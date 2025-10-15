Суд продовжив на 6 місяців розслідування у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Печерський районний суд Києва продовжив на шість місяців строки досудового розслідування у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Шапутько.

Згідно з ухвалою, термін досудового розслідування продовжено до 21 січня 2026 року.

Раніше у справі суд допитував свідка Юсуфа Мамешева, який дав покази, що суперечать твердженням сторони обвинувачення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Магамедрасулова: суд залишив детектива НАБУ під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ