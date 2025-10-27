РУС
742 3

Свидетелю по делу Магамедрасулова Мамешеву избрали меру пресечения - личное обязательство

Дело Магамедрасулова. Мамешеву избрали меру пресечения

Печерский райсуд избрал меру пресечения свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Так, ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Мамешева обязали носить электронный браслет. Он также должен сдать паспорта для выезда за границу.

Решение принял судья Олег Белоцерковец. Срок действия - до 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ использует двойные стандарты по делу против детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК

Подозрение Мамешеву

Юсуфу Мамешеву, который является свидетелем по делу детектива НАБУ Магамедрасулова, сообщили о подозрении из-за предоставления заведомо ложных показаний органу досудебного расследования и суду.

Ранее сын Мамешева заявил об угрозах своей семье от СБУ.

Мамешев заявил в суде о давлении.

Во время заседания суда по делу Магамедрасулова он заявил, что в разговоре, запись которого приводит СБУ, они общались об Узбекистане.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Также смотрите: С Магамедрасуловым дважды общались об Узбекистане, о Дагестане речь не шла, - свидетель Мамешев (обновлено)

Автор: 

Якщо це у Печерському суді, то там, тарифи виключно доброчесні, і на онуків хватить!….
показать весь комментарий
27.10.2025 14:08 Ответить
Норм сбу набу пресує.Ніззя друзів президента ображати
показать весь комментарий
27.10.2025 14:35 Ответить
Один из "обиженных" друзей президента - генерал СБУ Наумов уже дал интервью пи@арским СМИ.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:52 Ответить
 
 