Обыски у бывших сотрудников НАБУ не связаны с давлением на антикоррупционные органы, - СБУ

СБУ прокомментировало следственные действия в отношении экс-сотрудников НАБУ

В СБУ отрицают, что обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" связаны с давлением на независимость антикоррупционных институтов.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"25 сентября Служба безопасности Украины начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце. Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзалізниця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного производства.

Обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" не связаны с "давлением на независимость антикоррупционных институтов", о чем сегодня заявили их представители. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В Службе добавили, что любые злоупотребления в сфере железнодорожного сообщения, которое играет ключевую роль в логистике Сил безопасности и обороны, поставке оружия и грузов на фронт, недопустимы.

25 сентября в НАБУ сообщили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Бюро, которые сейчас являются работниками "Укрзалізниці".

Читайте: Один из ключевых свидетелей по делу детектива НАБУ Магамедрасулова получает угрозы, - СМИ. СКРИНШОТ

Автор: 

НАБУ (4602) СБУ (20440)
ой пи* дите як дихаїте !!!
25.09.2025 11:47 Ответить
Чесно чесно?Ну і гуд.Ми навіть і не повязували
25.09.2025 11:47 Ответить
Ми так і подумали що обшуки не пов'язані з тиском на НАБУ. Ета другоє.
25.09.2025 11:48 Ответить
СБУ не повʼязана із безпекою України.
25.09.2025 11:52 Ответить
Угу, ви просто мимо проходили
25.09.2025 11:55 Ответить
25.09.2025 11:58 Ответить
Замість того що б знищувати ворогів на окупованих територіях і в рф ,СБУ перетворилась на захисника Банкової.
25.09.2025 12:00 Ответить
Конкурети.

Гучні заголовки, а по факту хто більше вкрав.

https://imgbb.com/
25.09.2025 12:08 Ответить
А на кого?
25.09.2025 12:10 Ответить
А чому не коментують підміну Узбекистану на Дагестан в своєму "чесному розслідуванні"?
25.09.2025 12:14 Ответить
 
 