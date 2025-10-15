Суд продлил на 6 месяцев расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

Печерский районный суд Киева продлил на шесть месяцев сроки досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение приняла судья Светлана Шапутько.

Согласно постановлению, срок досудебного расследования продлен до 21 января 2026 года.

Ранее по делу суд допрашивал свидетеля Юсуфа Мамешева, который дал показания, противоречащие утверждениям стороны обвинения.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

