Обыски у бывших сотрудников НАБУ не связаны с давлением на антикоррупционные органы, - СБУ

В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце. Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзалізниця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства.



Обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В Службе добавили, что любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы.

25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются работниками "Укрзалізниці".

