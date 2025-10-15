РУС
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Суд продлил на 6 месяцев расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

суд по делу Магамедрасулова

Печерский районный суд Киева продлил на шесть месяцев сроки досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение приняла судья Светлана Шапутько.

Согласно постановлению, срок досудебного расследования продлен до 21 января 2026 года.

Ранее по делу суд допрашивал свидетеля Юсуфа Мамешева, который дал показания, противоречащие утверждениям стороны обвинения.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов разоблачен на ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

Печерский суд Киева (31) Магамедрасулов (33)
торги за "плівки міндіча" подовжено
15.10.2025 21:28 Ответить
зейло - мразота , гірша путлера
15.10.2025 21:29 Ответить
100%
15.10.2025 21:32 Ответить
Печерский суд Київа, це як басманий суд в мяскві
15.10.2025 21:34 Ответить
А чого іншого можна було чекати, якщо не було покарано за незаконні рішення навіть найбільш одіозних суддів януковоча, які за вказівками плртного-татарова кошмарили Майдан?
15.10.2025 22:01 Ответить
З цією схемою захисту міндіча-шурми, зеленський з татаровим і стефанчуками, геть забули про покарання злиднів ************, коломойського та шуфрича!!
А Західні Партнери, все сором'язливо чекають на санаційні діяння зеленського, проти ворогів України!!
15.10.2025 22:21 Ответить
 
 