СБУ использует двойные стандарты по делу против детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК

Служба безопасности Украины инкриминирует детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову "пособничество государству-агрессору" в то время, когда в других производствах Служба намеренно "не видит" сотрудничество фигурантов с Россией.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть еще одно доказательство, что дело Руслана Магамедрасулова - ничто иное, как политическая расправа Офиса президента и СБУ. Состоялось очередное судебное заседание по делу Магамедрасулова. На нем обжаловали еще первое постановление по избранию меры пресечения, которое суд принял еще в июле", - говорится в заметке.

В ЦПК напомнили: из-за того, что это заседание неоднократно переносили, рассмотрение только начали.

В частности, на заседании адвокат детектива Татьяна Мельник процитировала одно из недавних сообщений СБУ о подозрении николаевскому предпринимателю, который якобы пытался продать в РФ корабельную артиллерию Сил обороны.

"Важно то, что СБУ инкриминирует ему приготовление к контрабанде оружия. Никакого пособничества стране агрессору в возможной продаже оружия врагу СБУ не увидела. В то же время разговор детектива НАБУ о продаже технической конопли в Узбекистан только потому, что СБУ там услышала "Дагестан" - это, по мнению спецслужбы, пособничество государству-агрессору.

Такие двойные стандарты СБУ доказывают: дело Магамедрасулова является политическим. И именно поэтому детектив уже третий месяц находится в СИЗО", - отмечает ЦПК.

Там добавили, что показательным также является, как СБУ коммуницирует дело о возможной продаже артиллерии (слева, даже без фото подозреваемого) и как задерживали Магамедрасулова (справа):

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

