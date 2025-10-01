РУС
Директор Центра противодействия коррупции Каленюк заявила о давлении со стороны власти на ее семью: "В ближайшее время ожидаем провокаций"

Каленюк заявила о преследовании ее семьи

Соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сообщила о давлении со стороны власти на ее семью.

По словам активистки, ее мужа Ореста, который имеет законное право на отсрочку от мобилизации из-за воспитания 9-летнего сына с инвалидностью, безосновательно пытаются представить как уклониста.

Каленюк отметила, что ее муж выполнил все законные требования: обновил данные в приложении "Резерв+", стал на воинский учет и подал документы на отсрочку в территориальный центр комплектования. Однако ответа на заявление он не получил. Зато три дня назад статус Ореста в "Резерв+" изменился на "в розыске".

Активистка связывает эти действия с местью за свою публичную критику власти и работу ЦПК. Она также сообщила о слежке за мужем и возможных провокациях.

"Наша семья, как и команда ЦПК, сознательно готова ко всем атакам власти. Это цена, которую мы уже более десятилетия платим за то, чтобы называть вещи своими именами, разоблачать топ-коррупцию и продвигать реформы. Запугать нас личными атаками на родных не получится", - подчеркнула Каленюк.

Украина (45137) Центр противодействия коррупции (281) Каленюк Дарья (24) ТЦК (763)
Жабогадюкінг 100%
01.10.2025 09:54 Ответить
Якщо пошкребти цих борцунів, там завжди знайдеться багато цікавого.
01.10.2025 09:55 Ответить
Хай буде цікаво, але для того вони і є щоб викривати корупцію.
01.10.2025 09:59 Ответить
Викривають потроху за грошики, а задарма - немає дурних
01.10.2025 10:03 Ответить
тцк вже давно каральний орган в руках зеленого змія.яка перемога і кого в цьому керованому банабаками бардаку ?
01.10.2025 10:02 Ответить
Корітше, ммм, еее Дарйа, вас варто привітати. Маєте проблеми, і мало хто від цієї новини буде сумувати. А хто винний?
01.10.2025 10:04 Ответить
Особливо, якщо декларацію глянути
01.10.2025 10:06 Ответить
 
 