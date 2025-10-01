Директор Центра противодействия коррупции Каленюк заявила о давлении со стороны власти на ее семью: "В ближайшее время ожидаем провокаций"

Соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сообщила о давлении со стороны власти на ее семью.

По словам активистки, ее мужа Ореста, который имеет законное право на отсрочку от мобилизации из-за воспитания 9-летнего сына с инвалидностью, безосновательно пытаются представить как уклониста, информирует Цензор.НЕТ.

Каленюк отметила, что ее муж выполнил все законные требования: обновил данные в приложении "Резерв+", стал на воинский учет и подал документы на отсрочку в территориальный центр комплектования. Однако ответа на заявление он не получил. Зато три дня назад статус Ореста в "Резерв+" изменился на "в розыске".

Активистка связывает эти действия с местью за свою публичную критику власти и работу ЦПК. Она также сообщила о слежке за мужем и возможных провокациях.

"Наша семья, как и команда ЦПК, сознательно готова ко всем атакам власти. Это цена, которую мы уже более десятилетия платим за то, чтобы называть вещи своими именами, разоблачать топ-коррупцию и продвигать реформы. Запугать нас личными атаками на родных не получится", - подчеркнула Каленюк.

