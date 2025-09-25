РУС
Новости Обыск в НАБУ
СБУ лжет об обыске у экс-детектива НАБУ в рамках злоупотреблений на "Укрзализныце", - Шабунин

СБУ провела обыск у бывшего детектива НАБУ не в рамках производства по злоупотреблениям на "Укрзализныце".

Об этом сообщил глава правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Силовики обыскали брата члена правления ЦПК и адвоката Магамедрасулова (Елены Щербань). Он же расследовал ТОП-СБУшника Артема Шило. Поскольку СБУ снова публично солгала, мы считаем, это продолжением кампании по дискредитации НАБУ/САП и давления на ЦПК - кампании инициированной и управляемой Банковой", - говорится в сообщении.

Шабунин напомнил, что в своем официальном релизе СБУ указывает, что обыски проводились "в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце".

Также читайте: СБУ задержала в Одесской области руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах. ФОТОрепортаж

"Это ложь. В постановлении об обыске нет ни слова о "злоупотреблениях на УЗ". Там черным по белому указано - обыск состоялся в рамках уголовного производства по подозрению нардепу Христенко.

Каким образом брат члена правления ЦПК связан с нардепом - непонятно. Следователь объяснить это на обыске тоже не смог", - подытожил он.

Напомним, 25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются сотрудниками "Укрзализныци".

В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.

Читайте: СБУ провела обыски у бывшего детектива НАБУ, который вел дело экс-советника ОП Шило, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (4602) обыск (1936) СБУ (20449) Центр противодействия коррупции (280)
Протистояння силових структу--це нормально.Але шкода ,що це протистояння ведеться грязними методами--шантажем,провокаціями,брехнею. А саме головне---СБУ займається не тим,особливо під час війни. Панове офіцери--майте честь..
25.09.2025 16:00 Ответить
Відносно кого честь? Гібридної істоти Шабунькіна?
25.09.2025 16:10 Ответить
скільки зараз зелені за кожен висєр платять
25.09.2025 16:28 Ответить
дають відсмоктати зеленого прутня
25.09.2025 16:44 Ответить
25.09.2025 16:47 Ответить
Вам, двом смоктунам піпеток шабуньок, про такси за доноси від ЗЕлуплених краще повинно бути відомо.
25.09.2025 16:49 Ответить
Як це, нормально?!?? 😲 А якщо проттстояння перейде у збройну фазу?!!! "Нормально" - це коли кожен виконує свою роботу, керуючись присягою, законодавством у межах власних повноважень і етичних норм.
25.09.2025 16:28 Ответить
мабуть пан мав на увазі що це природньо....Нормального, звісно, тут нема нічого...особливо в воюючій країні, особливо коли друзяк преЗЕдента від переслідувань Закону рятують
25.09.2025 16:46 Ответить
Вони її "імєют".
25.09.2025 16:34 Ответить
 
 