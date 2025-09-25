СБУ лжет об обыске у экс-детектива НАБУ в рамках злоупотреблений на "Укрзализныце", - Шабунин

СБУ провела обыск у бывшего детектива НАБУ не в рамках производства по злоупотреблениям на "Укрзализныце".

Об этом сообщил глава правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Силовики обыскали брата члена правления ЦПК и адвоката Магамедрасулова (Елены Щербань). Он же расследовал ТОП-СБУшника Артема Шило. Поскольку СБУ снова публично солгала, мы считаем, это продолжением кампании по дискредитации НАБУ/САП и давления на ЦПК - кампании инициированной и управляемой Банковой", - говорится в сообщении.

Шабунин напомнил, что в своем официальном релизе СБУ указывает, что обыски проводились "в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце".

"Это ложь. В постановлении об обыске нет ни слова о "злоупотреблениях на УЗ". Там черным по белому указано - обыск состоялся в рамках уголовного производства по подозрению нардепу Христенко.

Каким образом брат члена правления ЦПК связан с нардепом - непонятно. Следователь объяснить это на обыске тоже не смог", - подытожил он.

Напомним, 25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются сотрудниками "Укрзализныци".

В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.

