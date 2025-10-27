Свидетелю по делу Магамедрасулова Мамешеву избрали меру пресечения - личное обязательство

Печерский райсуд избрал меру пресечения свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву.

Так, ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Мамешева обязали носить электронный браслет. Он также должен сдать паспорта для выезда за границу.

Решение принял судья Олег Белоцерковец. Срок действия - до 11 ноября.

Подозрение Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, который является свидетелем по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, сообщили о подозрении из-за предоставления заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Ранее сын Мамешева заявил об угрозах своей семье от СБУ.

Мамешев заявил в суде о давлении.

Во время заседания суда по делу Магамедрасулова он заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

