканова, корша Гундосого, СБУ вже допитало? Продавав посади агентам рашки і питань немає?
показати весь коментар
26.09.2025 20:15 Відповісти
Малюк людини Татарова, висновки робить самі.
показати весь коментар
26.09.2025 20:21 Відповісти
"... є черговою спробою сторони захисту (зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Р. Магомедрасулова) уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину", - заявили у спецслужбі
😲 Отакої!!! Без суду - а вже визначена кримінальна відплвідальність, яку" намагається допомогти уникнути своєму клієнту". Це справді законно - робити такі заяви? Тепер для кримінальної відповідальності рішення суду, яке вступило у силу не обов'язкоае? Презумпція невинуватості, гарантована Конституцією вже не діє? А Конституцвя в Україні ще діє, чи вже ні?
показати весь коментар
26.09.2025 20:24 Відповісти
Після всього, що вже натворили хочуть, щоб їм вірили?
показати весь коментар
26.09.2025 20:26 Відповісти
Одна СБУ воює, друга лиже дупу Гундосого і вчиняє злочини. Але за все прийдеться відповісти. Як раніше - такого вже не буде.
показати весь коментар
26.09.2025 20:29 Відповісти
 
 