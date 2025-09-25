Обыски у бывших сотрудников НАБУ не связаны с давлением на антикоррупционные органы, - СБУ
В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.
Об этом говорится в заявлении Службы безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце. Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзалізниця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства.
Обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины", - говорится в сообщении.
В Службе добавили, что любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы.
25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются работниками "Укрзалізниці".
Гучні заголовки, а по факту хто більше вкрав.
